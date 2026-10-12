新皇崗口岸交通攻略︱九巴八達通跨境乘車回贈高達$40＋指定路線累積乘車滿4程＋登記方法

新皇崗口岸已經開通！北上交通點先最抵？九巴三條新皇崗口岸路線B10 [葵芳（葵翠邨）⇋ 新皇崗口岸]、B11 [天水圍（天富）⇋ 新皇崗口岸] 及NB73 [沙田市中心 ⇋ 新皇崗口岸]即日起投入服務，三條路線與逾100條九巴及龍運路線提供轉乘優惠。此外，九巴亦與八達通合作，於新路線投入服務首月推出跨境乘車回贈推廣，每位合資格用戶於推廣期內最多可獲兩次回贈，總值高達40元，即睇登記方法。

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新皇崗口岸交通懶人包｜7條專營巴士＋6條專線小巴＋5條24小時短途跨境巴士路線 直達港九新界各區

九巴與八達通推出跨境乘車回贈推廣，由10月12日至11月11日期間，八達通用戶只需於八達通活動專頁登記八達通卡號碼，並以該卡乘搭路線B10、B11或NB73往返新皇崗口岸，累積乘車滿4程，即可獲得高達20元八達通增值額回贈。每位合資格用戶於推廣期內最多可獲兩次回贈， 總值高達40元。

留意，優惠適用於年滿12至64歲之八達通持有人（不包括附有「殘疾人士身分」的個人八達通、樂悠咭、小童八達通及長者八達通持有人及九巴及其附屬公司根據員工政策發給其員工及家屬的八達通）。

路線 起訖點 回贈金額 B10 葵芳（葵翠邨）⇋ 新皇崗口岸 $10 B11 天水圍（天富）⇋ 新皇崗口岸 $10 NB73 沙田市中心 ⇋ 新皇崗口岸 $20

九巴 × 八達通限定搭車回贈

推廣日期：10月12日至11月11日

登記方法︰八達通用戶需於八達通活動專頁登記八達通卡號碼

回贈優惠資格︰

1)以登記跨境乘車回贈推廣八達通卡，乘搭路線B10、B11或NB73往返新皇崗口岸，累積乘車滿4程，即可獲得高達20元八達通增值額回贈。

2)每位合資格用戶於推廣期內最多可獲兩次回贈， 總值高達40元。

B10大欖隧道轉車站 「搭兩程 俾一程」優惠

路線B10途經大欖隧道轉車站，乘客可於該站接駁逾40條九巴或龍運路線，往返港九新界不同地區；荃灣、葵青區的乘客，亦可選乘區內接駁路線前往葵芳或青衣站轉乘路線B10，使用八達通或電子支付系統的乘客，更可享有「搭兩程 俾一程」轉乘優惠，兩程車資中較低一程可獲減免。

九巴 B10

路線：葵芳（葵翠邨）⇋皇崗口岸

途經：葵芳、青衣、大欖隧道轉車站

全程車費：$12.1

B11轉乘優惠接通屯門及上水

路線B11途經新田運輸交匯處及元朗大馬路，往返上水、粉嶺的乘客，可於新田運輸交匯處轉乘其他九巴路線；往返屯門、藍地、洪水橋，亦可於元朗大馬路轉乘路線68A，同樣享有「搭兩程 俾一程」轉乘優惠。

九巴 B11

路線：天水圍（天富） ⇋皇崗口岸

途經：天水圍、元朗市中心、新田公共運輸交匯處

全程車費：$10.5

NB73接駁九巴通宵網絡

通宵路線NB73則為深夜往返兩地的乘客提供接駁服務，乘客可於新田、沙田或上水，轉乘其他九巴及龍運通宵路線，指定路線組合同樣可享「搭兩程 俾一程」轉乘優惠。

九巴 NB73

路線：沙田市中心⇋ 皇崗口岸（通宵路線）

途經：沙田市中心、大埔廣福道、上水站、新田公共運輸交匯處

全程車費：$22.6

更多優惠詳情：https://www.kmb.hk/news_detail.html?id=1492&year=2026