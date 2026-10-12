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麥當勞優惠︱聯乘王嘉爾黑魂版三重芝士安格斯＋萬聖節版迷你批/麥旋風＋意式蕃茄味雞翼＋$39芝士安格斯套餐
美食情報
美食優惠

麥當勞優惠︱聯乘王嘉爾黑魂版三重芝士安格斯＋萬聖節版迷你批/麥旋風＋意式蕃茄味雞翼＋$39芝士安格斯套餐

搵食地圖
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TEXT:Eunice ChowPHOTO:麥當勞

　　麥當勞萬聖節美食登場！麥當勞The Signature Collection首度聯乘王嘉爾原創奇幻IP「Under the Castle」推出全新黑魂版三重芝士安格斯，最特別是換上黑色漢堡包頂及包底，好有節日感！另外芝士安格斯超值套餐$39有交易，抵食。甜品方面反而有驚喜，全新「哈囉迷你批」讓你一次過品嘗南瓜及朱古力兩款口味，「大眼朱OREO®麥旋風」夠搶眼，而期間限定「香烤雞翼（意式蕃茄）」外層帶有蕃茄香氣幾惹味。

 

麥當勞優惠︱聯乘王嘉爾黑魂版三重芝士安格斯＋萬聖節版迷你批/麥旋風＋意式蕃茄味雞翼＋$39芝士安格斯套餐

麥當勞優惠︱聯乘王嘉爾黑魂版三重芝士安格斯＋萬聖節版迷你批/麥旋風＋意式蕃茄味雞翼＋$39芝士安格斯套餐

 

　　萬聖節將至，香港麥當勞 The Signature Collection 今年10月首度聯乘由藝人王嘉爾（Jackson Wang）擔任創意總監的原創暗黑奇幻 IP「Under the Castle」（UTC），為一系列全新美食注入濃厚的萬聖節元素！The Signature Collection期間限定主角三重芝士安格斯載譽歸來之外，今次更帶來另一全新版本「三重芝士安格斯（黑魂版）」登場，聯同全新「哈囉迷你批」、「大眼朱OREO®麥旋風」、「香烤雞翼（意式蕃茄）」，以及黑松露紫菜味Shake Shake薯條及熱情果椰果梳打登場！

 

麥當勞優惠︱聯乘王嘉爾黑魂版三重芝士安格斯＋萬聖節版迷你批/麥旋風＋意式蕃茄味雞翼＋$39芝士安格斯套餐

　　一系列期間限定美食更換上「Under the Castle」主題包裝，兩個核心角色「胖奇Pumpkie」及「小奇Spookie」萌爆現身。

 

　　全新版本「三重芝士安格斯（黑魂版）」，同樣以100%安格斯牛肉配搭三重芝士滋味，並換上黑色漢堡包頂及包底，內餡依然是100%軟嫩多汁安格斯牛肉，搭配外脆內軟脆炸芝士條、軟滑紐西蘭切片芝士和幼滑白芝士醬，「芝」味十足！

 

麥當勞優惠︱聯乘王嘉爾黑魂版三重芝士安格斯＋萬聖節版迷你批/麥旋風＋意式蕃茄味雞翼＋$39芝士安格斯套餐

 

　　麥當勞App由10月13日起推出一系列優惠，包括「全新三重芝士安格斯（黑魂版）或三重芝士安格斯配哈囉迷你批四道菜套餐減$5」、「全新三重芝士安格斯（黑魂版）或三重芝士安格斯超值套餐減$3」、「蘑菇安格斯或Double芝士安格斯超值套餐減$3」、「香烤雞翼（意式蕃茄）4件超值套餐減$3」。同日起，麥當勞更推出超值「$39芝士安格斯超值套餐」，顧客無論到餐廳櫃檯或自助點餐機點餐，以及經麥當勞App選購均能享受此優惠。

 

麥當勞優惠︱聯乘王嘉爾黑魂版三重芝士安格斯＋萬聖節版迷你批/麥旋風＋意式蕃茄味雞翼＋$39芝士安格斯套餐

 

　　另外，期間限定「香烤雞翼（意式蕃茄）」外層帶有蕃茄香氣，入口甜甜地，顧客加$9.5即可升級享用黑松露紫菜味Shake Shake薯條及熱情果椰果梳打。

 

麥當勞優惠︱聯乘王嘉爾黑魂版三重芝士安格斯＋萬聖節版迷你批/麥旋風＋意式蕃茄味雞翼＋$39芝士安格斯套餐

黑松露紫菜味Shake Shake薯條

 

麥當勞優惠︱聯乘王嘉爾黑魂版三重芝士安格斯＋萬聖節版迷你批/麥旋風＋意式蕃茄味雞翼＋$39芝士安格斯套餐

熱情果椰果梳打

 

　　甜品方面，全新「哈囉迷你批」一盒帶來南瓜及朱古力兩款口味，「大眼朱OREO®麥旋風」以人氣 OREO® 麥旋風淋上士多啤梨醬，充滿萬聖節甜蜜驚喜滋味。

 

麥當勞優惠︱聯乘王嘉爾黑魂版三重芝士安格斯＋萬聖節版迷你批/麥旋風＋意式蕃茄味雞翼＋$39芝士安格斯套餐

全新哈囉迷你批麥當勞App電子優惠$11.5

 

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大眼朱OREO®麥旋風麥當勞App電子優惠$17.5

 

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選購指定超值套餐加$13歎香烤雞翼（意式蕃茄）2件

 

麥當勞優惠︱聯乘王嘉爾黑魂版三重芝士安格斯＋萬聖節版迷你批/麥旋風＋意式蕃茄味雞翼＋$39芝士安格斯套餐

$92脆香雞翼及香烤雞翼（意式蕃茄）分享桶(16件）

 

Tags:#萬聖節#麥當勞#王嘉爾#Under the Castle#美食優惠#美食情報#Jacksonwang
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