今年這個國慶假期，有甚麼經濟大事：有，就是同胞熱衷買樓，港人如果熱衷買有關的地產股，好歹都會執多少。

10月1日，筆者有文：「10.1國慶阿爺送大禮」，乜大禮？10月1日起，中國將對居民購房實施貸款貼息，即是你買房，阿爺貼你息，上限100萬元人民幣。詳見--「10•1國慶阿爺送大禮」相關文章

結果？

摩根大通謂，內地住宅市場國慶黃金周初步銷售數據令人鼓舞。

近日，摩根大通發表研究報告指，內地住宅市場國慶黃金周初步銷售數據令人鼓舞，26城實時二手成交按年升59%，44城睇樓量按年升16%，新房認購量按年升15%。

該行指出，10月1日按揭補貼政策生效後首周的銷售表現，屬全國政策落地後的即時反應，真正問題在於一至兩個月後的可持續性。該行一般不會對政策驅動的銷售改善過度興奮，因歷史上此類改善往往短暫，更希望看到如今年第二季般的有機改善。

摩根大通與領先國企發展商初步溝通後，反饋較為參差，部分指「增長不錯」，部分則指市場仍「疲弱」。

二級市場方面，10月8日中資發展商股升1%，同期恒指跌1.4%，升幅主要由國企帶動。中海外(00688)升4%，華潤置地(01109)升3%；多數受困發展商回落，萬科企業(02202)及融創(01918)均跌6%。

摩通認為，此分化顯示市場獎勵短期數據改善（國企跑贏），而非押注政策，政策已落地因而出現獲利回吐。

該行首選仍為華潤置地、中海外及貝殼(02423)。

樂觀不盲目，謹慎前行

外資大行報喜，不存在自吹自擂，但當然仍要報告。

筆者則推萬科，龍湖(00960)及越秀地產(00123)。

此6股表現見圖一至圖六。

相關的近日新聞，各有各報。

10月9日，市場消息顯示，上海華潤置地澐啟濱江項目正在認購中，約150至487㎡收官發售。其中04地塊[澐啟濱江-灣嶼]12批次開盤熱銷中。

04地塊[澐啟濱江-灣嶼]少量建面約155至258平方米4房在售，備案均價145950元/平方米，總價約2023萬起。

前期少量建面約125至286平方米，3至4房在售，備案均價150848元/平方米，總價1863萬起。

據項目方披露，澐啟濱江10個月內12次開盤，累計銷售280億元以上，吸引超1000組買家。

10月9日，由越秀地產發展的油塘擎海第1期，首輪截收逾3.98萬個購樓意向登記，以首輪發售的200伙價單單位計算，超額認購198倍。

一些國內證券商開始對內房板塊，轉向積極。

華泰證券研報稱，截至10月8日，北京、上海、廣州、武漢相繼發布住房銷售制度改革細則。

相較於北上廣方案，武漢提供了更多靈活空間，未來二三線城市細則靈活性或普遍優於北上廣，有助於緩衝銷售制度改革對於房企和行業的影響。

研報認為，總體上，市場對於銷售制度改革的反應已相對充分，未來將重新聚焦房地產量價復甦進程，供需兩端的雙重優化或將推動更多城市房價加速築底。

重點關注更能適應新模式的房企：融資、產品力、工程能力或持有運營管理能力突出的房企；頭部二手房經紀商；頭部港資房企；優質商管及物管公司。

然而，投資者亦不能對所有國內地產股都樂觀，因為「股」命各不同。

10月9日個別房地產股下挫。陸家嘴(滬:600663)跌8.7%報10.15元（人民幣．下同），世榮兆業(深:002016)跌0.8%報4.79元，中天服務(深:002188)跌0.7%報5.93元，深振業A(深:000006)跌0.5%報7.46元，華麗家族(滬:600503)跌0.4%報2.52元，南都物業(滬:603506)跌1.8%報12.06元，陽光股份(深:000608)跌1.6%報6.8元，粵宏遠A(深:000573)跌1%報3.89元，ST發展(深:000838)跌3.2%報2.42元。

樂觀而不盲目，謹慎前行，始可在今次阿爺的送大禮中，有所得益。股價有升逾30%者，要小心，小心，小心。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）