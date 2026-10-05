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領達廣場︱東九龍新商場10.6試業＋全港第二海拔高麥當勞登場＋天台6米高滑梯遊樂設施＋美食街
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領達廣場︱東九龍新商場10.6試業＋全港第二海拔高麥當勞登場＋天台6米高滑梯遊樂設施＋美食街

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice ChowPHOTO:領達廣場、方國珊 fb

　　東九龍新商場開幕！位於安達臣新發展區、領展旗下「領達廣場」將於10月13日正式開幕，10月6日試業，部分商戶將率先投入服務，包括全港第二高海拔麥當勞分店，大家可以邊用餐，邊享受景觀。商場頂層天台設有「爪爪童樂園」主題遊樂空間，大玩6米高滑梯及打卡。為慶祝開幕，領展將於10月6日至10月12日期間，特別安排開幕驚喜專車穿梭多個地點及送上開幕禮品。

 

　　領達廣場（The Anderson）樓高三層，總面積近14萬平方呎，設計以現代建築美學為基礎，糅合自然採光、寬敞空間及礦石場元素作設計靈感，營造出時尚與舒適兼備的購物及休憩氛圍，將於10月6日起試營業。

 

領達廣場︱東九龍新商場10.6試業＋全港第二海拔高麥當勞登場＋天台6米高滑梯遊樂設施＋美食街

 

　　為慶祝開幕，領展將於10月6日至10月12日期間，特別安排開幕驚喜專車穿梭安達臣、觀塘及秀茂坪多個地點，率先向區內居民送上開幕小禮品，將歡樂與期待帶進社區每個角落。大家屆時可密切留意專車動向，隨時捕捉這份開幕驚喜，詳情將於領展Facebook及Instagram專頁公布。

 

領達廣場︱東九龍新商場10.6試業＋全港第二海拔高麥當勞登場＋天台6米高滑梯遊樂設施＋美食街

 

　　根據立法會議員方國珊社交平台指，領達廣場將在10月6號上午7點鐘開始試營業，屆時麥當勞、百份百餐廳、譚仔雲南米線及惠康將會率先投入服務；到10月13日正式開業後，預計約八成店舖將陸續開放。

 

領達廣場︱東九龍新商場10.6試業＋全港第二海拔高麥當勞登場＋天台6米高滑梯遊樂設施＋美食街

 

全港第二高海拔麥當勞分店

 

　　據知，領達廣場商場麥當勞分店是繼山頂分店之後，全港第二高海拔的麥當勞分店，店舖外更設有大型露台，大家可以邊用餐，邊享受戶外空間及周邊景觀，甚至欣賞日落。

 

東九龍最大24/7 FITNESS

 

　　新商場將設有東九龍佔地面積最大的24/7 FITNESS，佔地逾6,000平方呎，提供24小時全天候健身服務。為方便居民及健身人士出入，商場會提供24小時開放通道，讓有需要的市民可以靈活使用相關設施。

 

領達廣場︱東九龍新商場10.6試業＋全港第二海拔高麥當勞登場＋天台6米高滑梯遊樂設施＋美食街

 

天台頂層「爪爪童樂園」

 

　　小朋友來到領達廣場頂層天台「爪爪童樂園」（Pawsitive Park）最開心，遊樂場佔地約25,000平方呎，以慢活為主題，園區以動物為主題，打造多元遊樂天地，設有「躲貓貓遊樂塔」、「汪汪滑梯屋」、「鴨力爬爬樂」及「律動彈彈谷」等四個主題區域，並配備6米高滑梯等設施。

 

領達廣場︱東九龍新商場10.6試業＋全港第二海拔高麥當勞登場＋天台6米高滑梯遊樂設施＋美食街

領達廣場︱東九龍新商場10.6試業＋全港第二海拔高麥當勞登場＋天台6米高滑梯遊樂設施＋美食街

遊樂設備全以可愛動物為造型設計，充滿童趣驚喜。

 

領達廣場︱東九龍新商場10.6試業＋全港第二海拔高麥當勞登場＋天台6米高滑梯遊樂設施＋美食街

 

近30間人氣商戶 餐飲

 

　　附近居住的街坊最關心有何食肆新開幕，商場網羅多國菜式及本地人氣食肆，中式及本地餐飲方面有美京大酒樓、太興、譚仔雲南米線、大家樂及百份百餐廳；日式餐飲則有爭鮮及点寿司；西式及輕食選擇包括首次開業的EATARY及蛋撻王；另有麥當勞及7-Eleven提供快餐及便利餐飲選擇。

 

領達廣場︱東九龍新商場10.6試業＋全港第二海拔高麥當勞登場＋天台6米高滑梯遊樂設施＋美食街

 

安達臣街市及美食街

 

　　領達廣場內設有面積約27,000平方呎的全新安達臣街市(FRESH PARK)，是區內最新落成的現代化街市，並由香港街市營運。街市匯聚多元化乾濕貨檔位之外，特設美食街及輕食餐飲區，提供多款即製美食、輕食小吃、茶飲及特色餐飲選擇。

 

領達廣場︱東九龍新商場10.6試業＋全港第二海拔高麥當勞登場＋天台6米高滑梯遊樂設施＋美食街

領達廣場︱東九龍新商場10.6試業＋全港第二海拔高麥當勞登場＋天台6米高滑梯遊樂設施＋美食街

G層的香港街市旁設有美食街，現時每日營業至晚上12時。

 

領達廣場

地址︰新界西貢安健路9號

https://www.linkhk.com

 

Tags:#領達廣場#安達臣新發展區#麥當勞#美食街#香港周圍遊#玩樂旅遊#玩樂旅遊熱話#商場
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