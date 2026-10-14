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高盛看中國AI股
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高盛看中國AI股

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　高盛更新「中國精選AI組合」名單，覆蓋電力、半導體、基建、模型及應用五大層級。

 

　　10月13日，高盛發表研報指，自2025年初DeepSeek時刻以來，中國AI相關上市公司通過股價上升及IPO已創造近5萬億美元市值，AI股票現佔A股及H股總市值42%及成交額57%，AI已改變中國股市格局。

 

AI生態，中美競爭激烈

 

　　全球AI雙寡頭格局敘事正獲投資者關注，即由美國及其主要貿易夥伴主導，以及由中國主導的兩大自主AI生態系統。中國一直是全球AI供應鏈的關鍵出口國，在稀土生產/精煉、電力設備、PCB（印刷電路板）、光模塊及成熟製程半導體等領域佔全球市場份額逾50%。

 

　　隨著本土AI技術發展，中國已逐步建立涵蓋先進半導體、開源權重大語言模型及應用層的內部循環AI價值鏈，有望與以美國為中心的AI生態競爭。

 

　　高盛推介的50隻股覆蓋A股和H股（表一）。

 

　　港股昨日（13日）先跌後升，華泰證券指出，節前關於短期反彈的判斷開始兌現，三條邊際變化值得關注：

 

　　一是利率壓制邊際緩和，但仍未出現趨勢回落的條件，更高更久依然是基準情形；

 

　　二是南向如期歸來，通道10月8日恢復首日即淨買入約65億元、愈跌愈買，沽空比例自20%上方回落，主動外資雖連續第5周流出但規模明顯收窄，極端拋壓緩解；

 

　　三是衍生品端的恐慌定價單日出清，10月8日造市商Gamma轉負放大跌幅、持倉PCR脈衝至2.08的極端高位，10月9日造市商Gamma即回正至5.9億元、PCR驟降至0.86，保護性頭寸集中了結、多頭敞口重建，隱含偏斜與期限結構同步修復，是典型的恐慌出清後反轉結構。

 

　　極端壓力下短期反彈屬合理走勢，但中期流動性和基本面約束未解，且年底解禁高峰在前，建議以結構應對而非追逐貝塔。配置上，紅利繼續做底倉，創新藥及CXO（醫藥外包服務）龍頭可繼續持有，重點在選股與止盈；飲料乳品等必需消費缺少催化，保持耐心。

 

　　銀河證券認為恒生科技指數改革預期有望持續發酵，AI產業鏈景氣度獲實質訂單支撐，疊加南向資金節後回流，結構性做好窗口仍在。但美國CPI/PPI數據即將公布，美債利率高企壓制估值，需保持倉位彈性。

 

關注三大板塊

 

　　建議關注：(1)科技板塊。AI強勁需求帶動PCB量價齊升，上游覆銅板缺貨漲價持續，英偉達(US.NVDA)新一代AI系統已投入生產應用，產業鏈景氣度有實質訂單支撐。關注光模塊/光纖、PCB、高速連接、AI伺服器、國產AI芯片與晶圓代工、電力配套及大廠模型進展。(2)創新藥及CXO板塊。10月ESMO年會（歐洲腫瘤內科學會年會，23至27日）窗口期是明確催化劑，多家中國創新藥企核心數據將集中披露。(3)高股息低波動。銀行、公用事業、電訊、能源作為防禦底倉，對沖美國通脹數據超預期的利率風險。

 

又有神秘資金入市

 

　　昨日AH股的午後回升，又是因為有神秘資金入市，稍後談。

 

高盛看中國AI股

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高盛看中國AI股

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

Tags:#人工智慧#中國AI股#高盛#AI生態#半導體#電力基建#模型及應用#A股#H股#股市#科技產業#中美競爭#英偉達#印刷電路板#光模塊#AI伺服器#晶圓代工#創新藥#CXO#高股息股#防禦性股票#香港股市#南向資金#市場波動#投資策略#科技板塊#稀土#全球AI供應鏈#大語言模型#ESMO年會#美國通脹數據#利率風險#AI
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