美聯儲局紀要牽動加息預期

美聯儲局9月會議紀要於港今早（8日）凌晨2點公布。這份文件可能比通常更受關注，因為它將進一步揭示美聯儲局為何在9月加息25個基點，以及官員們究竟如何判斷當前貨幣政策到底有多緊。

金十數據作出分析，紀要或許能透露美聯儲局還在考慮多少次加息。9月決議後的新聞發布會上，美聯儲局主席沃什表示，他很難把整體金融狀況描述為「限制性」。

這句話留下了一個重要問題：如果當前政策只移除了「一劑」寬鬆，是否意味著後面還需要繼續加息？

美聯儲局究竟在看那些指標？

目前尚不清楚，美聯儲局具體使用哪些金融狀況指標判斷政策是否足夠緊，也無法確定近期市場利率上升在多大程度上已經抵消此前的寬鬆。

芝加哥聯儲局全國金融狀況指數顯示（圖一），自2022年秋季達到峰值以來，美國金融狀況持續放鬆。雖然這一指標從歷史水平看並非處於最寬鬆狀態，但仍位於歷史區間的偏寬鬆一側。

其他指標也給出了類似訊號。ICE BofA美國高收益債券指數的期權調整利差目前仍然較窄，歷史上只有少數時期比現在更低。

Mott Capital Management創始人克萊默(Michael Kramer)寫道，如果美聯儲局確實關注這些指標，那麼目前的金融環境可能仍不足以被定義為明顯的限制性政策。這也解釋了為甚麼9月加息可能只是開始，而非一次性的政策調整。

通脹同樣是判斷政策是否足夠緊的關鍵。美國8月個人消費支出(PCE)數據是在9月會議之後公布的，因此不會出現在會議紀要所依據的訊息中。不過，這份報告包含了美國經濟分析局的年度修訂，並對2021年以來的數據進行了追溯調整，為判斷當前通脹環境提供了新的背景。

修訂後的數據顯示，8月整體PCE按年上漲3.4%，核心PCE按年上漲3.0%，兩者均與7月持平。除2024年和2025年的一小段時期外，整體PCE自2021年初以來從未降至2.5%以下，更沒有達到美聯儲局2%的目標。

這使得「是否還需要進一步收緊政策」變得更加值得關注。

目前有效聯邦基金利率約為3.9%，若以整體PCE計算，實際聯邦基金利率只有約50個基點；若以核心PCE計算，也僅約90個基點。

這一水平與沃什2006年首次擔任美聯儲局理事期間存在明顯差距。

2006年中期，美國整體PCE按年漲幅約為3.3%至3.5%，與當前水平大致相當。但當時實際聯邦基金利率約為1.5%至2%。到2006年10月，隨著通脹回落，實際利率進一步升至3.6%（圖二）。

實際利率低於2006年水平

換言之，在相似的通脹水平下，當前實際利率仍比沃什2006年任期中期低300多個基點。

會議紀要可能透露甚麼？

克萊默認為，FOMC會議紀要真正值得關注的，可能不是9月為何加息25個基點這一已經明確的決定，而是官員們如何討論金融狀況、實際利率以及通脹回落速度。

紀要也可能透露，美聯儲局希望通脹以多快的速度回到2%目標，以及官員是否認為目前的政策限制性已經足夠。

當然，會議紀要未必會給出明確答案。它可能篇幅有限，內容集中於9月會議當時的討論，也可能缺乏明確的前瞻性指引。

加息一次Vs加息起點

但克萊默認為，如果其中能夠呈現美聯儲局官員圍繞政策寬鬆程度的討論，就可能幫助市場判斷：9月這「一劑」加息究竟是一次性調整，還是新一輪緊縮周期的起點。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）