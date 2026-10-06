萬聖節好去處2026︱中環皇后像廣場巨型眼球裝置＋街頭匹克球＋彈跳城堡遊樂場＋戶外音樂派對

中環蘭桂芳是萬聖節熱點之一，今年halloween氣氛提早開始而且由朝玩到晚！10月17日至31日置地公司呈獻，香港旅遊發展局及中環區內合作夥伴協力支持的《萬聖狂歡祭．中環》一連15天舉行。入夜必到巨型眼球裝置打卡，超有氣氛，喜歡運動的朋友不可錯失街頭匹克球活動，一家大小鎖定彈跳城堡遊樂場，屆時更有彩繪及美食攤位。另外，OPEN by HE.R音樂開幕祭，令你猶如置身街頭盛會，10月31日萬聖節氣氛勢必再升溫，成為城中萬聖狂歡熱點。

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香港萬聖月︱中環巨型眼球街頭派對＋免費搭開篷巴士電車＋啟德/蘭桂坊/旺角/尖沙咀Cosplay嘉年華＋兩大樂園慶祝

萬聖節好去處2026︱旺角朗豪坊7米巨型火星裝置＋一連三個周末咖啡節＋東京咖啡師駐場＋烘焙美食

《萬聖狂歡祭．中環》兩大地標地段：皇后像廣場花園（南）的新增固定主題裝置，遊人萬聖節打卡拍下精彩畫面，日夜各有特色，下午4:00 – 晚上11:30亮燈，而10月31日延長至凌晨1:00。遮打道則舉行四大主題活動日，將化身萬聖節專屬舞台。

(1) 中環萬聖幻境 @ 皇后像廣場花園

10月中起中環換上萬聖節主題的裝置藝術，充滿節慶氛圍，四大主題裝置區域構成整個活動的核心亮點，一連15晚燈光璀璨綻放，成為驚喜的打卡熱點。

主題裝置亮點

• 魅影之眼 (I Am Watching You) —— 巨型眼球裝置從皇后像廣場噴水池旁冉冉升起

• 甦醒之門 (The Awakening) —— 遮打道入口處的巨型門廊裝置

• 鬼王寶座 (Coffin Throne) —— 中環港鐵站K出口外的打卡熱點

• 亡魂禁地 (The Jail) —— 皇后像廣場涼亭化身鬼魅監獄

日期︰2026年10月17至31日

時間︰全日開放

亮燈時間︰下午4:00 – 晚上11:30（10月31日延長至凌晨1:00）

地點︰中環皇后像廣場花園（南）

免費入場

(2) 遮打道特別節目

貫穿15天的核心亮點，是遮打道上四大主題活動日，逐步推進至10月31日萬聖節當晚的壓軸狂歡。由身心靈充電、親子同樂，到現場音樂與Cosplay熱潮，每一天都散發獨特氛圍，將中環每個角落化身成萬聖節畫布。

OPEN by HE.R 再度登陸遮打道 - 一連15天的狂歡由10月17日的匹克球身心靈充電日揭開序幕，緊接10月18日的OPEN by HE.R —《萬聖狂歡祭．中環》音樂開幕祭。

嘩鬼充電日 – Boo-st Your Mood Wellness Day

日期︰10月17日

時間︰下午2:00 – 晚上8:00

備註現場報名。詳情請瀏覽官方網站

OPEN by HE.R 再度登陸遮打道，以《萬聖狂歡祭．中環》官方開幕派對之名，將城市心臟化身成星光下的大型戶外萬聖狂歡舞台。派對將呈獻 HE.R 歷來最強音響系統與最具野心的舞台設計，並邀來德國「Super House」組合 ANDHIM、烏克蘭 DJ Charmeine、本地實力班底 HE.R Soundsystem（Alex Nude x Cocoa Zhou），以及環遊世界的黑膠達人 CASAMUSICA 聯袂獻技，共同將中環化身「A Place to Chater」。

OPEN by HE.R —《萬聖狂歡祭．中環》音樂開幕祭

日期︰10月18日

時間︰下午3:00 – 晚上10:00

地點︰遮打道，中環（行人專用區）

售票活動︰訂票請於 ticketflap.com/open-halloween-26

親子同樂 @ 大小怪獸嘉年華

10月24日遮打道搖身一變成為日間遊樂場，色彩繽紛的服飾與趣味十足的驚喜，讓大小怪獸盡情放電。你可親身盛裝赴會，或在遮打道現場的服裝配飾攤位打造專屬造型，並體驗融合萬聖節與香港特色的臉部彩繪及Henna手繪藝術。現場有大型主題彈跳城堡、精彩表演，以及各式萬聖節主題美食。

大小怪獸嘉年華 – Monster Mash Fest（親子日）

日期︰10月24日

時間︰中午12:00 – 晚上9:00

免費入場

彈跳城堡按時段入場，需另行收費

萬聖街頭狂歡祭

10 月31日萬聖節嘩鬼出沒！《萬聖狂歡祭．中環》匯聚全區力量，透過「Destination CENTRAL（此站・中環）」 企劃貫穿整個活動 —— 一項橫跨多個物業的獎賞計劃，鼓勵訪客完成打卡之旅，同時無縫連結中環其他萬聖節必訪地標。

香港理工大學時裝及紡織學院的學生將把萬聖節元素轉化為穿戴藝術，為遮打道上的表演者打造造型; 職業訓練局青年學院修讀職專文憑-髮型設計、專業美容及形象設計的學生則負責為巡遊角色設計妝容與髮型。本地手藝人與臉部彩繪藝術家將進駐零售攤位，聯同餐飲夥伴及文化場地，共同呈獻全區聯動的節慶盛會。

訪客更可延伸至線上體驗，登入 www.halloweenincentral.com，探索互動式 360° Halloween World、配備主題濾鏡與城市天際線背景的 Halloween Photo Booth，以及 Zombie Hunt 小遊戲。

萬聖街頭狂歡祭 – Halloween Unleashed

日期︰10月31日

時間︰下午2:00 – 翌日凌晨1:00（彈跳城堡開放至晚上9:00）

免費入場

彈跳城堡按時段入場，需另行收費

地點： 遮打道，中環（行人專用區）

www.halloweenincentral.com

此站・中環: https://destinationcentral.hk/