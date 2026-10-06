上周五（2日）港股大跌，筆者昨（5日）文已分析過是：美數據打架，禍無辜。昨日港股微升，後市怎看？華泰睿思有分析。

上周港股走勢依然由海外利率預期主導。在極致的單邊悲觀演繹後，上周五美國非農遠低於市場預期疊加失業率上行，10月市場加息預期大幅走低，後續市場可能在南向通道北水10月8日恢復、十一出行高頻數據填補基本面真空的背景下迎來短期修復。

但需注意的是，「更高更久」的利率中樞未動搖，宏觀政策與企業盈利的趨勢性拐點暫未確認，因此中期轉機或尚未出現，建議以結構應對、攻守平衡。

配置上，油價與美債收益率仍是約束港股估值修復空間的主要矛盾，紅利繼續做底倉，主要配置鐵路公路、港口等運營性資產。

創新藥及CXO龍頭景氣佔優且中美共振，可繼續持有，重點在選股與止盈時機；海外科技硬件情緒回暖但集中於少數有強催化的巨頭，港股以國產鏈為主，趨勢性做多窗口仍需等待。

一圖抵萬言，以下是華泰睿思的一些研究數據，截下來供大家參考（圖一至四，表一及二）。

人無橫財不富，馬無野草不肥，股無南北東西水流入不漲，今時買股要跟大戶資金走，不要迷信有麝香自然香。只要豬站在風口上，豬也可以飛天也可以買，但一定要記住豬是不可以長久飛天的，所以要留心風向，即資金方向，會變，一變便要走路。祝各位快手快腳，切入快時，較腳也快。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）