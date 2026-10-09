你付了月費，Claude仍可以一夜收回門匙；AI工具帳戶被停用怎麼辦？職場工作脈絡部署4大對策

香港一直不在Claude的官方支援地區，今次並非Anthropic突然宣布一項新禁令。不過，自十月初起，多名香港用戶報稱帳戶被停用，付費用戶亦未能倖免。真正值得擔心的，不只是少了一個AI工具，而是你有多少工作和資料，已經放在一道隨時可以關上的門後。

早上回到公司，你如常打開Claude，準備找回昨日整理了一半的報告。

畫面沒有報告，只有兩個英文字：Account Suspended。

你付了月費。你記得密碼。你甚至一直透過同一個虛擬私人網絡（VPN）登入。可是，門仍然關上了。

十月一日起，多家香港科技媒體及《南華早報》報道，不少本地Claude用戶突然遇到帳戶停用或拒絕存取，部分更是Claude Pro付費用戶。Anthropic至今未有宣布一項新的「香港禁令」；較準確的說法，是公司疑似加強執行本來已存在的地區限制。

這道門，其實從來沒有正式向香港打開

Anthropic的官方支援地區名單一直沒有香港。最新頁面更清楚寫明：Claude.ai、Claude Code、應用程式介面及獲授權的轉售服務，只可在名單內的地區使用；任何未列出的地區都不受支援。

這正是很多人的誤解。VPN可以把網絡位置顯示成另一個城市，卻不會把香港變成官方支援地區。

它像一條側門。過去有人能夠進出，不代表大廈管理處曾經發出正式通行證。今天管理處加強查驗，手上那張月費收據，也不會自動變成門匙。

所以今次最重要的問題，不是尋找另一個VPN節點，而是承認一件事：技術上連得到，跟服務條款容許使用，是兩回事。

連大公司也避不過

這並非只有個人用戶才要面對。

路透社今年四月報道，高盛已移除香港銀行家使用Claude的權限；六月，摩根大通亦採取相近措施。對跨國公司而言，問題不只是員工能否打開一個聊天網站，而是合約、資料、地區限制及內部責任是否容許公司把Claude列為正式工具。

這對香港的影響很實際。同一間跨國公司的倫敦、新加坡及香港團隊，可能無法使用完全相同的工具和流程。總部設計了一套由Claude整理文件、分析資料的工作方法，香港同事卻要臨時換另一個模型，再測試一次，再培訓一次。

少了一個聊天機械人，看似只是選擇少了。當AI開始進入程式開發、研究、客戶服務及內部知識庫，地區限制便會變成營運成本。

更麻煩的是，這種成本通常不會寫在軟件月費內。重新設計流程、搬走資料、培訓同事，以及逐項檢查新工具的輸出，花掉的往往是整個團隊的時間。

最大損失，未必是那個月費

很多人把AI當成搜尋器，用完即走。即使某個服務突然停用，損失也有限。

但愈來愈多人已把它當成工作空間：長期對話內有客戶背景、報告框架、常用提示詞、寫作語氣，甚至整個項目的來龍去脈。當帳戶突然不能登入，真正令人手足無措的，往往不是已付的月費，而是那些沒有保存在其他地方的工作脈絡。

問題也不只在Claude。任何雲端AI平台都可能調整價格、功能、帳戶政策或服務地區。如果公司把整套工作方法綁在一個平台內，最方便的那一天，往往也是依賴最深的一天。

現在可以做甚麼

一、把原始文件留在自己手上。交給AI分析的報告、圖片及資料，仍要在公司硬碟或獲批准的雲端空間保存原檔。

二、定期整理重要成果。不要把有價值的內容只留在一段長對話內；將最終版本、提示詞和決策原因另存為普通文件。

三、準備第二個可用工具。不是要求員工同時精通五個模型，而是確保主要平台失效時，有一套最低限度能繼續工作的替代流程。

四、公司採購前先查支援地區及條款。能否付款，不等於獲正式支援；員工可以登入，也不等於公司適合把它納入核心流程。

Claude今次收緊的，是一道地區門。它提醒我們的，卻是一個更大的問題：AI可以替你保留很多記憶，但它沒有承諾永遠替你保管。

真正的數碼資產，不是你曾經在AI裏做過甚麼，而是平台明天關門時，你仍然拿得走甚麼。

如果一道門匙由別人掌握，你會否把整間公司的工作，都放在門後？

Leonard Lam

香港AI培訓學院

https://www.hkai-solve-academy.com/