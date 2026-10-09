10月新戲速遞｜4套必睇港產片！金馬9項提名《善男信女》、偉仔激讚《超風》、張家輝久違喜劇、彭氏驚慄回歸

今個10月，本地影壇可謂非常熱鬧，題材橫跨貼地市井、公路式喜劇、性別議題以至驚慄懸疑。其中備受矚目的莫過於入圍金馬獎九項提名的《善男信女》（We Are Born Good），楊偉倫與鍾雪瑩雙雙角逐影帝影后。

除此之外，亦有梁朝偉看後表示令他思考良久的《超風》（Cyclone）、由張家輝主演的公路喜劇《我阿爹想旅行》（Good Trip），以及彭氏兄弟再度聯手執導的驚慄片《拾荒法師》(The Mage)。4部港產片題材各異，從都市人的情緒與人際關係，到父女親情、性別與自我認同，再到靈異懸疑，為影迷提供不同選擇。支持港產片，不妨由入場欣賞這幾部作品開始。

《善男信女》｜上映日期：10月29日

由楊兩全執導的《善男信女》，由楊偉倫、鍾雪瑩及彭秀慧主演。電影入圍第63屆金馬獎9個提名，包括最佳劇情片、最佳男主角、最佳女主角、最佳女配角及最佳新導演等，楊偉倫與鍾雪瑩分別角逐影帝、影后。

據導演所述，電影的創作靈感源於街市爭執，希望藉著日常生活中的衝突，探討都市人的焦躁與壓力。故事由街頭生活出發，呈現人際關係的複雜一面。題材看似平凡，楊兩全卻選擇以貼近現實、近乎赤裸的方式，探討香港人在生活壓力下，如何面對自己及身邊的人，並呈現日常瑣事如何一步步累積成難以收拾的矛盾。

《善男信女》劇照

《善男信女》劇照

《善男信女》劇照

《我阿爹想去旅行》｜上映日期：10月15日

聽到戲名，可能大家會聯想到張家輝過往的經典演出。電影講述由鍾雪瑩飾演的電影美術助理珊，為了照顧患癌父親莫鎮強（張家輝飾）而疲於奔命。父女二人其後連夜離開醫院，無預警地展開一場橫跨新界、澳門及沖繩的公路旅程。

張家輝今次與鍾雪瑩合作，演繹一段笑中帶淚的父女故事。據導演及演員分享，電影並非單純以公路旅程製造笑料，也有對親情、告別與人生的思考。張家輝形容兩位導演的故事比想像中「重口味」，所指並非畫面，而是角色與故事背後的用心。鍾雪瑩則再度與黃綺琳、黃鐦合作，並形容拍攝過程猶如整個劇組一起旅行。片中還有蒙嘉慧、姜皓文、邱士縉及伍允龍等演員助陣。

《我阿爹想去旅行》劇照

《我阿爹想去旅行》劇照

《我阿爹想去旅行》劇照

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《超風》｜上映日期：10月2日

由翁子光執導的新作《超風》，在開畫前夕已憑著製作費約為180萬港元（最初獲得 100 萬港元資助，後由團隊自行補足 80 萬港元）以及影影帝梁朝偉的深宵觀影感言掀起話題。偉仔看完電影後表示故事教人徹夜難眠，更拍片大談對存在主義與生命的反思。這種份量的推介，是近年的香港電影實在少見。

故事聚焦跨性別者的現實境況，呈現邊緣社群面對的困境與掙扎。電影以直接而尖銳的方式，觸及社會偏見，以及人在逆境中尋找自我尊嚴的過程。片中主角超風從內地來港，渴望成為真正的自己。她一邊努力賺錢，希望完成性別肯定手術，一邊又要應付有毒癮的男友糾纏。遇上知己小梅後，她得到身心上的支持；然而，當人生即將迎來轉變，她卻再次思考，自己真正想要的自由究竟是甚麼。

《超風》劇照

《超風》劇照

《超風》劇照

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《拾荒法師》｜上映日期：10月8日

喜歡尋求刺激的影迷，今個月不妨留意彭氏兄弟執導的《拾荒法師》。電影結合都市傳說、靈異元素及犯罪懸疑，延續彭氏兄弟擅長營造的詭異氛圍。

兩人繼《逃出生天》（2013）後，再以「彭氏兄弟」名義共同執導。何超儀飾演擁有陰陽眼的拾荒者藍沛清，透過拾取附有亡魂的遺物與靈體溝通，替枉死者處理後事。當香港接連出現離奇死亡事件，她因多次出現在案發現場而遭警方懷疑，亦逐步揭開命案背後的秘密。

何超儀為角色作出形象上的犧牲。她表示本身有嚴重潔癖，拍攝期間卻要在垃圾堆中工作，甚至要在垃圾堆中睡覺，還要應付連場動作場面。對觀眾而言，這類角色的吸引力不只在於造型是否嚇人，更在於演員能否呈現角色的過去與掙扎，讓這個生活在社會邊緣的人物真正走進觀眾眼前。

《拾荒法師》劇照

《拾荒法師》劇照

《拾荒法師》劇照

《拾荒法師》劇照