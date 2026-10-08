尖沙咀粵嶺館︱北京道一號頂層歎維港景高級粵菜，推介雲霞玉簪＋凝香凍滷遼參＋創意巧手細蓉餃點心

尖沙咀海景中菜推介！Aqua集團全新旗艦餐廳粵嶺館，進駐北京道一號頂層，坐擁維港開揚全景。餐廳以嶺南文化為靈感，將傳統中菜結合現代美學，並跳脫出日常粵菜的框架。粵嶺館重點招牌菜，包括以傳統蛋白龍蝦球為靈感「雲霞玉簪」、「凝香凍滷遼參」，以及順德經典「豉汁乾蒸三層腩」。 點心團隊更將懷舊滋味轉化成一口點心，必試「細蓉餃」及「大馬站煎包」，還有一系列以茶為靈感的特色雞尾酒，享受巧手高級粵菜滋味。

北京道一號維港靚景粵菜

位於 29 樓的粵嶺館坐擁維港開揚全景，絕對餐廳最大的賣點之一，璀璨夜景一覽無遺。餐廳主用餐區採用雅緻藍綠色絨面座椅，襯托深色木材與金色雕花細節，展現兼具古典美學與當代色彩的奢華質感。此外，餐廳設有四間獨立貴賓房，其中三間可靈活打通為大型用餐空間，無論是私人聚會、商業宴請還是節慶慶祝，均能在絕美海景環抱下，享受私密精緻的用餐時光。

巧手嶺南傳統美饌

粵嶺館為 Aqua Restaurant Group 擴展藍圖的最新力作，由The Chinese Library 兼粵嶺館總廚李振龍師傅主理，他多年深耕嶺南飲食傳統，對食材有深入的了解，著重細節，講究食材是否新鮮，高湯是否深邃，香料是否馥郁，以及精準的火候。⁠⁠

粵嶺館總廚李振龍師傅

餐廳招牌菜「雲霞玉簪」，由傳統蛋白龍蝦球為靈感設計，嫩滑的蛋白配上彈牙鮮味的龍蝦球，雙重口感而且火喉控制得宜，值得一試。凝香凍滷遼參做法講究，將遼參慢浸滷水，以凍食呈現這份鹹香，口感依然細膩爽滑，風味優雅，完美承襲潮州菜之精髓。

由傳統蛋白龍蝦球為靈感設計「雲霞玉簪」

凝香凍滷遼參

順德經典菜式「⁠豉汁乾蒸三層腩」，菜式的靈魂是油脂豐腴的五花腩，配以豆豉的鹹香，幼青紅椒的香辣，⁠蒸至柔軟入味，讓腩肉盡吸醬汁，隨後更有清爽的辣意作餘韻。⁠

順德經典「豉汁乾蒸三層腩」

醬香酸菜燒乳豬

創意細蓉餃點心

點心團隊更展現出純熟手藝，將經典名菜與懷舊滋味轉化為精緻小巧的一口點心。點心總廚梁國華師傅創作的細蓉餃，以四種食材作餡——鮮蝦取其甜，大地魚取其鮮，雞肉取其濃，⾲⿈取其香。把大家熟悉的風味組合「細蓉」化作餃子，以粵式點心的精準講究重新演繹。⁠

點心總廚梁國華師傅

細蓉餃

佛跳牆湯餃

賓客除了可細味嚴選的特級茗茶外，亦能品嚐多款以茶入酒的特色雞尾酒，包括 Oolong Old Fashioned 與 Osmanthus Fizz 等。特調飲品能完美襯托菜餚風味，更為賓客打造越夜越迷人的微醺體驗。

桂香氣泡雞尾酒，與新鮮班蘭葉一同呈上，草本的清香與桂花的幽香交織

以茶為靈感特色雞尾酒

粵嶺館

地址︰尖沙咀北京道一號29樓

電話︰2982 0628

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