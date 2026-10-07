歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

31
七月
西灣河香港電影資料館｜香港電影資料館‧25搜影禮（香港電影資料館二十五周年誌慶節目） 西灣河香港電影資料館｜香港電影資料館‧25搜影禮（香港電影資料館二十五周年誌慶節目）
大型盛事 展覽
西灣河香港電影資料館｜香港電影資料館‧25搜影禮（香港電影資料館二十五周年誌慶節目）
推介度：
31/07/2026 - 09/05/2027
免費
09
九月
沙田香港文化博物館｜繼續寵愛．張國榮70誕辰．紀念展 沙田香港文化博物館｜繼續寵愛．張國榮70誕辰．紀念展
大型盛事 展覽
沙田香港文化博物館｜繼續寵愛．張國榮70誕辰．紀念展
推介度：
09/09/2026 - 10/05/2027
免費
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
期貨期權
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
指數期貨
中國國債期貨
股票期貨
每月期權
每周期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
今日活躍
報價
篩選器
比較
新聞
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
港漂高才通
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion & Beauty
Watch & Jewelry
Art & Culture
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
萬聖節好去處2026︱城巴講鬼古開篷巴士團＋靈異景點導賞，香港萬聖月免費觀光巴士＋派對電車體驗加密班次
港漂生活情報
玩樂旅遊熱話
香港周圍遊

萬聖節好去處2026︱城巴講鬼講古開篷巴士團＋靈異景點導賞，香港萬聖月觀光巴士＋派對電車免費體驗加密班次

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice ChowPHOTO:城巴 、香港電車fb、HKTB

　　萬聖節好去處推介！城巴萬聖節限定 H1W 「講鬼講古」主題開篷巴士路線回歸，行程走訪港島多個都市傳說以及靈異熱點，沿途更有真人導賞員及陪大家扮鬼扮馬，往年報名情況非常熱烈，有興趣朋友不可錯過。香港旅遊發展局今年首度擴大萬聖節推廣，10月17日至31日「香港萬聖月」中環、啟德、蘭桂坊、旺角、尖沙咀各有主題街頭派對活動，市民或旅客穿上萬聖節裝扮，更可搭免費搭開篷巴士/電車，即睇換領免費乘車券方法。

 

Read More

萬聖節好去處2026︱中環皇后像廣場巨型眼球裝置＋街頭匹克球＋彈跳城堡遊樂場＋戶外音樂派對

迪士尼優惠︱奇妙處處通年票限時8折、會員好友同行6 折＋全新城堡音樂慶典＋惡人巡遊＋美食精品推介

 

　　港島多個都市傳說以及靈異熱點，今個萬聖節想知道更多，不妨參加城巴x We 嘩藍屋 Viva Blue House限定 H1W 「講鬼講古」主題開篷巴士路線，沿途除了有真人導賞員陪大家扮鬼扮馬，沉浸式嚇你一個措手不及，更有真人口述大坑鬼掹腳傳聞、北角七姊妹及殯儀館靈異事件及炮台山猛鬼戲院傳說帶大家認識歷史，同時了解景點背後離奇的驚慄故事，每一站都充滿神秘色彩！

 

　　萬聖節限定 H1W 「講鬼講古」主題開篷巴士路線靈異景點包括：

 

　　•    大坑－鬼掹腳傳聞

　　•    北角－七姊妹及殯儀館靈異事件

　　•    炮台山－猛鬼戲院傳說

 

萬聖節好去處2026︱城巴講鬼古開篷巴士團＋靈異景點導賞，香港萬聖月免費觀光巴士＋派對電車體驗加密班次

 

H1W講鬼講古－延續驚嚇 開篷巴士團

日期：2026年10月16-19日、23-25日、28-31日、11月1日（共24團）

時間：19:00、20:00

集合及解散地點：灣仔（會展巴士站）

語言導賞：廣東話（10月24日兩團分別為普通話及英語團）

售票平台：城巴電子售票平台

備註：只接受提前報名，不設即場售票，參加者仲可以獲得H1W限定精美禮品一份。

 

萬聖節好去處2026︱城巴講鬼古開篷巴士團＋靈異景點導賞，香港萬聖月免費觀光巴士＋派對電車體驗加密班次

 

免費觀光巴士及電車派對體驗增加班次

 

