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財務違規人人聲討，曼城有錯？其他球會呢？
娛樂新聞

財務違規人人聲討，曼城有錯？其他球會呢？

足球俱樂部
主教練
足球俱樂部

　　曼城115項財務違規案發展至今，坊間最大問題已經不是曼城有沒有問題，而由單純的足球新聞演變成近代英格蘭足球最重要的制度爭議。

 

　　當年曼城贏得冠軍時，有人說是足球革命；今天被查，就有人恨不得把過去十多年的歷史全部抹掉。說到底，外界到底是追求公平，還是單純討厭曼城？

 

　　先講一個很多球迷不願承認的事實。

 

　　過去十五年，曼城就是英超最成功的球會之一。

 

財務違規人人聲討，曼城有錯？其他球會呢？

自2008年阿布扎比財團入主後，曼城共贏得8次英超、3次足總盃、8次聯賽盃及1次歐聯冠軍，成為英超近十五年最成功球會之一。

 

　　不論你喜不喜歡這支球隊，它都改變了英超的競爭生態。正因為曼城不停贏，利物浦才被迫追求接近完美的積分；正因為曼城長期維持高水平，阿仙奴才不得不加速重建；甚至連其他豪門都要不斷增加投資追趕。從競技層面來說，曼城是英超競爭水平提升的重要推手之一。 

 

　　但天下沒有免費午餐。

 

　　曼城的成功背後，有哥迪奧拿的戰術智慧，有阿古路、迪布尼和大衛施華等球星的天賦，也有管理層多年來的規劃。然而更重要的是資金。沒有資金，根本不會有這支曼城。問題從來不是花錢，而是錢從哪裏來，又是否符合規則。這正正是115項指控的核心所在。 

 

財務違規人人聲討，曼城有錯？其他球會呢？

哥迪奧拿自2016年執教曼城以來，已帶領球隊奪得多項主要錦標，包括英超、足總盃、聯賽盃及歐聯冠軍，建立英格蘭足球史上其中一個最成功王朝。而相信是為了支持曼城，哥帥自離隊後，下周將會首次重返主場，觀看球隊對PSG的賽事。

 

　　所以當獨立委員會進行調查，甚至有報道指大部分指控獲支持時，球迷其實毋須急於幻想甚麼陰謀論。足球世界從來不是童話故事。當一間球會涉及數以十億英鎊計的商業運作時，背後出現爭議、灰色地帶甚至財務包裝，其實並不令人意外。說曼城完全沒有問題，未免太天真；但說所有成功都只是靠財技換來，同樣是另一種偏見。

 

　　如果最終證明曼城違規，處罰當然是必須的，這根本沒有討論空間。

 

財務違規人人聲討，曼城有錯？其他球會呢？

曼城易主後透過持續高額投資建立豪華陣容，多年來轉會市場總支出累計超過20億英鎊，徹底改變球會競爭層級，也令其財務運作備受關注。

 

　　足球若要維持公信力，規則就必須適用於所有球隊。你不能要求中小型球會遵守財政規範，卻容許豪門例外。假如證明有人透過不符合規則的方法取得競爭優勢，那就應該付出代價。否則英超不如直接取消財務規則，大家鬥有錢便算了。

 

　　不過，最近最荒謬的言論，莫過於要求褫奪曼城過去多年的冠軍。

 

　　這種做法看似大快人心，實際上卻充滿問題。足球不是田徑比賽，不是把第一名取消資格後，第二名便自動補上。假如推翻過去十多年的排名，將牽涉歐聯資格、歐霸席位、護級結果、獎金分配、轉播收入，甚至球員轉會決策。今天回頭說某隊原本應該獲得前四名資格，或者另一隊不應降班，根本已經失去現實意義。歷史可以追究責任，但很難重新計算。

 

　　相比之下，在這一賽季罰錢和扣分才是更合理的選擇。

 

財務違規人人聲討，曼城有錯？其他球會呢？

近年英超加強財務監管，愛華頓曾因盈利及可持續發展規則被扣分，諾定咸森林亦曾遭處分。曼城案件的裁決，將進一步影響未來執法尺度。

 

　　既能反映違規成本，也不會出現重寫歷史的荒謬情況。至於扣多少分，是今季執行還是下季執行，那是法律程序的問題。真正重要的是讓所有球會知道，規則不是擺設。

 

　　但，曼城真的是英超唯一懂得玩財技的球會嗎？

 

　　車路士近年把球員合約拉長至七年、八年甚至更久，以攤分成本來符合財務規定；曼聯多年來成績與支出完全不成比例，卻依然能維持龐大投資；其他豪門亦透過融資、借貸、資產重組及各種商業安排維持競爭力。這些灰色運作，未必違規，但本質上同樣是在規則範圍內尋找最大空間。

 

財務違規人人聲討，曼城有錯？其他球會呢？

為配合財務規則，車路士近年大量簽入年輕球員並採用超長合約。其中最具代表性的例子是 Cole Palmer，其合約曾延長至2033年，透過長約攤分轉會成本，成為現代足球財務操作的典型案例之一。

 

　　因此，曼城案件最大的諷刺，其實不是曼城可能出事，而是最近十幾年曼城最成功罷了。如果換了是富咸水晶宮，還有多少媒體KOL在網上聲撕力竭的批評？

 

　　若真的要徹底追究現代足球的財務操作，恐怕沒有哪一支球隊能完全置身事外。

 

　　這正是金元足球最真實的一面。大家享受頂級球員、豪華陣容和精彩比賽，卻又想相信一切比拼純粹來自足球本身。試問有哪一個球迷，不希望自己支持的球隊可以買入天王巨星或天才球星，增強實力去捧盃？

 

　　現代足球早已是一門生意。金錢可以帶來實力，也可以帶來權力；可以創造王朝，也可以製造爭議。

 

　　一個金幣永遠都有兩面，金錢令足球水平不斷提升，也令比賽變得更精彩；但同一時間，它亦可能衍生貪婪、不公平及監管爭議。這或許正是現代足球最矛盾的地方。

 

本周焦點

 

　　至於回到本周聯賽，焦點自然落在利物浦主場對曼城的大戰。對利物浦而言，伊沙克和加普等主力能否在國際賽後及時復出，將直接影響進攻火力。

 

　　對曼城而言，最大的敵人或許不是利物浦，而是場外持續不斷的財務風暴。當所有媒體都在討論案件，球員能否保持專注，往往比戰術更重要。

 

財務違規人人聲討，曼城有錯？其他球會呢？

過去三季各項賽事，利物浦與曼城合共交手約10次，利物浦取得4勝3和3負，雙方互有勝負，多次直接左右英超冠軍形勢，被譽為近年英格蘭球壇最高水平對決之一。

 

　　另一場曼聯主場迎戰熱刺，雖然早已不是昔日豪門級對碰，但同樣值得關注。兩支球隊都在尋找復甦道路，也都在與外界的失望情緒對抗。這場褪色大戰比拼的不只是實力，而是領隊能力、球隊信心、士氣以及團隊默契。畢竟足球很多時候就是如此，當實力差距不大，決定勝負的往往不是技戰術，而是誰更相信自己。

 

財務違規人人聲討，曼城有錯？其他球會呢？

財務違規人人聲討，曼城有錯？其他球會呢？

現代體育科技發展，幫助球員提升水平和修復疲勞，但對一般球迷來說，球員經過一場大戰，第二天不是休息，卻仍像練習一樣。

 

Tags:#足球
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