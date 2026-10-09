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有錢也未必買得到
理財智慧

有錢也未必買得到

財智談
陳家揚
財智談

　　買保險，我一直以為最重要是比較保費和保障。最近因為需要，我才發現醫療保險還有另一項很少人談的資產，就是「可保性」。它看不見，也沒有價格，往往到真正失去時才知道它的價值。

 

　　我曾聽過說法，自願醫保即使有投保前已有疾病，捱過三年便會受保。再查才發現，關鍵少了兩個字，就是「未知」。自願醫保規定保障的是，投保時自己不知道、也不能合理知道的已有疾病，第二年賠25%，第三年50%，第四年才全面賠償。已經確診、求醫甚至治療過的病症，並不會因為等三年便自動洗底。那是否代表有病歷，以後便永遠買不到醫保？我也這樣想，結果再找下去，答案又不是這麼簡單。

 

有錢也未必買得到

保障能否延續，也是風險管理的一部分。(Shutterstock)

 

　　市場上有些保險利用團體醫保作橋樑，讓合資格人士在離職或退休時，有機會延續原有團體計劃可賠償的部分已有病症，包括投保前已知的疾病。（不過，這類安排並非普遍適用，連續受保要求、申請期限及保障範圍，均因產品而異。）這與自願醫保對「未知已有疾病」的分階段保障不同，並非所有已知病症都能轉保，更不代表原有的不保事項會自動取消。實際是否承保，仍要看投保資格、原有及一般不保事項和正式保單條款，不能只聽銷售人員一句話。

 

　　這件事令我重新理解保險。股票跌了，可以等；樓價貴了，可以不買；但醫療保險有一種特殊的時間成本：今天健康時不處理，明天健康狀況改變，失去的可能不只是較便宜的保費，而是把某項風險轉移給保險公司的資格。

 

　　以前我以為保險只是保障額的問題，現在才明白，保障能否延續，也是風險管理的一部分。

 

　　所以買醫保，不只是問一年保費多少、病房有多大、賠償上限多高。另一條問題可能更重要：如果將來轉工、退休或離開團體醫保，今日的保障能否帶走，也值得在身體健康時先弄清楚。

 

　　我們習慣把保險當作消費，交保費換保障。但從家庭財務角度看，「仍然買得到保險」本身也有價值。它不能放進資產負債表，也沒有市場報價，失去後卻未必用錢買得回來。

 

　　有些風險，不是發生後賠多少，而是發生之前，你有沒有保留選擇。

Tags:#醫療保險#可保性#已有疾病#自願醫保#團體醫保#保費#風險管理#保障#保單條款#轉工#退休#財務策劃#健康狀況#投保資格#保險市場
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