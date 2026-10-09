歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

31
十二月
啟德主場館｜FWD 富衛保險呈獻《郭富城ICONIC MOMENT啟德跨年演唱會26 27》 啟德主場館｜FWD 富衛保險呈獻《郭富城ICONIC MOMENT啟德跨年演唱會26 27》
大型盛事 節慶活動
啟德主場館｜FWD 富衛保險呈獻《郭富城ICONIC MOMENT啟德跨年演唱會26 27》
推介度：
31/12/2026 - 01/01/2027
30
十月
西九文化區安盛 x 竹翠公園｜AXA 呈獻：「側田 2026《再一起 COME TOGETHER》 - 萬聖節香港站」 西九文化區安盛 x 竹翠公園｜AXA 呈獻：「側田 2026《再一起 COME TOGETHER》 - 萬聖節香港站」
節慶活動 文化藝術
西九文化區安盛 x 竹翠公園｜AXA 呈獻：「側田 2026《再一起 COME TOGETHER》 ...
推介度：
30/10/2026 - 31/10/2026
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
期貨期權
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
指數期貨
中國國債期貨
股票期貨
每月期權
每周期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
今日活躍
報價
篩選器
比較
新聞
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion & Beauty
Watch & Jewelry
Art & Culture
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
9月底國家主席習近平訪美，與美國總統特朗普(Donald Trump)舉行峰會，後者打破常規親到機場迎接，反觀同期訪美的高市早苗，在機場面對的，卻是冷冷清清。這當中有何微言大義？中美關係有無暖化可能？
國際評論

中美競爭拼實力，關係何時真回暖？

雷鳴天下
雷鼎鳴
雷鳴天下

　　9月底國家主席習近平訪美，與美國總統特朗普(Donald Trump)舉行峰會，後者打破常規親到機場迎接，反觀同期訪美的高市早苗，在機場面對的，卻是冷冷清清。這當中有何微言大義？中美關係有無暖化可能？

 

遏華失敗，美改戰略「前倨後恭」

 

　　特迎習的高規格之所以廣受注意，是因為美國前倨後恭，反差極大。幾個月或甚至一年半載的變化，或許不甚明顯，但我們若把現時的形勢與8、9年前相比，卻可看出明顯的東升西降，美國不是不想用盡一切方法遏制中國的發展，但全部失敗告終，心勞力絀下，亦不得不改變戰略。

 

中美競爭拼實力，關係何時真回暖？

上月國家主席習近平訪美，美國總統特朗普打破常規親到機場迎接。(AP)

 

　　2017年特朗普在紫禁城與習近平相談甚歡，但到了2018年便要對中國下手，不但啟動關稅戰，還要制裁中興、華為，甚至要加拿大軟禁華為公主孟晚舟，但這些戰略的後果是甚麼？與2017年相比，2025年美國的貿易赤字上升了77.5%，中國的貿易盈餘則上升了183%！

 

　　華為遭到了沒頂之災嗎？更強大的華為反而出現了。華為的成功，使到美國政府及一些反華人士錯愕及沒面子，致他們要炮製謠言，說任正非一家要逃離中國，以轉移視線。

 

　　到了新冠期間，美國死了百多萬人，特朗普還是拼命甩鍋，把新冠稱為「武漢病毒」，他第一任時的國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)，完全接納被逐出族譜的漢奸余某人所獻之計，把中國領導層都說成是與民為敵的邪惡之輩。但此等策略，也不見得有何效果，中國領導層得到的支持率，一直遠高於特朗普及前總統拜登(Joe Biden)。

 

　　2021年中美外交官員在阿拉斯加的會議，是歷史轉捩點，前國務卿布林肯(Antony Blinken)等人仍以為自己有實力可用居高臨下的姿態對中國訓話，反惹得楊潔篪拍案而起，說美國早已沒有這個資格，中國過去是把美國想得太好了。從此，中國便把美國的用心作了最壞的估計，不會讓步了。

 

特冀與中國共組G2，管治世界

 

