萬聖節好去處2026︱城巴講鬼講古開篷巴士團＋靈異景點導賞，香港萬聖月觀光巴士＋派對電車免費體驗加密班次

萬聖節好去處推介！城巴萬聖節限定 H1W 「講鬼講古」主題開篷巴士路線回歸，行程走訪港島多個都市傳說以及靈異熱點，沿途更有真人導賞員及陪大家扮鬼扮馬，往年報名情況非常熱烈，有興趣朋友不可錯過。香港旅遊發展局今年首度擴大萬聖節推廣，10月17日至31日「香港萬聖月」中環、啟德、蘭桂坊、旺角、尖沙咀各有主題街頭派對活動，市民或旅客穿上萬聖節裝扮，更可搭免費搭開篷巴士/電車，即睇換領免費乘車券方法。

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萬聖節好去處2026︱中環皇后像廣場巨型眼球裝置＋街頭匹克球＋彈跳城堡遊樂場＋戶外音樂派對



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港島多個都市傳說以及靈異熱點，今個萬聖節想知道更多，不妨參加城巴x We 嘩藍屋 Viva Blue House限定 H1W 「講鬼講古」主題開篷巴士路線，沿途除了有真人導賞員陪大家扮鬼扮馬，沉浸式嚇你一個措手不及，更有真人口述大坑鬼掹腳傳聞、北角七姊妹及殯儀館靈異事件及炮台山猛鬼戲院傳說帶大家認識歷史，同時了解景點背後離奇的驚慄故事，每一站都充滿神秘色彩！

萬聖節限定 H1W 「講鬼講古」主題開篷巴士路線靈異景點包括：

• 大坑－鬼掹腳傳聞

• 北角－七姊妹及殯儀館靈異事件

• 炮台山－猛鬼戲院傳說

H1W講鬼講古－延續驚嚇 開篷巴士團

日期：2026年10月16-19日、23-25日、28-31日、11月1日（共24團）

時間：19:00、20:00

集合及解散地點：灣仔（會展巴士站）

語言導賞：廣東話（10月24日兩團分別為普通話及英語團）

售票平台：城巴電子售票平台

備註：只接受提前報名，不設即場售票，參加者仲可以獲得H1W限定精美禮品一份。

免費觀光巴士及電車派對體驗增加班次

香港萬聖月即將開始！城巴觀光巴士及香港電車派對電車限定夜間免費體驗的推出日數及班次都會增加，包括10 月 17 至 18 (星期六、日)、24 至 25 (星期六、日) 及 30至 31 日(萬聖節前夕及正日) 共 6 天，觀光巴士將穿梭港島及九龍多個節慶熱點，每 45 分鐘開出一班，並在中環皇后像廣場、旺角朗豪坊、啟德體育園、尖沙咀中心四個指定位置都會增設上客點；至於派對電車，亦會每小時開出一班。

換領免費乘車券方法

點先可以免費登上「香港萬聖月城巴觀光巴士」或「香港電車萬聖節派對電車」限定夜間體驗？市民及旅客只需穿上萬聖節裝扮，並於旅發局「香港萬聖月」指定合作夥伴，包括置地公司、啟德體育園、朗豪坊及信和集團（尖沙咀中心，帝國中心及中港城）的旗下商戶消費滿指定金額，即可於合作夥伴指定兌換點，換領免費乘車券，享用「香港萬聖月城巴觀光巴士」或「香港電車萬聖節派對電車」的限定夜間體驗。由於載客人數有限，優惠先到先得。

打卡分享贏取精美禮品

萬聖節人人各出奇謀精心打扮，不如開心Share兼贏取精美禮品。市民及旅客只需於社交平台 Instagram、小紅書或微博上載在香港拍攝、展現香港萬聖節歡樂氣氛的相片或短片，並加上指定標註，即有機會贏取精美禮品，包括 Trip.com 的旅遊優惠，作品更有機會於旅發局宣傳平台展示，向全球展示香港獨特的節慶魅力。

• Instagram 參加者： 標 註 @discoverhongkong 並加上 #HKHalloweenMonth 及#OnlyInHongKong

• 小紅書及微博參加者： 標註 @香港旅游发展局 並加上 #香港万圣月 及 #只在香港

活動詳情請於 10 月中密切留意 Discover Hong Kong 各社交平台之公布。

香港電車公司萬聖節「派對電車」

日期︰2026年10月17日至18日（星期六、日）、10月24日至25日（星期六、日）、10月30日至31日（萬聖節前夕及正日）

時間：下午6:00起運行，每一小時一班，尾班車於晚上10:15於銅鑼灣開出

行走路線︰穿梭香港島特色路線（銅鑼灣至上環西港城）

上車地點︰中環指定電車站

香港萬聖月城巴觀光巴士

日期︰2026年10月17日至18日（星期六、日）、10月24日至25日（星期六、日）、10月30日至31日（萬聖節前夕及正日）

時間︰下午6:00起運行，每45分鐘一班，尾班車於晚上10:30開出（10月31日尾班車於晚上11:15開出）

行走路線︰穿梭香港島及九龍萬聖節熱點（包括中環皇后像廣場、旺角朗豪坊、啟德體育園、尖沙咀中心等）

上車地點

• 中環遮打道皇后像廣場外巴士站*

• 旺角上海街朗豪坊外（城巴E21X巴士站）

• 啟德體藝館貴賓上落客區（五行童樂園旁）

• 尖東麼地道花園外停車區（城巴H2K巴士站）

*遮打道於10月18日及25日封閉作行人專用區，上車地點改為香港會所大廈對面昃臣道巴士站

香港萬聖月

https://www.discoverhongkong.com/tc/events/halloween.html