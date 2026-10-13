特朗普為贏中期選舉亂出昏招

美國國會中期選舉將在三周後（11月3日）舉行，當前的經濟形勢令美國民眾感到不滿，執政的共和黨總統特朗普對此負有主要責任，因為是他拍板，批准美國與以色列聯手對伊朗實施長期軍事打擊，導致原本平安無事的霍爾木茲海峽無法順利通航。這條石油天然氣大動脈長期受阻，石油進口國的儲備基本上耗盡，推高了全球能源價格，加重物流運輸業的成本開支，最終體現在美國人日常消費的食品和生活必需品價格不斷上漲。民眾感受到物價上漲的壓力，是特朗普民意支持度下降的主要原因，這也給共和黨的選情帶來負面影響。儘管特朗普的名字並不在選票上，但他有責任幫共和黨國會議員候選人站台拉票，而且他也願意在各地見到他的支持者，於是他近期前往多個州參加共和黨候選人的競選造勢大會，每次都發表演講，享受當地支持者的掌聲和讚美。

白宮助手為他準備了演講詞，但特朗普喜歡自由發揮，有時會說出他內心的真實想法，屬於「真情流露」。有些說法與美國的官方立場相左或不太符合邏輯，也有一些顯得毫無理性，甚至引起民眾的憤怒和恐慌。

談及伊朗威脅，妄言犧牲西岸

上星期一（5日）在內布拉斯加州一次共和黨競選造勢大會上，特朗普為發動伊朗戰爭辯護，強調這是為了維護世界安全，保護美國的安全，美國可能要為此付出代價。他談到這場戰爭對能源和化肥價格的負面影響，以及伊朗的導彈可能會攻擊美國西岸，「他們可以摧毀一座城市，讓他們摧毀洛杉磯，讓他們摧毀聖迭戈(San Diego)。這是很小的代價，而且很快就會結束」。

特朗普在內布拉斯加州的共和黨競選造勢大會稱，為保護世界及美國的安全，可犧牲洛杉磯及聖迭戈。(AP)

內布拉斯加是美國中西部的農業大州，農民對柴油價格上漲非常敏感。本欄上周分析過柴油價格不斷升高對美國中期選舉的影響，為解決這個難題，特朗普日前向歐洲盟國施壓，令這些國家動用柴油和原油儲備來紓緩供應緊張的局面。特朗普這番講話，目的是讓內布拉斯加的農民看到希望。但另一事實也是眾所周知的，特朗普對民主黨主政的加州和南加州的洛杉磯、聖迭戈兩個城市心存不滿，因為這兩個城市靠近美墨邊境，有大量來自墨西哥和中南美洲的非法移民。他認為當地的民主黨市長不配合他的反移民政策，為此曾向加州派遣國民衛隊，而軍隊士兵的暴力執法和隨意逮捕也曾引發軍民對抗。這段歷史不僅美國人很熟悉，很多外國人也知道。如今他講這段話的口氣讓人感覺他並不在意犧牲洛杉磯和聖迭戈，因而引來加州政客和美國媒體的強烈抨擊。

美國總統的責任是盡其所能保護美國利益，包括美國人的生命安全，因此特朗普這種態度實在不符合他的身份，自然要受到譴責，一些共和黨政客也認為他的講法極其不妥。白宮發言人隨後作出「澄清」，認為特朗普的講話被人「斷章取義」，但這種辯解毫無說服力，因為人們看完社交媒體上的現場視頻，已經對特朗普的態度有了自己的判斷。特朗普為了讓農民投票給共和黨，口無遮攔，暴露真心，結果是給自己惹來不必要的麻煩，最終損失民意支持，真可謂禍從口出。

為降柴油價格，竟然壓烏挺俄

柴油與美國中期選舉直接掛勾，令特朗普不擇手段地頻頻出招，試圖盡快增加供應，趕在10月底之前壓低油價，讓選民在投票日有個好心情，把票投給共和黨候選人。雖然歐洲盟國同意動用戰略儲備來增加供應，但因為數量有限，對全球油價的影響並不明顯。於是，特朗普想到了生產柴油的大國俄羅斯。他上周五（9日）在其社交媒體帳號宣布，與俄羅斯總統普京通話之後，雙方達成增加柴油供應的協議，俄羅斯將立即向國際市場提供30萬噸柴油，11月將提供50萬噸，隨後將提供100萬噸，如果俄羅斯提出的條件得到滿足，還將出售300萬噸柴油；與此同時，美國財政部將臨時豁免對俄羅斯柴油的制裁措施，直至明年4月。

