大閘蟹自助晚餐︱北角逸龍軒每位$368起包3隻大閘蟹＋原隻鮑魚＋竹笙海皇翅＋3小時任飲任食小菜及甜品

秋風起又係食大閘蟹的季節！北角逸龍軒新推「江蘇大閘蟹＋鮑魚海皇翅」自助晚餐幾抵食，每位$368起全包價，包每位三隻江蘇大閘蟹、另送原隻鮑魚扣花菇、紅燒竹笙海皇翅及蒜蓉銀絲蒸生蠔，更可3小時任食小菜、小食、燒味及甜品，各式飲料無限追加！意猶未盡的話，更可即場享升級優惠，以超值價 $48/隻 額外追加大閘蟹，一次過滿足自助餐與大閘蟹迷美食願望！

江蘇大閘蟹以其肉質鮮美、蟹黃飽滿而聞名，素有「蟹中之王」的美譽，具「青殼白肚、金爪黃毛」特徵容易辨認，最佳品嚐季節為每年10月中旬至12月上旬。北角逸龍軒新推「江蘇大閘蟹＋鮑魚海皇翅」自助晚餐每位包每位三隻江蘇大閘蟹，餐廳表示每隻大閘蟹約4両重，另送原隻鮑魚扣花菇（一份），鮑魚彈牙又滋補，醇香入味，再來一口湯頭濃郁的紅燒竹笙海皇翅，以及肥美新鮮，肉質滑嫩的蒜蓉銀絲蒸生蠔，正！

每位尊享

• 江蘇大閘蟹（三隻）

• 原隻鮑魚扣花菇（一份）

• 紅燒竹笙海皇翅（一位）

• 蒜蓉銀絲蒸生蠔（一隻）

美食點會得咁少，3小時自助晚餐可無限享受明爐燒味、精美菜式、特式小食及滋潤甜品，而且各式飲料無限追加！意猶未盡的話更可即場享升級優惠，以超值價 $48/隻 額外追加大閘蟹，一次過滿足自助餐與大閘蟹迷美食願望。價錢方面， 成人優惠價只需 $398/位（兩位起）原價 $598， 樂悠卡長者及小童特惠價 $368/位，身高100cm以下小童更可免費！

江蘇大閘蟹＋鮑魚海皇翅自助晚餐

成人收費︰優惠價只需 $398/位（兩位起）原價 $598

樂悠卡長者及小童收費︰特惠價 $368/位（身高100cm以下小童免費）

逸龍軒｜中菜廳

地點︰北角海逸酒店3樓（鰂魚涌地鐵站C出口）

查詢︰2633 8899

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