　　香港萬聖月即將開始！城巴觀光巴士及香港電車派對電車限定夜間免費體驗的推出日數及班次都會增加，包括10 月 17 至 18 (星期六、日)、24 至 25 (星期六、日) 及 30至 31 日(萬聖節前夕及正日) 共 6 天，觀光巴士將穿梭港島及九龍多個節慶熱點，每 45 分鐘開出一班，並在中環皇后像廣場、旺角朗豪坊、啟德體育園、尖沙咀中心四個指定位置都會增設上客點；至於派對電車，亦會每小時開出一班。

 

換領免費乘車券方法

 

　　點先可以免費登上「香港萬聖月城巴觀光巴士」或「香港電車萬聖節派對電車」限定夜間體驗？市民及旅客只需穿上萬聖節裝扮，並於旅發局「香港萬聖月」指定合作夥伴，包括置地公司、啟德體育園、朗豪坊及信和集團（尖沙咀中心，帝國中心及中港城）的旗下商戶消費滿指定金額，即可於合作夥伴指定兌換點，換領免費乘車券，享用「香港萬聖月城巴觀光巴士」或「香港電車萬聖節派對電車」的限定夜間體驗。由於載客人數有限，優惠先到先得。

 

萬聖節好去處2026︱城巴講鬼古開篷巴士團＋靈異景點導賞，香港萬聖月免費觀光巴士＋派對電車體驗加密班次

 

打卡分享贏取精美禮品

 

　　萬聖節人人各出奇謀精心打扮，不如開心Share兼贏取精美禮品。市民及旅客只需於社交平台 Instagram、小紅書或微博上載在香港拍攝、展現香港萬聖節歡樂氣氛的相片或短片，並加上指定標註，即有機會贏取精美禮品，包括 Trip.com 的旅遊優惠，作品更有機會於旅發局宣傳平台展示，向全球展示香港獨特的節慶魅力。

 

　　•    Instagram 參加者： 標 註 @discoverhongkong 並加上 #HKHalloweenMonth 及#OnlyInHongKong

　　•    小紅書及微博參加者： 標註 @香港旅游发展局 並加上 #香港万圣月 及 #只在香港

 

　　活動詳情請於 10 月中密切留意 Discover Hong Kong 各社交平台之公布。

 

香港電車公司萬聖節「派對電車」

日期︰2026年10月17日至18日（星期六、日）、10月24日至25日（星期六、日）、10月30日至31日（萬聖節前夕及正日）

時間：下午6:00起運行，每一小時一班，尾班車於晚上10:15於銅鑼灣開出

行走路線︰穿梭香港島特色路線（銅鑼灣至上環西港城）

上車地點︰中環指定電車站

 

香港萬聖月城巴觀光巴士

日期︰2026年10月17日至18日（星期六、日）、10月24日至25日（星期六、日）、10月30日至31日（萬聖節前夕及正日）

時間︰下午6:00起運行，每45分鐘一班，尾班車於晚上10:30開出（10月31日尾班車於晚上11:15開出）

行走路線︰穿梭香港島及九龍萬聖節熱點（包括中環皇后像廣場、旺角朗豪坊、啟德體育園、尖沙咀中心等）

 

上車地點

 

　　•    中環遮打道皇后像廣場外巴士站*

　　•    旺角上海街朗豪坊外（城巴E21X巴士站）

　　•    啟德體藝館貴賓上落客區（五行童樂園旁）

　　•    尖東麼地道花園外停車區（城巴H2K巴士站）

 

　　*遮打道於10月18日及25日封閉作行人專用區，上車地點改為香港會所大廈對面昃臣道巴士站

 

香港萬聖月

https://www.discoverhongkong.com/tc/events/halloween.html

 

Tags:#玩樂旅遊#玩樂旅遊熱點#香港周圍遊#港漂生活情報#港漂樂活#萬聖節好去處2026#城巴#香港萬聖月#萬聖節 2026
Add a comment ...Add a comment ...
「守藝‧傳承—香港非物質文化遺產」展覽 今日起於一級歷史建築「中電鐘樓文化館」免費開放參觀
更多玩樂假期文章
「守藝‧傳承—香港非物質文化遺產」展覽 今日起於一級歷史建築「中電鐘樓文化館」免費開放參觀

投票區

新世界交還11 SKIES項目經營權
84
|
0

你認為政府能否將11 SKIES「起死回生」呢？

24%
不能
71%
無意見
5%
投票期：2026-10-05 ~ 2026-11-05
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處