特朗普與普京達成增加柴油供應的協議，澤連斯基怒斥這是向俄羅斯送禮。(AP)

這一宣布立即引起歐洲領導人的批評，最為憤怒的自然是烏克蘭總統澤連斯基。他批評特朗普在俄羅斯未作出實質性讓步的情況下向俄羅斯「送禮」，只會令俄羅斯繼續拖延戰爭，而不是停火止戰。歐盟其他國家的領導人也對特朗普放棄原則、只想幫共和黨贏得中期選舉的一連串做法感到不滿。特朗普似乎變成了普京的盟友，公開提出烏克蘭應當按時舉行總統選舉，讓新人接替澤連斯基。在烏克蘭頻頻遭受俄羅斯導彈和無人機攻擊的戰時狀態，舉行全國性總統大選顯然不具備必要條件。特朗普向烏克蘭提出這一要求，明顯是不顧該國的實際情況，也並不考慮歐洲人感受到的戰爭威脅，只希望烏克蘭能出現一位可以與他達成交易的新領導人，讓他能向全世界宣稱，特朗普終止了一場戰爭。

伊朗戰爭令海灣地區的阿拉伯國家知道，美國已經沒能力保護她們的利益。如今歐盟國家也明白，特朗普根本沒把保護歐洲盟友當作美國的義務與責任，他腦子裏想的只是如何令共和黨贏得中期選舉，以便在今後兩年繼續幫他推行美國優先政策，繼續向民主黨政客及曾經批評過他的其他政府官員或公眾人物實施打擊報復。

公款播放廣告，法官果斷叫停

特朗普一方面利用總統的權力來推出各種政策，討好共和黨選民，尤其是中西部屬於共和黨票倉的農業州，包括在共和黨集會上再次保證，如果共和黨在中期選舉中能保持在參眾兩院的多數席位，他將向美國每位成年人發放5000美元紅利(dividend)；另一方面，他還讓下屬精心製作電視廣告，宣揚他二次執政以來的成就，顯示共和黨控制的國會與他密切配合，給美國帶來繁榮，而如果民主黨在選舉中獲勝，未來將出現災難。他希望那些看到電視廣告的選民能對他和共和黨更有信心，從而在中期選舉中投票支持共和黨候選人。

美國的選舉法規對廣告支出有明確規定，候選人或政黨必須自己出錢製作廣告，不可以使用公共經費。儘管9月開始密集播放的這類廣告有宣揚美軍實力強大等「愛國主義」內容，但更多是在軟銷特朗普去年上任以來的成就，稍有常識的人都能看出，這是共和黨的政治廣告，但廣告明確披露費用是由美國政府支付。有人根據各種行業數據推算，此類開支已經達到大約1200萬美元。

特朗普以政府經費製作電視廣告，軟銷自己二次執政以來的成就。（網上片段截圖）

民主黨全國代表大會和監察政府運作的民間組織共同事業(Common Cause)，上周分別在聯邦法院向國土安全部、白宮管理與預算辦公室以及特朗普本人提出起訴，指控上述公款播放政治廣告的行為違反有關政治競選的法律，同時按照美國現行法律，聯邦政府的開支要得到國會批准，而特朗普政府並未得到國會的相關授權，因此無權支付這些廣告開支，法律不允許先斬後奏。聯邦法官隨即裁定，禁止再用公款支付這類廣告，但並未明確表示該如何處理已經支付的廣告費。特朗普後來在社交媒體表示，今後這類廣告的開支將由他的捐款後援會(PAC)出資，但他和白宮發言人都未說明，是否會償付此前播放廣告用掉的聯邦政府經費。輿論普遍相信，對特朗普提出控告的機構將會繼續跟進，不排除提出新的訴訟，因為這件事不僅涉及中期選舉的公平公正、選舉過程中是否存在違法行為，而且還要避免有人對選舉結果提出質疑或挑戰，因為大家對近幾年這方面的重大事件記憶猶新。

多年來，美國政客喜歡炒作外國干預美國的選舉，每到選舉時都要喊幾聲「狼來了」，這實在是貶低美國選民的智慧。外國勢力的網絡操作怎麼可能改變美國的選舉結果？真正給美國選舉制度帶來衝擊的，恐怕主要是美國政客，而那些無視法律、亂出昏招的政客，往往造成的破壞力最大。