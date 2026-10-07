甚麼是綠色金融產品？

近年綠色金融概念在環球發展迅速，各類別產品亦呈現出多樣化。其實，綠色金融的概念早在上世紀90年代已經出現，近年出現加速發展，主要與人類對生活環境、氣候變化及社會責任等愈見重視有關。綠色金融亦可稱為「可持續金融」，指將可持續發展因素融入金融服務的一種創新，即同時具經濟效益及環保效益的創新產品。

根據氣候債券倡議組織(Climate Bonds Initiative)的最新統計，全球經認證的綠色及可持續(GSS+)債券累積發行金額已突破7萬億美元大關（截至2025年底已達6.8萬億美元，並於2026年持續強勁增長）。同時，聯合國等國際組織預計全球未來仍需要高達數十萬億美元的綠色投資，用作對抗氣候變化所帶來的威脅。由此可見，綠色金融產品的需求在未來將非常明顯。

綠色金融是將可持續發展因素融入金融服務的一種創新，同時具經濟及環保效益。(Shutterstock)

而香港在綠色金融方面亦取得了矚目的開創性成績。香港政府不僅定期發行傳統綠色債券，近年更走在金融科技最前沿，於2026年9月成功發行第四批數碼綠色債券，發行總額高達200億港元，再度刷新全球最大數碼債券發行紀錄，並首次在一級結算中引入港元代幣化存款。此外，港交所早年成立的可持續及綠色交易所「STAGE」，已發展為成熟的多元資產類別資訊平台，同時港交所也推出了國際碳市場平台「Core Climate」，投資者可輕易透過這些平台查詢現有可供買賣的綠色金融產品及碳信用交易資訊。

既然綠色金融未來有如此大潛力，那麼，現時有哪些金融產品值得投資者關注？

首先，現時在香港的綠色金融產品，主要以綠色債券為主，其發行主要集中在政府層面及企業層面。在政府層面，香港特區政府募集的綠債資金，主要用於綠色建築、廢物管理和資源回收、能源效益和節約能源、水和廢水處理等八大綠色範疇。而在企業層面，兩地金融機構與大型企業近年頻頻發行碳中和綠色債券、離岸人民幣綠色債券（點心債）等，募集資金專項用於具有碳減排效益的綠色項目。另外值得一提的是，市場中存在另一種與綠色債券名字相近的產品，名為藍色債券，它是指募集資金主要用於支持海洋保護和海洋資源可持續發展的債券。以範疇而言，藍色債券屬於綠色債券的一種。

第二種常見的綠色金融產品為綠色貸款，其資金指定用於各類綠色項目。例如華僑銀行(OCBC)曾與太古地產(Swire Properties)合作，提供綠色貸款以支持其綠色建築項目。目前太古地產更計劃在10年內將綠色融資佔比推高至九成以上，而這類貸款在條款上往往帶有優惠利率。

此外，綠色金融產品亦涵蓋綠色股票、基金、保險及碳交易金融等。綠色保險（生態保險）負責補償環境污染損失，碳交易金融則讓減排表現優異的企業透過轉讓剩餘碳排放配額獲利，藉此利用經濟誘因推動企業落實環保。