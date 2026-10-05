上周五（2日），港股狂瀉，今日（5日）或今周將如何？筆者看是：美數據打架，禍港股，怎說？

上周五，港股點跌法？先回顧下：

10月2日，港股三大指數低開低走，恒指收跌2.6%報23972點，恒生科技指數跌2.3%，國企指數跌2.3%。

科網股普跌，物理AI概念全日表現低迷，香港本地銀行股集體下挫，內房股普跌，博彩、航空、大金融板塊跌幅居前；光通信概念局部活躍。

具體來看：

大型科技股普跌，小米(01810)跌近4%，網易(09999)、百度(09888)跌超3%，騰訊(00700)、美團(03690)、阿里巴巴(09988)均跌超2%。

內房股持續走低，旭輝控股(00884)暴跌超17%，遠洋集團(03377)跌近9%，碧桂園(02007)、雅居樂(03383)跌超6%，融創中國(01918)跌超4%。

港股博彩股全線下跌，澳博控股(00880)跌超6%，新濠國際(00220)、銀河娛樂(00027)、美高梅中國(02282)跌超4%，永利澳門(01128)、金沙中國(01928)跌超3%。消息面上，澳門博彩監察協調局公布，9月澳門博彩收入180.6億澳門元，按年跌1.2%，連續4個月下跌，遜於市場預期的增2.2%，按月則跌17.5%。今年首9個月，博彩收入1871.2億澳門元，同比升3.2%。

航空股全線下跌，美蘭空港(00357)跌超10%，東方航空(00357)、北京首都機場(00694)跌超5%，中國國航(00753)跌超4%，南方航空(01055)跌超3%，國泰航空(00293)跌近2%。

歡創科技(06802)上市次日暴跌47.49%。歡創科技9月30日才在港交所(00388)上市，上市首日收盤漲265.68%，報215.2元股。

存儲概念股走強，XL二南方海力士(07709)漲超5%，XL二南三星(07747)漲超4%，兆易創新、瀾起科技、江波龍紛紛收漲。

一言括之，乜都跌。但有那些是跌得合情合理，有那些是無辜辜的跌？

科技股跌：



是因為這板塊向來是波動的，只要三、五日內企穩，仍可持續其之前上升勢，因為在未來數年，仍是科技為主，各別科技股有其各別的支撐位，最重要的是借債不要過火。

銀行股跌



唔明，故除非有環球金融風暴，今時應視為回調。

內房股跌



內房雖有阿爺支持，但仍屬久病初癒，易受風寒，有反覆，是必然。

博彩股跌



應該，今年首9個月，全澳博彩收入雖升，但近4個月則連續下跌，接下來要看10月黃金假期，可會帶來大補酒。

航空股跌



中東亂，油價升，走貨先。

存儲概念股強



必然過必然，有乜AI設備不要存儲芯片，據說要到2027以至2028年存儲芯片才可供需平衡。



看上周五，港股的升跌榜，只引證一點，市場需求是王道。因此之後揀股只問一句：顧客何在，顧客要乜！

3原因推跌港股

知道跌乜了，但為何是上周五大跌？真正原因點知啫，只能估。

1. 東京9月消費物價指數按年上升2.7%創10個月新高，強化日央行進一步加息預期。

日本加息，對全球金融業是個壞消息，因為日圓的套息交易(Carry Trade)做不下去了。近卅年，因為日圓一直是負利率，全球炒家都借日圓（無利息支出）去買環球資產（有利息收入），這個無本生意，凡係大炒家都做，近幾個月，借日圓要付息時，炒家一就到日圓貸款期後不再借日圓去買外地資產，了結這個Carry Trade，此即買環球資產的大水喉被關了，更要命的，是那些造大了孖展的炒家，一個日圓加息浪冚過來，就要止蝕，冚倉。

以前，不少日圓Carry Trade是借日圓去買美債，故近期美債有不少人在拋售，拋售者不一定是阿爺，N個炒家都是做同一拋，美債息就被升逾5厘，（債價與債息成反比走），美債息高了，亦會扯高環球息價，債息高了，股價在性價比上便受壓一直到股息與債價息平才可。

2. 國慶假期，阿爺放吓假，北水放吓假，做成了港股這個阿斗冇人扶，俾人一沽便瀉晒。

3. 上周五要沽，是因為當時全球都懾於8月的強勁美國就業數據，以為9月的美國就業數據又會做好，美聯儲局於10月又要加息，故全球股市便為這「預期中的恐懼」，先跌為敬。

然筆者於9月8日，為文「講數」（圖一）已指出，8月的就業數據有水分，不是強反而是弱，不過邊有人信吖。

如是混混蘊蘊到上周五，公布的9月職位增加只得那弱雞過弱雞的2.9萬個，結果是：

美聯儲局10月加息預期全由高概率殺回至低概率，



美股、金、油全V形彈，美匯美息形跌。



這個8月（職位增16.2萬個）和9月（職位只增2.9萬個）的美國就業數據打架就累到港股在上周五美就業數據公在前無辜辜地被砍一大截。

為甚麼說是無辜辜？唉！在美就業數據公布前幾小時，美股期貨已升啦！不要怨，不要嬲，大戶的財力，從不只花在投資市場上，花在買到準確，有用的訊息才是保障投資市場上那筆投資，只可惜就業數據是上周五港時間晚8時公布，美期上升是在上周五港股收市後才被公布出來，至於是幾時布局就不知，總之是你港股被沽瓜了，你港股才知道，我瓜了，瓜了便瓜了唄，千萬不要看到上周五，美股V彈後才揼心口，無辜辜，沽了。

摩根士丹利有分析認為香港可避免2022年至2023年式資產價格全面下跌，這片安慰劑不妨聽聽。

10月2日，摩根士丹利分析師認為，儘管聯儲局緊縮周期重臨，加上香港銀行在金管局的總結餘接近紀錄低位、內地需求疲軟，但預料香港不太可能重演2022至2023年美國加息及資本外流所導致的資產價格全面下跌及經濟衰退。

大摩預計，1個月香港銀行同業拆息截至明年3月僅上升約50個基點至3.5厘，最優惠利率亦僅上調12.5個基點。該行解釋，港元存貸比降至19年來最低的71%，有助降低銀行躉售融資壓力，從而抑制聯儲局加息對本地借貸成本的傳導。

大摩指出，香港目前處境較以往為佳，銀行融資能力更強、人才持續流入、外部平衡改善，均可緩衝聯儲局加息帶來的較小衝擊。

該行預計，港樓價今年第四季停滯，明年再漲5%，主要受人才湧入、供應有限及抵押貸款成本峰值前景更明朗帶動；一旦聯儲局緊縮結束，推遲購房的群體應會重返市場。

該行相信，香港經濟只會經歷小幅波動而非停滯，並將2026年及2027年GDP增速預期分別下調至4.3%及3.5%。

股市方面，大摩預測港股短期受壓，但不會出現類似2022至2023年的全面去風險。

該行認為，中國在人工智能、先進製造業及綠色轉型的優勢將持續吸引投資者，支撐中期溫和上漲空間。板塊配置上，相對地產看好金融股，相對發展商看好收租商；銀行股青睞滙控(00005)及渣打(02888)，地產股則看好太古地產(01972)及香港置地。

這片安慰劑管不管用？你自己判斷，真正的續命還魂丹，還在分析9月的就業數據和將公布的美CPI數據，後續。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）