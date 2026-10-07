澤連斯基背刺韓國，李在明究竟得罪了哪位「方丈」？

東北亞又不平靜了！上月23日，烏克蘭總統澤連斯基在紐約聯合國大會發言時，未經韓國同意，就在大庭廣眾之下，抖出了烏方約在一周前，將兩名朝鮮戰俘移送韓國的內幕，在朝鮮半島引發軒然大波。

澤連斯基在聯合國大會上，抖出向韓國秘密移交朝鮮戰俘事件。（美聯社）

綜合烏克蘭和韓國情報機構的消息，據稱9月中旬，烏克蘭第82空降旅在俄羅斯庫爾斯克一處村莊推進時，與一支朝鮮志願軍爆發遭遇戰。其中兩名年約20至21歲的朝軍士兵在打光彈藥後，被烏軍包圍並生擒，隨後被秘密送到韓國。

韓國李在明政府既不願過度捲入俄烏衝突，也無意激化韓朝矛盾，因此與烏方達成協議，對移交戰俘秘而不宣。當澤連斯基在聯合國撕破協議，將事件曝光之時，李在明正在墨西哥進行國事訪問。他聞訊後大驚，隨即在社交平台發表聲明，怒斥烏方行為違反了雙方的保密協議，令人深感遺憾。

澤連斯基一時嘴快？

關鍵問題在於，澤連斯基為何突然決定單方面曝光事件？自俄烏戰爭爆發後，澤連斯基為爭取軍事和經濟援助而游走於各國，發表過無數演講，可謂長袖善舞，必然清楚此舉會嚴重觸怒韓國。換言之，他在聯合國大會這麼「高光」的場合，公開抖出移交事件，恐怕不是出於一時嘴快。

特朗普要求李在明出兵伊朗遭拒（美聯社）

澤連斯基同時也肯定清楚，將事件曝光不僅會破壞烏韓關係，同時也會激化半島韓朝對立，令李在明政府下不了台。對於朝鮮來說，如果證實有士兵在俄烏戰場上被俘，且選擇前往韓國，其性質無異於變節，因此，平壤方面必然會對李在明的「小動作」表達強烈不滿。

更為敏感的是，朝鮮士兵被俘位置是在俄羅斯境內。根據2024年6月俄朝簽署的《全面戰略夥伴關係條約》，兩國軍事同盟屬於共同防禦性質，亦即在遭受入侵時才生效。而朝鮮出兵援俄，亦只限在俄羅斯境內執行「防禦工作」。此次烏軍在俄境內俘獲朝兵，並將他們移送給第三方，不排除會刺激俄朝擴大其軍事同盟的覆蓋範圍。

對韓國實施「綁架外交」？

如果澤連斯基不是一時嘴快，他的動機是甚麼？韓國情報院（國情院）的官方回應是，澤連斯基是想故意對外展示朝鮮參戰的確鑿證據，藉此對韓國實施「綁架外交」，將「俄烏戰爭」與「朝鮮半島安全」深度捆綁，逼迫韓國打破「不提供致命武器」的底線，向烏克蘭提供如K2坦克、天弓防空導彈等重要武器。

移交戰俘事件衝擊了李在明的對朝和解政策；圖為三八線以北的朝軍哨站。（美聯社）

然而，這種解釋又帶出另一個問號：澤連斯基若要把「俄烏戰爭」與「朝鮮半島安全」深度捆綁，即等於在東歐與朝鮮半島，刺激兩大軍事集團的對抗升級。此舉一旦成功，將徹底改寫亞歐大陸的戰略博弈態勢，他哪來的底氣？又或者說，是誰給他的「跨亞歐聯線戰略」開了綠燈？

「方丈」浮出水面？

巧合的是，就在澤連斯基背刺韓國之時，還有一位「方丈」與李在明的矛盾亦與日俱增，他當然就是美國總統特朗普（注：「得罪方丈」是香港俚語，寓意得罪了一個器量狹小、記仇的大人物）。8、9月間，特朗普一再對韓國未能履行對美國的投資承諾表達不滿，並警告會對韓採取貿易反制措施，稱「我會直接向他們徵收更高的關稅！」

9月18日，亦即澤連斯基發難前5天，李在明還做了一件令特朗普極度不滿的事。當天，李在明在首爾舉行記者會，直接回絕了協助美軍攻打伊朗的要求。他矢言絕不軍事介入伊朗戰爭，最多只會採取「最低限度」的措施，來保護其在霍爾木茲海峽的商船與油輪。

特朗普曾於8月腰斬美韓聯合軍演（資料圖片）

根據美媒披露的細節，特朗普早在5月17日就致電李在明，要求韓國在伊朗戰爭中「幫一把(give us a little hand)」，而李在明當場回應稱：「不了，謝謝！」特朗普為此在8月臨時腰斬了美韓年度聯合軍演，並在白宮橢圓形辦公室接受媒體採訪時，公開向記者抱怨指，美國有3.9萬名士兵在韓國保護他們免受朝鮮威脅，而他們「卻不想幫我們對付伊朗！」

李在明上月中正式拒絕特朗普的出兵助戰要求，結果才不到一周，澤連斯基就突然把烏韓交換戰俘的內情抖出，直擊青瓦台要害。除了逼迫韓國支援武器的表面理由外，其實還嚴重動搖了李在明的對朝和解政策，意圖把朝鮮半島形勢推向風口浪尖。

只要把澤連斯基的背刺行為，和李在明對美國的種種不合作連成一線來看，事情就變得有趣了。在韓烏捲入外交糾紛之時，特朗普上周又公開警告韓國，要盡快推進對美投資。本周一（5日），美國副總統萬斯語重心長地對韓國喊話，指美韓雙方仍須敲定阿拉斯加液化天然氣(LNG)管道項目的投資細節，但他對此具有信心，該項目最終將會推進。

亞洲時間次日上午，韓國財政部長官李炯日在首爾回應稱，仍需要對該540億美元投資項目的商業可行性進行評估。但他同時強調，位於德州的燃氣聯合循環發電項目已經啟動，韓國為此已向華盛頓轉帳24億美元，約佔該項目預算10%。至此，李在明已拒絕向中東派兵，且在阿拉斯加天然氣項目上拖拖拉拉。他該不會以為，單靠這24億美元的「小數目」，就能令「方丈」消氣吧？