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香港美酒佳餚巡禮2026︱中環海濱10月29日登場首設品酒導賞＋擴大規模逾340個攤位＋15星5鑽美饌＋品味證早鳥優惠
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香港美酒佳餚巡禮2026︱中環海濱10月29日登場首設品酒導賞＋擴大規模逾340個攤位＋15星5鑽美饌＋品味證早鳥優惠

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice ChowPHOTO:HKTB

　　香港美酒佳餚巡禮回歸！香港旅遊發展局將於10月29日至11月1日，舉辦年度旗艦盛事「香港美酒佳餚巡禮」，以「品味世界之最」為主題於中環海濱及添馬公園展開。今年巡禮規模比去年更大，設超過340個攤位，來自31個國家及地區，澳洲、加拿大及韓國展館首次登場。即日起，合資格美國運通卡會員可在Trip.com 優先購票及以優惠價購買尊尚品酒證。即睇今年新亮點及美食推介！

 

香港美酒佳餚巡禮2026︱中環海濱10月29日登場首設品酒導賞＋擴大規模逾340個攤位＋15星5鑽美饌＋品味證早鳥優惠

香港美酒佳餚巡禮2026︱中環海濱10月29日登場首設品酒導賞＋擴大規模逾340個攤位＋15星5鑽美饌＋品味證早鳥優惠

 

　　今年「香港美酒佳餚巡禮」規模比去年大，共設超過340個攤位，比去年增加逾10%，更加伸延至添馬公園。旅發局將於 11 月緊接推出「香港美食月」，香港美酒佳餚巡禮參加者更可憑票尾於指定餐廳、零售商戶及商會享用專屬優惠。另外，位於添馬公園、鄰近金鐘入口的咖啡園，將帶來精品咖啡及葡萄酒以外的特色飲品。今年巡禮更加入環保元素，與EcoCeres合作，收集廢棄食用油轉化為可持續航空燃料，推動綠色餐飲。

 

亮點一：盡享世界級佳釀美饌

 

　　尊尚名酒區匯聚世界頂級佳釀，包括Chateau Lafite Rothschild 2016、Mouton Rothschild 1982及Rousseau Clos de Beze等珍稀酒款。

 

香港美酒佳餚巡禮2026︱中環海濱10月29日登場首設品酒導賞＋擴大規模逾340個攤位＋15星5鑽美饌＋品味證早鳥優惠

 

亮點二： 15星5鑽陣容星級美饌

 

　　靚酒配佳餚上等享受，星級美饌方面，美國運通美膳會集結米芝蓮及黑珍珠餐廳，以15星5鑽陣容登場；26間星級酒店亦將帶來招牌美饌。米芝蓮三星富臨飯店與嘉頓首度聯乘，以南非乾鮑慢煮數 天，打造軟糯溏心的招牌鮑魚漢堡。配以嘉頓特 製漢堡包及秘製牛肝菌醬，為傳統鮑魚滋味帶來 新演繹。米芝蓮二星廚魔醉鵝肝鮮蟹皇刈包以陳年花雕酒浸鵝肝，配搭新鮮蟹皇及刈包， 交織濃郁酒香與鮮味。L’Atelier de Joël Robuchon Hong Kong X The Grand HK黑松露金珠脆米餅，交織鹹香、松露香氣與豐富口感，還有Beefbar風乾神戶牛肉薄片、BELON魚子醬牛肉他他、明閣巴馬臣芝士金華火腿 焗釀蟹蓋，配搭不同風味佳釀。

 

香港美酒佳餚巡禮2026︱中環海濱10月29日登場首設品酒導賞＋擴大規模逾340個攤位＋15星5鑽美饌＋品味證早鳥優惠

富臨飯店富臨鮑魚漢堡

 

香港美酒佳餚巡禮2026︱中環海濱10月29日登場首設品酒導賞＋擴大規模逾340個攤位＋15星5鑽美饌＋品味證早鳥優惠

廚魔醉鵝肝鮮蟹皇刈包

 

香港美酒佳餚巡禮2026︱中環海濱10月29日登場首設品酒導賞＋擴大規模逾340個攤位＋15星5鑽美饌＋品味證早鳥優惠

Beefbar風乾神戶牛肉薄片

 

