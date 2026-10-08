開倉優惠︱尖沙咀海港城展銷集行山用品低至三折，Haglöfs防水行山鞋$399、羽絨外套$1,099＋購物送$200現金券

行山戶外用品低至三折！即日起至10 月12日，尖沙咀海港城展銷集舉行「名牌戶外用品及時尚服飾開倉」，有超級50個品牌參與，其中專業戶外品牌 Haglöfs 限時特賣最吸引，精選戶外服裝、行山鞋、背囊及旅行用品低至三折，購物送$200現金券優惠！同場更有MIRABELL、VIVOBAREFOOT、Normal、Diadora精選鞋履，Her Own Words內衣及運動服 ，以及A.P.C.、MARC JACOBS、KARL LAGERFELD、MOSCHINO名牌袋款及服飾，換季良機！

秋意漸濃，準備行山的朋友有需要添置新裝備，可留意專業戶外品牌 Haglöfs 限時特賣，場內精選戶外服裝、行山鞋、背囊及旅行用品低至三折，Haglöfs 防水行山鞋低至$399、日用背囊低至$399。冬季外遊滑雪 、海外行山，可以考慮防水滑雪外套低至$1,999、ROC Flash Down Hoo 羽絨外套特價$1,099、M’s Mojo Down Hood羽絨外套特價 $2,499、抓毛保暖外套特價低至$699。

ROC Flash Down Hoo 羽絨外套 特價 $1,099

Haglöfs 防水行山鞋低至 $399

日用背囊低至 $399

場內購物優惠，現場購物即送 $200 現金券。

• 消費滿 $3,000：送 $200 現金券及 Haglöfs Cap 太陽帽。

• 消費滿 $4,500：送 $200 現金券及 Tight Medium 20L 行山背囊。

• 消費滿 $6,000：送 $200 現金券、Haglöfs Cap 太陽帽及 Tight Medium 20L 行山背囊。

數量有限，送完即止

指定款式XS/XXS/XXL/XXXL 買二送一

MIRABELL 鞋履同場開倉激減，人氣品牌鞋履低至 $99 起，另外Keen、FitFlop、CAT、Champion、GEOX 等多款人氣鞋款優惠價 $199–$699，抵！買 2 件額外 9 折；買 3 件額外 85 折。







香港本地內衣品牌 Her own words多款內衣、運動服飾優惠折扣及折上折激減。

• 精選胸圍$199 (買3-4件額外九折、買5件以上額外八折)

• 精選運動服飾$188/件 (買3-4件額外九折、買5件以上額外八折)

• 精選運動服飾 1件六五折；2件五五折；3件四五折

• 精選運動胸圍及服飾$139起，買1件六五折、買2件五五折、買3件四五折

• 內褲$140/3條

名牌戶外用品及時尚服飾開倉

日期︰10 月7日至12日

時間︰11:00am – 9:00pm

地點︰尖沙咀廣東道7號海港城九倉電訊中心5字樓 (尖沙咀站A出口)