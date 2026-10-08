MPF｜GUM首席投資總監：全球經濟暫未見衰退跡象，高風險投資者可留意受惠人工智能發展的美國股票基金

強積金顧問公司GUM公布，今年首三季，強積金整體升6.2%；人均賺20,287元。股票基金指數升8.3%；混合資產基金指數升6.9%；固定收益基金指數上升0.4%。

受聯儲局及金管局加息、美債孳息高企等因素拖累，9月份強積金整體回落1.5%。第三季強積金上升0.5%，連續兩季錄得正回報，人均賺1,762元。

對於市場展望，GUM首席投資總監劉嘉鴻表示，聯儲局9月加息，為2023年以來首次，市場預期年底前或會再加息一次，加上10年期美債孳息升至2007年以來高位，為市場帶來一定風險。不過，全球經濟暫未見衰退跡象，高風險投資者仍可考慮配置環球股票基金，並留意受惠人工智能發展的美國股票基金；中風險成員可考慮預設投資策略核心累積基金；低風險成員則可考慮強積金保守基金，既受惠於高息環境，波幅亦較低。

GUM策略及投資分析董事雲天輝表示，2026年市況續好，成員積極淨轉換額料達747億元，按比例推算創5年新高。AI浪潮續帶動美日韓台股市，170億元乘勢追入美亞日股票，相反港股基金（包括追蹤指數）年初至今淨轉出逾100億元；另外，主要股票資產類別基金回報相差達雙位數，料成員將更積極進行計劃及基金選擇。

（文章來源：經濟通通訊社）