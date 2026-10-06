麥當勞優惠︱領達廣場全港第二高海拔分店開幕＋戶外座位欣賞日落＋買滿$30送神秘玩具

全港第二高海拔麥當勞新分店開幕啦！位於安達臣道新發展區的領達廣場今日（10月6日）首日試業中，而麥當勞新舖正式進駐新商場，更是全港第二高海拔的麥當勞分店。新店用餐環境及視野更廣闊，另設戶外露天位置。為慶祝新舖開張優惠，凡購買任何食品滿$30，用手機出示指定優惠券，即可免費獲贈開心樂園餐神秘玩具乙隻！

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領達廣場︱東九龍新商場10.6試業＋全港第二海拔高麥當勞登場＋天台6米高滑梯遊樂設施＋美食街

麥當勞新舖正式進駐領達廣場，位處全港第二高海拔的麥當勞分店有咩特別？餐廳環境的確唔錯，食客可以揀落地玻璃窗位置用餐，睇住戶外景歎麥當勞美食之餘，天氣好的話更可以走到露天位置用餐，近日涼風送爽都幾舒服，更有機會欣賞日落美景，正！

為慶祝新舖開張優惠，凡購買任何食品滿$30，即可免費獲贈開心樂園餐神秘玩具乙隻（全日適用），只要用手機出示以下優惠券，全日都攞到著數，優惠期至2026年11月30日！

麥當勞領達廣場分店

地址：西貢安健道9號領達廣場1樓110號舖