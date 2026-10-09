歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

肺癌警號|健身教練不吸煙亦無咳嗽氣促跡象 因指尖持續腫脹求...
醫學通識 健康解「迷」

肺癌警號|健身教練不吸煙亦無咳嗽氣促跡象 因指尖持續腫脹求...
開市Good Morning

美聯儲加息落定道指跌1%

TOM FORD BEAUTY 重塑伸展台美學:全新 Run...
Fashion & Beauty

TOM FORD BEAUTY 重塑伸展台美學:全新 Run...
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
期貨期權
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
指數期貨
中國國債期貨
股票期貨
每月期權
每周期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
今日活躍
報價
篩選器
比較
新聞
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion & Beauty
Watch & Jewelry
Art & Culture
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
美食優惠︱麥當勞草莓新地筒$8、草莓芭菲配KITKAT/迷你麻糬$17＋App減$3優惠
美食情報

美食優惠︱麥當勞草莓新地筒$8、草莓芭菲配KITKAT/迷你麻糬$17＋App減$3優惠

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Eunice ChowPHOTO:麥當勞

　　麥當勞新甜品登場，士多啤梨控必試！「KITKAT®福岡草莓威化味新地」系列10月9日起於全港麥當勞甜品站限時供應，包括至抵價$8草莓新地筒（參考價$9.5）及$17 草莓芭菲 （配KITKAT®），麥當勞App用戶更可享「草莓芭菲 （配KITKAT®）減$3」優惠品嚐甜蜜滋味！

 

美食優惠︱麥當勞草莓新地筒$8、草莓芭菲配KITKAT＋迷你麻糬$17＋App減$3

 

KITKAT®福岡草莓威化味新地系列

 

　　草莓芭菲以KITKAT®福岡草莓威化味新地作基底，淋上朱古力醬，配搭煙韌迷你麻糬及日本直送KITKAT®72%黑朱古力威化，一啖集合香甜、濃郁、煙韌及鬆脆多重口感！草莓新地筒滿滿草莓果香，入口香甜順滑，$8就食到！

 

美食優惠︱麥當勞草莓新地筒$8、草莓芭菲配KITKAT＋迷你麻糬$17＋App減$3

草莓芭菲 （配KITKAT®）$17

 

美食優惠︱麥當勞草莓新地筒$8、草莓芭菲配KITKAT＋迷你麻糬$17＋App減$3

草莓新地筒至抵價$8（參考價$9.5）

 

草莓芭菲減$3優惠

 

　　10月9日早上11時起，即可以麥當勞App優惠券享用草莓芭菲 （配KITKAT®） 減$3優惠。留意，食客不能用手機點餐，需於甜品站櫃檯換領優惠。 每間甜品站的營業時間有異，詳情請參閱香港麥當勞官方網頁，數量有限，售完即止 。

 

美食優惠︱麥當勞草莓新地筒$8、草莓芭菲配KITKAT＋迷你麻糬$17＋App減$3

Tags:#美食優惠#美食情報#麥當勞#新地筒#芭菲#士多啤梨
Add a comment ...Add a comment ...
香港麗晶酒店The Steak House x 黑白大廚「Meat Gangster」兩晚限定四手聯乘韓牛饗宴
更多搵食地圖文章
香港麗晶酒店The Steak House x 黑白大廚「Meat Gangster」兩晚限定四手聯乘韓牛饗宴

投票區

新世界交還11 SKIES項目經營權
111
|
1

你認為政府能否將11 SKIES「起死回生」呢？

23%
不能
73%
無意見
4%
投票期：2026-10-05 ~ 2026-11-05
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處