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玄學面相︱初到新公司甚麼同事要保持距離？覆舟口機心重＋吹火嘴吹毛求疵＋嘴歪斜雙面人性格
風水玄學

玄學面相︱初到新公司甚麼同事要保持距離？覆舟口機心重＋吹火嘴吹毛求疵＋嘴歪斜雙面人性格

玄來更精彩
黃美雲
玄來更精彩

　　初到貴境，通常都「唔知埞」。還未摸清這嶄新生態環境之前，既不要錯過在老細面前閃耀的機會，也要小心鋒芒所引起的暗湧，該提防甚麼人呢？

 

　　中國相學內藏一些觀人防人的秘訣，我們且不談氣色氣場這些比較抽象的指標，今期純粹專注面相一點——嘴型。這樣容易觀察，又容易應用。

 

　　嘴唇顯示一個人的表達能力、口德信用，因而延伸至人際關係，禀格高低。

 

　　以下這些嘴型，肯定低、肯定要防：

 

　　一、覆舟口：嘴如反轉艇的形態，即兩邊嘴角天生向下垂，人板是台灣前總統李登輝。他是個特別有野心、有佈局的樣板。職場中有不少一樣陰沉的例子。這種人有4個問題：

 

　　a／ 極有機心，常在背後盤算別人，伺機攪事。

 

　　b／ 說話不算數，可以在1秒內背叛信靠他的人。

 

　　c／ 由於自己有心計、無誠信，所以疑心很重，常想像別人也會這樣計算他，因此非常缺乏安全感，遇到視野模糊時，他會先發制人，首先「坑」你。

 

　　d／ 就算他是比較溫和的一族，不會主動害你，但天生思想負面，凡事往壞處想，因此強項是做你有提議時的攔路虎。

 

　　二、吹火嘴：唇向前突，合不攏，狀如吹火。這類人吹毛求疵，慣於在雞蛋中挑骨頭，從而升高自己身價，而且看不慣別人成功，反應衝動，會因一時之快而攻擊別人，公司新丁千萬不要碰這「火藥庫」。

 

　　三、嘴歪斜：除非是中過風引至嘴唇歪向一邊，否則都是危險人物。因為這種人心術不正，擅長做雙面人，變立場快得比四川變臉還不著痕跡。其顛倒是非、調轉槍頭的戲法層出不窮。

 

　　四、唇薄兼哨牙：這組合屬於天下無敵的辦公室「八卦公」「八卦婆」，非常喜歡傳播謠言，以「消息靈通人士」自居，由於要表現自己駁通天地線，動輒「自主研發」內容，講得有聲有色，準確度則欠奉，你若一不小心，向他們吐露了心事，明日便會被加鹽加醋泡製成為辦公室頭條！這種人絕對守不到秘密，非常累事。

 

　　對以上這些相格的人，交往點到即止，合作也要份外醒神。

 

　　記住：交友要夾口型、工作也要揀口型！

 

Tags:#玄學面相#風水玄學#職場#打工仔
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