　　中國絕非只是口頭強硬而已，在軍事上，高超音速導彈航母殺手、最先進的無人機、第六代戰機、一艘艘航母及大驅相繼投入，中美軍力逆轉，美國已無勝算。科技研究上，中國頂尖論文數量從前只是美國的三分之一，據今年的「自然指數」，中國最新一年發表的頂尖論文已是美國的2.09倍！中國在國際上提交的專利權申請數量上已超出美國40%（美國在質量上可能仍領先）。在稀土出口的控制上，中國也建立了較嚴謹的制度，可掌控稀土供應的壟斷一段時期。

 

中美競爭拼實力，關係何時真回暖？

中國研發出多款先進武器，中美軍力正在逆轉。(AP)

 

　　此種新增實力，使到去年特朗普企圖再開打關稅戰，一打便知道打不下去。特朗普對那些胡亂唱衰中國實力的人，如章家敦，十分惱火，這十分合理，因這些人誤導美國國策，招致了美國的失敗。

 

　　要解釋特朗普對華態度的轉變，最簡單好用而且符合人性的理論是「力量平衡(Balance Of Power)」理論。按西方的標準，假如一個國家比另一個強大，前者便可任意欺凌，隨時搶奪利益，戰事或衝突容易出現。但假如兩個國家同樣強大，二者相爭沒有贏家，只可能兩敗俱傷，那麼打仗再無好處，不如大家一起管控分歧，握手言和。中國一直苦口婆心反覆向美國說明的也是這點。當然，特朗普本是欺善怕惡之輩，不撞南牆不回頭，若非對中國的實力有了較正確的認知，他是不會渴望與中國共組G2，管治世界的。

 

　　這裏有點要注意，美國的政客與人民，大多對中國十分無知，今天還在幻想著中國人民根本不懂創新，只懂偷竊美國的科技，所以只要繼續打壓中國，後者便終會失敗。特朗普本來並非聰明之人，但經過這麼多次失敗後，總也會積累到一點智慧，開始明白中國不是易與之輩。

 

　　不過，這正告訴我們，美國在經歷過這麼長期的世界第一及只認知被抹黑過的中國後，不可能突然人人醒覺，知道要改善中美關係。反華聲音還會存在很久，中美關係仍會有波折。

 

中美競爭拼實力，關係何時真回暖？

中國今年的GDP以購買力平價計，比美國高出三成多。(AP)

 

　　甚麼時候絕大部分美國政客及人民才樂於改善中美關係？我相信要等中國各方面的實力把美國拋離更遠，才可驚醒那些仍在做夢的美國政客。中國今年的GDP以購買力平價計，應可達43萬億美元左右，比美國高出三成多。但這尚未足夠，可能要中國的GDP比美國高出起碼50%才夠。與GDP同步的工業實力及軍事實力，也會顯現出來。

 

「無敵最是痛苦」，中國不會稱霸

 

　　中國會否在實力更強大時要自己稱霸，把美國幹掉？中國不會這麼笨。歷史反覆說明，太過強大，充上霸主並非是好事，一方面管理世界要花費巨大資源，別的國家也不會滿意有個霸主在自己頭上。此等工夫，中國很樂意美國去做。

 

　　鄭少秋有首歌的歌詞曰：「無敵是最寂寞，最是痛苦」，此歌甚有智慧，中國要的，只是有足夠實力，別人不敢來欺負。軍事上再多開支，超越這個標準，便是浪費。就算變成「無敵」，也可能是短暫的，因為沒有了競爭，很多決策會太過隨便，國力會走下坡。90年代至今的美國，正好說明此點。中國也會樂意見到有個強大的美國在旁，可時刻提醒自己要努力不懈，天天向上。

 

中美競爭拼實力 關係何時真回暖？

 

（本文原載於10月9日《香港經濟日報》）

Tags:#雷鳴天下#大國博弈#中美關係#習近平#特朗普#中美峰會#關稅戰#華為#軍事競爭#科技競爭#G2#力量平衡#經濟實力#高鐵#稀土#美國政治#中國創新#全球管治
Add a comment ...Add a comment ...
國債破40萬億美元，美國醞釀金融危機？
更多雷鳴天下文章
國債破40萬億美元，美國醞釀金融危機？

投票區

新世界交還11 SKIES項目經營權
110
|
1

你認為政府能否將11 SKIES「起死回生」呢？

22%
不能
74%
無意見
4%
投票期：2026-10-05 ~ 2026-11-05
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處