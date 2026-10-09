美食優惠︱麥當勞草莓新地筒$8、草莓芭菲配KITKAT/迷你麻糬$17＋App減$3優惠
TEXT:Eunice ChowPHOTO:麥當勞
麥當勞新甜品登場，士多啤梨控必試！「KITKAT®福岡草莓威化味新地」系列10月9日起於全港麥當勞甜品站限時供應，包括至抵價$8草莓新地筒（參考價$9.5）及$17 草莓芭菲 （配KITKAT®），麥當勞App用戶更可享「草莓芭菲 （配KITKAT®）減$3」優惠品嚐甜蜜滋味！
KITKAT®福岡草莓威化味新地系列
草莓芭菲以KITKAT®福岡草莓威化味新地作基底，淋上朱古力醬，配搭煙韌迷你麻糬及日本直送KITKAT®72%黑朱古力威化，一啖集合香甜、濃郁、煙韌及鬆脆多重口感！草莓新地筒滿滿草莓果香，入口香甜順滑，$8就食到！
草莓芭菲 （配KITKAT®）$17
草莓新地筒至抵價$8（參考價$9.5）
草莓芭菲減$3優惠
10月9日早上11時起，即可以麥當勞App優惠券享用草莓芭菲 （配KITKAT®） 減$3優惠。留意，食客不能用手機點餐，需於甜品站櫃檯換領優惠。 每間甜品站的營業時間有異，詳情請參閱香港麥當勞官方網頁，數量有限，售完即止 。
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