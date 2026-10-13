上周五（9日）午後，寬基ETF（跟蹤寬基指數即規模指數的ETF）放量，應是阿爺入市。

格隆匯分析，10月8日至9日，僅兩個交易日，股票型ETF合計淨流入高達406.9億元（人民幣．下同）。

其中，寬基指數ETF以287億元的巨額淨流入遙遙領先，佔據了絕對的主導地位。行業主題ETF，以126億元位居第二，主要貢獻來自科技與醫藥（圖一）。

信用債指數ETF、策略風格ETF則出現了明顯的淨流出，尤其是信用債指數ETF流出達65.1億元。

按資金淨流入排名，科創50 ETF華夏、創業板ETF易方達、中證1000 ETF南方，兩個交易日分別淨流入72.7億元、43.1億元和26.9億元（表一）。

連續5個交易日吸金

若將時間線拉長，股票型ETF已連續5個交易日「吸金」，累計淨流入超過770億元。

其中，代表創新成長方向的「雙創」板塊備受青睞，其中，自9月24日以來，科創50 ETF累計淨流入已超220億元。

而科創板指數，頻繁被嘲笑為近期表現最差的指數。

這些數據，也從資金角度回答了大家都關心的一個問題：

即誰在買入？誰在撤退？

根據「國慶後兩個交易日ETF資金淨流入」榜單顯示，資金呈現出極其明顯的「抓大放小」與「硬科技」導向。

在行業主題方面，半導體與芯片成為了絕對的吸金主力。

科創半導體ETF華夏、科創芯片ETF嘉實、半導體ETF國聯安、芯片ETF華夏等多隻產品均躋身前列，淨流入額均在10億元以上。

這表明，儘管短期市場波動劇烈，但AI產業發展、國產替代、半導體周期向上等邏輯依然有市場。

此外，黃金ETF華安、30年國債ETF鵬揚等避險資產的流入，也反映出部分資金在權益市場波動中尋求對沖配置的需求。

看上去，市場風格似乎有點極端，一面是大膽押注科技成長，另一面又求穩避險。

不過，這種風格並非現在才有，而是過去幾年都一直存在的，簡稱槓鈴策略。

最近市場也在熱議，科技退潮、銀行股創新高的話題，但從ETF數據上看，情況可能未必如此。

並非要否定資金的避險需求，更加不是否定銀行股上漲的事實，只不過，市場的切換通常都是悄無聲息的，如果單看銀行股的新高，線性思維就會覺得科技股又被拋棄了，投資者唯恐避之不及（圖二）。

資金藉ETF抄底科技板塊

但如果看ETF的淨買入方面，結論可以是相反的，也可以是資金正在通過ETF抄底科技板塊。

所以，對於同一個事件，解讀角度並非固定不變，結論也不只有一個。

對於創新科技板塊而言，長線價值依然存在，而且經過過去幾個月的回調，估值已經消化了不少，這或許可以解釋為何ETF資金會愈跌愈買。

不過，這些資金有沒有押對，還需要後續的驗證。對於科技股而言，三季報的數據尤其重要。

而這些數據，會在這個月和下個月陸續公布，投資者多留意。

港股上周五V形彈，昨日A股未見跟升，是否上周五的V不成事了，明天（14日）談。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）