萬聖節好去處2026︱旺角朗豪坊7米巨型火星裝置＋一連三個周末咖啡節＋東京咖啡師駐場＋烘焙美食

朗豪坊今年萬聖節以「Walk me to Mars」星際企劃為主題，即日至11月1日，商場4樓通天廣場展出英國跨領域藝術家Luke Jerram的世界巡展鉅作《MARS》，直徑達7米的巨型火星懸浮於中庭 ，超注目！10月17日起一連三個周末舉行零重力氣泡咖啡節，匯聚14 個本地獨立咖啡及美食品牌，並邀得來自 Tokyo Indie Coffee Fes 的 2 位東京咖啡師親臨現場，顧客可於巨型火星裝置下品嚐限定精品咖啡特調及咖啡口味特色烘焙美食。

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這座直徑達 7 米的巨型火星裝置，採用美國太空總署（NASA）高達120DPI的超高解析度火星表面圖像製作，全方位細緻呈現隕石坑、山谷、火山與紅色地貌。

《MARS》採用NASA高清數據製作，細緻呈現火星表面隕石坑、山谷及火山。展覽結合建築美學與環迴聲效，由得獎作曲家Dan Jones創作音樂，營造沉浸式氛圍。藝術家寄語：「我們沒有Planet B」，希望觀眾在近距離接觸火星的同時，反思地球的珍貴。

展覽特別配合由BAFTA 及 Ivor Novello得獎作曲家 Dan Jones 創作的環迴聲效，帶來沉浸式觀賞氛圍，引導並啟發觀眾對這座雕塑的理解與想像。

配合萬聖節氣氛，朗豪坊將於10月17日起舉辦TRICK or BEANS零重力氣泡咖啡節，邀請14個本地獨立咖啡及美食品牌參與，並特別邀得得來自 Tokyo Indie Coffee Fes兩位東京咖啡師現場演繹精品手沖。咖啡節於三個周末舉行，顧客可在巨型火星下品嚐限定氣泡特調及咖啡烘焙美食，並參與綠色永續小任務，換領「星願種子卡」。

朗豪坊Walk me to Mars

日期： 2026年9月30日至11月1日

時間： 上午10時半至晚上10時半

地點： 旺角朗豪坊4樓通天廣場

朗豪坊TRICK or BEANS零重力氣泡咖啡節

日期： 2026年10月17日至19日、10月24日至25日及10月31日至11月1日

時間： 正午12時至晚上9時

地點： 旺角朗豪坊4樓通天廣場

查詢︰3520 2800