香港美酒佳餚巡禮2026︱中環海濱10月29日登場首設品酒導賞＋擴大規模逾340個攤位＋15星5鑽美饌＋品味證早鳥優惠

BELON魚子醬牛肉他他

 

香港美酒佳餚巡禮2026︱中環海濱10月29日登場首設品酒導賞＋擴大規模逾340個攤位＋15星5鑽美饌＋品味證早鳥優惠

CIAK Concept大閘蟹薄餅

 

　　品味館則以「歲月之味」為主題，呈獻十手聯乘晚宴。巡禮亦帶來《黑白大廚》崔鉉碩和名廚溫有成(Edward Voon)的「CHOI. x VOON」四手聯乘午宴，芝味 Sunday 及 香港 Remix - Beat 住食，帶來輕鬆聚會的嶄新體驗，滿足不同品味追求。

 

香港美酒佳餚巡禮2026︱中環海濱10月29日登場首設品酒導賞＋擴大規模逾340個攤位＋15星5鑽美饌＋品味證早鳥優惠

 

亮點三：「只在香港」創意滋味

 

　　今年巡禮更加入「只在香港」創意滋味，以港式經典重新演繹，如黑芝麻豆漿布甸撻、爆炸鹹檸七雞尾酒、鹹魚奶蓋Spritz及玫瑰露酒心朱古力，展現本地飲食文化新舊交融。多款玩味十足的限定新品亦將登場，包括四款果味、加入爆炸糖增添玩味的爆炸鹹檸七雞尾酒、手拆咸魚奶蓋 Bella Spritz、「玫Rose」永利威玫瑰露酒心朱古力、芫荽黃金檸檬Craft Sake等，把大家熟悉的香港味道融入新派餐飲及調酒概念。

 

香港美酒佳餚巡禮2026︱中環海濱10月29日登場首設品酒導賞＋擴大規模逾340個攤位＋15星5鑽美饌＋品味證早鳥優惠

爆炸鹹檸七雞尾酒

 

香港美酒佳餚巡禮2026︱中環海濱10月29日登場首設品酒導賞＋擴大規模逾340個攤位＋15星5鑽美饌＋品味證早鳥優惠

手拆鹹魚奶蓋  Bella Spritz

 

香港美酒佳餚巡禮2026︱中環海濱10月29日登場首設品酒導賞＋擴大規模逾340個攤位＋15星5鑽美饌＋品味證早鳥優惠

芫荽黃金檸檬Craft Sake（香港限定）

 

香港美酒佳餚巡禮2026︱中環海濱10月29日登場首設品酒導賞＋擴大規模逾340個攤位＋15星5鑽美饌＋品味證早鳥優惠

玫 Rose 永利威  玫瑰露酒心朱古力

 

香港美酒佳餚巡禮2026︱中環海濱10月29日登場首設品酒導賞＋擴大規模逾340個攤位＋15星5鑽美饌＋品味證早鳥優惠

CHICKEN EGG BOY菠蘿包雞蛋仔

 

香港美酒佳餚巡禮2026︱中環海濱10月29日登場首設品酒導賞＋擴大規模逾340個攤位＋15星5鑽美饌＋品味證早鳥優惠

香港65年老字號壹品 濃香黑芝麻豆漿布甸撻

 

香港美酒佳餚巡禮2026︱中環海濱10月29日登場首設品酒導賞＋擴大規模逾340個攤位＋15星5鑽美饌＋品味證早鳥優惠

呀鴻小吃 x 喜筷 x  森林麵包  黯然銷魂菠蘿包

 

　　適逢恒基兆業50周年及美心集團70周年，兩個扎根香港多年的集團將藉巡禮這個國際舞台，集合旗下及合作餐飲品牌，呈獻周年限定美饌。

 

香港美酒佳餚巡禮2026︱中環海濱10月29日登場首設品酒導賞＋擴大規模逾340個攤位＋15星5鑽美饌＋品味證早鳥優惠

美心皇宮懷舊橙汁卷  （會場限定）（3件）

 

