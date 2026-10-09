中美競爭拼實力，關係何時真回暖？

9月底國家主席習近平訪美，與美國總統特朗普(Donald Trump)舉行峰會，後者打破常規親到機場迎接，反觀同期訪美的高市早苗，在機場面對的，卻是冷冷清清。這當中有何微言大義？中美關係有無暖化可能？

遏華失敗，美改戰略「前倨後恭」

特迎習的高規格之所以廣受注意，是因為美國前倨後恭，反差極大。幾個月或甚至一年半載的變化，或許不甚明顯，但我們若把現時的形勢與8、9年前相比，卻可看出明顯的東升西降，美國不是不想用盡一切方法遏制中國的發展，但全部失敗告終，心勞力絀下，亦不得不改變戰略。

上月國家主席習近平訪美，美國總統特朗普打破常規親到機場迎接。(AP)

2017年特朗普在紫禁城與習近平相談甚歡，但到了2018年便要對中國下手，不但啟動關稅戰，還要制裁中興、華為，甚至要加拿大軟禁華為公主孟晚舟，但這些戰略的後果是甚麼？與2017年相比，2025年美國的貿易赤字上升了77.5%，中國的貿易盈餘則上升了183%！

華為遭到了沒頂之災嗎？更強大的華為反而出現了。華為的成功，使到美國政府及一些反華人士錯愕及沒面子，致他們要炮製謠言，說任正非一家要逃離中國，以轉移視線。

到了新冠期間，美國死了百多萬人，特朗普還是拼命甩鍋，把新冠稱為「武漢病毒」，他第一任時的國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)，完全接納被逐出族譜的漢奸余某人所獻之計，把中國領導層都說成是與民為敵的邪惡之輩。但此等策略，也不見得有何效果，中國領導層得到的支持率，一直遠高於特朗普及前總統拜登(Joe Biden)。

2021年中美外交官員在阿拉斯加的會議，是歷史轉捩點，前國務卿布林肯(Antony Blinken)等人仍以為自己有實力可用居高臨下的姿態對中國訓話，反惹得楊潔篪拍案而起，說美國早已沒有這個資格，中國過去是把美國想得太好了。從此，中國便把美國的用心作了最壞的估計，不會讓步了。

特冀與中國共組G2，管治世界

中國絕非只是口頭強硬而已，在軍事上，高超音速導彈航母殺手、最先進的無人機、第六代戰機、一艘艘航母及大驅相繼投入，中美軍力逆轉，美國已無勝算。科技研究上，中國頂尖論文數量從前只是美國的三分之一，據今年的「自然指數」，中國最新一年發表的頂尖論文已是美國的2.09倍！中國在國際上提交的專利權申請數量上已超出美國40%（美國在質量上可能仍領先）。在稀土出口的控制上，中國也建立了較嚴謹的制度，可掌控稀土供應的壟斷一段時期。

中國研發出多款先進武器，中美軍力正在逆轉。(AP)

此種新增實力，使到去年特朗普企圖再開打關稅戰，一打便知道打不下去。特朗普對那些胡亂唱衰中國實力的人，如章家敦，十分惱火，這十分合理，因這些人誤導美國國策，招致了美國的失敗。

要解釋特朗普對華態度的轉變，最簡單好用而且符合人性的理論是「力量平衡(Balance Of Power)」理論。按西方的標準，假如一個國家比另一個強大，前者便可任意欺凌，隨時搶奪利益，戰事或衝突容易出現。但假如兩個國家同樣強大，二者相爭沒有贏家，只可能兩敗俱傷，那麼打仗再無好處，不如大家一起管控分歧，握手言和。中國一直苦口婆心反覆向美國說明的也是這點。當然，特朗普本是欺善怕惡之輩，不撞南牆不回頭，若非對中國的實力有了較正確的認知，他是不會渴望與中國共組G2，管治世界的。

這裏有點要注意，美國的政客與人民，大多對中國十分無知，今天還在幻想著中國人民根本不懂創新，只懂偷竊美國的科技，所以只要繼續打壓中國，後者便終會失敗。特朗普本來並非聰明之人，但經過這麼多次失敗後，總也會積累到一點智慧，開始明白中國不是易與之輩。

不過，這正告訴我們，美國在經歷過這麼長期的世界第一及只認知被抹黑過的中國後，不可能突然人人醒覺，知道要改善中美關係。反華聲音還會存在很久，中美關係仍會有波折。

中國今年的GDP以購買力平價計，比美國高出三成多。(AP)

甚麼時候絕大部分美國政客及人民才樂於改善中美關係？我相信要等中國各方面的實力把美國拋離更遠，才可驚醒那些仍在做夢的美國政客。中國今年的GDP以購買力平價計，應可達43萬億美元左右，比美國高出三成多。但這尚未足夠，可能要中國的GDP比美國高出起碼50%才夠。與GDP同步的工業實力及軍事實力，也會顯現出來。

「無敵最是痛苦」，中國不會稱霸

中國會否在實力更強大時要自己稱霸，把美國幹掉？中國不會這麼笨。歷史反覆說明，太過強大，充上霸主並非是好事，一方面管理世界要花費巨大資源，別的國家也不會滿意有個霸主在自己頭上。此等工夫，中國很樂意美國去做。

鄭少秋有首歌的歌詞曰：「無敵是最寂寞，最是痛苦」，此歌甚有智慧，中國要的，只是有足夠實力，別人不敢來欺負。軍事上再多開支，超越這個標準，便是浪費。就算變成「無敵」，也可能是短暫的，因為沒有了競爭，很多決策會太過隨便，國力會走下坡。90年代至今的美國，正好說明此點。中國也會樂意見到有個強大的美國在旁，可時刻提醒自己要努力不懈，天天向上。

（本文原載於10月9日《香港經濟日報》）