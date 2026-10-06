易潔鑊回收試行計劃︱綠在觀塘/鰂魚涌/東區試行＋綠在天后同時回收金屬廚具＋綠綠賞積分點計？

易潔鑊回收試行計劃登場！不少家庭都習慣使用易潔鑊煮食，不過易潔鑊塗層用得耐會脫落需要更換，最近「綠在觀塘」、「綠在鰂魚涌」、「綠在東區」、「綠在天后」現正推行易潔鑊回收試行計劃，易潔鑊不論木柄、膠柄或金屬柄都可以回收，不用再當垃圾棄置。大家回收前記得養成乾淨回收好習慣，源頭減廢，物盡其用！

回收金屬廚具試行計劃

除了「綠在觀塘」、「綠在鰂魚涌」、「綠在東區」，「綠在天后」亦是易潔鑊回收試行計劃試點，另外亦可將家中煮食用具類別的金屬回收物回收，就算有塑膠或木製手柄、易潔鑊或琺瑯鑄鐵鍋都可以回收。回收前，記得清洗乾淨，留意不接受鋒利危險品（如菜刀）。

「綠綠賞」儲分點計？

市民前來「綠在區區」回收易潔鑊時，可以當作「金屬類」儲埋「綠綠賞」積分，環保之餘又可以換禮物。

如何賺取「綠綠賞」積分

「易潔鑊回收試行計劃」試點

• 綠在天后

地址︰天后電氣道13-41號凱旋大廈地下M及M1舖

查詢/WhatsApp：5995 5969

• 綠在東區

地址︰筲箕灣愛信道30號

查詢：2778 2330

• 綠在鰂魚涌

地址︰鰂魚涌英皇道1010-1056東匯坊130號舖

查詢：5285 8476

• 綠在觀塘

地址︰九龍灣常怡道27號, Hong Kong, Hong Kong

查詢：2776 5700