香港美酒佳餚巡禮2026︱中環海濱10月29日登場首設品酒導賞＋擴大規模逾340個攤位＋15星5鑽美饌＋品味證早鳥優惠

 

首設品酒導賞

 

　　活動亦首設品酒導賞，三條主題路線帶領參加者探索不同產區特色，「全球赤霞珠縱橫之旅」，帶領參加者由法國波爾多、智利，走到中國香格里拉，配搭風味濃郁的肉製小吃，細味同一葡萄品種在不同風土下的獨特個性；「傳奇名產區品鑑」則會聚焦法國教皇新堡、意大利托斯卡納 Brunello 及德國頂級 Pinot Noir 產區，配以在地特色的港式鹹點，探索經典酒區魅力；玩味十足的「驚喜配對之旅」就會打破傳統框架，以波爾多橙酒、泰國熱帶風情 Viognier 及雲南高海拔葡萄酒。場內更有逾20場大師班及專家品鑑活動。有興趣的賓客可於場內指定「Wine Walk Booth」即場報名。

 

　　

香港美酒佳餚巡禮2026︱中環海濱10月29日登場首設品酒導賞＋擴大規模逾340個攤位＋15星5鑽美饌＋品味證早鳥優惠

10月29及30日將舉行黃昏美酒薈派對，於維港美景下舉杯同歡。入場人士可即場報名參與，齊聚主舞台，在夕陽映照下免費品嚐限量珍釀，與一眾酒迷交流品酒心得。

 

香港美酒佳餚巡禮2026︱中環海濱10月29日登場首設品酒導賞＋擴大規模逾340個攤位＋15星5鑽美饌＋品味證早鳥優惠

 

購票及優惠一覽

 

　　票價方面， 10月12日起市民及旅客可於 Trip.com，以網上優惠價，購買包括入場券在內的尊尚品酒證或品味證。而合資格美國運通卡會員可於10月7日至11日期間，在Trip.com享有優先訂票優惠。單購入場券每位HK$40，單購品味券每張HK$25。Trip.com 不設單獨入場券發售。參與賓客亦可於場地入口，以優惠價港幣60元購買標準酒杯一隻。

 

香港美酒佳餚巡禮門票資訊

 

尊尚品酒證（總價值：$900）包括16張品味券、1隻尊尚酒杯、「尊尚名酒區」入場券及折扣優惠券

•    10月7-11日 美國運通優先訂票優惠價$508(包入場券)
•    10月12日-11月1日 Trip.com 網上優惠價$558(包入場券)
•    10月29 日– 11月1 日 現場購票$558 (須另購入場券)

 

品味證（總價值：$400）包括8張品味券、1隻標準酒杯及折扣優惠券

•    10月7-11日 美國運通優先訂票$258(包入場券)
•    10月12日-11月1日 Trip.com 網上優惠價$258(包入場券)
•    10月29 日–11月1 日 現場購票$258 (須另購入場券)

 

入場券︰每位港幣 40 元

品味券︰每張$25

註︰適用於年滿 12 歲或以上人士。3至11歲小童、65歲或以上長者、全日制學生及殘疾人士可享半價優惠入場，每位港幣20元。

美國運通卡會員專屬禮遇：現場專屬購票通道及品味券自助增值機 - 現場加購品味券可享八折優惠。憑現場單一消費淨值滿HK$200或以上專享「美國運通美膳會 (AMEX GOURMET CLUB)」美饌禮遇。詳情請參閱條款及細則：go.amex/2026wndfoodperks

 

香港美酒佳餚巡禮

日期及時間︰2026年10月29日（星期四）晚上7:30至午夜12:00
2026年10月30日至31日（星期五至六）下午1:00至凌晨1:00
2026年11月1日（星期日）下午1:00至午夜12:00

地點︰中環海濱活動空間及添馬公園

如何前往︰請使用10號碼頭旁的中環方向入口，或添馬公園旁的金鐘方向入口進入會場。）

https://www.discoverhongkong.com/tc/events/wine-dine-festival.html

 

Tags:#香港美酒佳餚巡禮2026#中環#中環海濱#早鳥優惠#香港周圍遊#玩樂旅遊#熱話#港漂生活情報#港漂樂活
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