歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
期貨期權
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
指數期貨
中國國債期貨
股票期貨
每月期權
每周期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
今日活躍
報價
篩選器
比較
新聞
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion & Beauty
Watch & Jewelry
Art & Culture
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
最近沙特阿拉伯和也門胡塞武裝的衝突不斷升級，大家更互相攻擊彼此的民用機場，令老百姓遭殃。沙特透過最新簽署的《麥加防衛協議》呼籲盟友出手，巴基斯坦和土耳其蓄勢待發，連敘利亞也傳會派出僱傭兵支援，唯獨最強的傳統戰略盟友美國卻作壁上觀。究竟這是由於華盛頓經歷伊朗戰事後軍力大失，無能為力，還是背後有著不為人知的盤算？
國際評論

美國對沙特的安全勒索及戰略盤算（有片）

容我世說
張翠容
容我世說

　　最近沙特阿拉伯和也門胡塞武裝的衝突不斷升級，大家更互相攻擊彼此的民用機場，令老百姓遭殃。沙特透過最新簽署的《麥加防衛協議》呼籲盟友出手，巴基斯坦和土耳其蓄勢待發，連敘利亞也傳會派出僱傭兵支援，唯獨最強的傳統戰略盟友美國卻作壁上觀。究竟這是由於華盛頓經歷伊朗戰事後軍力大失，無能為力，還是背後有著不為人知的盤算？

 

　　老實說，如果美國願意為沙特出頭，又怎會缺乏軍力？看來，今次美國的袖手旁觀是故意的。長期以來，沙特王室的政權合法性與國家安全，高度依賴於其與美國建立的「石油換安全」戰略契約。當美國刻意在軍事上點到即止，便成功製造了一種戰略恐懼，讓沙特意識到，傳統的美沙防衛默契在新的區域局勢下，已不再是絕對的保證。

 

美國對沙特阿拉伯的「安全勒索」及戰略盤算

沙特持續遭也門胡塞武裝襲擊，但傳統盟友美國卻袖手旁觀；圖為特朗普去年在白宮接見沙特王儲薩勒曼。(AP)

 

　　華盛頓更進一步施展了情報設局。美國日前刻意向國際主流媒體洩露一項關鍵情報：沙特正透過美軍中央司令部(CENTCOM)的協調，秘密接收來自以色列的情報和技術援助來對抗胡塞武裝。這項洩密明顯有心而為，目的是強行將沙特與以色列私底下的地下情報合作「枱面化」，直接將「沙以關係正常化」推向不歸路，進而壓縮沙特王室私下轉圜的空間，並將沙特引導至以色列主導的《亞伯拉罕協議》區域安全架構傘之下。

 

　　面對美國的外交施壓，沙特曾提出兩大正常化條件：第一，以色列要立刻停止加沙屠殺行為，同意讓巴勒斯坦人建國（即使領土小如雞塊）；第二，與美國簽署正式的、具備法律約束力的雙邊防衛條約，以防止美國未來抽離中東。

 

　　可是，美國的盤算是在減少自身中東軍事投入的同時，欲透過推動沙特加入以色列陣營，如同過去10年的阿聯酋，將對抗伊朗與區域維穩的重擔外包給以色列。這種「美規以隨、沙特出資」的新秩序，正是華盛頓精心設計的地緣戰術。

 

美國對沙特阿拉伯的「安全勒索」及戰略盤算

美國欲將對抗伊朗及在中東維穩的重擔外包給以色列 (AP)

 

　　至於沙特和胡塞武裝的恩怨，猶如以色列和哈馬斯，不是始於今時，而是有歷史淵源的。沙特和也門早於上世紀初已有領土紛爭，直到1962年北也門爆發革命，推翻了君主制，建立親埃及的阿拉伯也門共和國。沙特王室因極度恐懼共和體制與阿拉伯民族主義在阿拉伯半島蔓延，竟然反常地支持當初被推翻的北也門王室什葉派（扎伊迪派）勢力。

 

　　自此，沙特定下了「也門絕不能出現一個強大且獨立政權」的戰略底線。在隨後的數十年間，沙特對也門展開了全方位的「老大哥」式滲透。在也門前總統薩利赫統治時期，沙特透過龐大的財政援助，收買也門邊境的部落首領，並在也門境內（特別是也門北部）大力扶持遜尼派的瓦哈比主義(Wahhabism)，試圖同化也門北部的傳統什葉派扎伊迪派(Zaidi)社群。這種長期的政治干預與文化霸權，直接激發了胡塞武裝崛起，其核心政治基因就是強烈的「反沙特干涉」，獲得不少也門老百姓支持。

 

美國對沙特阿拉伯的「安全勒索」及戰略盤算

沙特長期對也門進行政治干預，令主張「反沙特干涉」的胡塞武裝乘勢崛起。(AP)

 

　　因此，有評論指胡塞武裝是伊朗的代理人，這完全是錯的。伊朗的確有向胡塞武裝提供武器，但雙方不是從屬關係，他們只是因有著共同敵人而走在一起。至於今日衝突的另一個核心，乃在於對曼德海峽的控制權。沙特一直渴望全面主導這條連接紅海與阿拉伯海的全球航運咽喉，以保障其石油出口的安全，而胡塞武裝如今在該海域展現的強大軍事威懾力，徹底顛覆了沙特近百年來的區域霸權布局。

 

　　今次和胡塞武裝的衝突，沙特不僅打破了過去作為「投資安全避風港」的國際形象，更直接威脅到王儲薩勒曼(MBS)雄心勃勃的「2030願景」經濟藍圖。然而，面對核心盟友的生死求援，美國卻順勢向沙特作出「安全勒索」。美國認為，愈是不提供即時軍事保護，沙特就愈感到孤立無援，最終只能順著美國鋪好的地緣軌道，委身於以色列的安全架構之下。

 

美國對沙特阿拉伯的「安全勒索」及戰略盤算

沙特一直希望主導連接紅海與阿拉伯海的曼德海峽，但近日受到胡塞武裝的挑戰。(Shutterstock)

 

　　沙特會否為了眼前的安全，而徹底放棄其在阿拉伯世界的歷史立場，走向《阿伯拉罕協議》的框架？這將決定中東未來數十年的權力走向。可是，世事往往不是隨著人的主觀願望而轉移。眼看著中東戰事愈見複雜化，大家都擔心萬一局勢失控，將禍及全球。

 

立即去片： https://youtu.be/JQd8WQL2tWY

 

 

Tags:#容我世說#大國博弈#中東局勢#沙特阿拉伯#也門#胡塞武裝#美國外交政策#特朗普#亞伯拉罕協議#以色列#以沙關係#美沙關係#穆罕默德·本·薩勒曼#伊朗#地緣政治#2030願景#曼德海峽#瓦哈比主義#扎伊迪派#麥加防衛協議
Add a comment ...Add a comment ...
《誰的島鏈？為何反戰？》對和平的思考
更多容我世說文章
《誰的島鏈？為何反戰？》對和平的思考

投票區

美股單周資金淨流出逾百億美元
98
|
0

你是否認為美股已經見頂？

64%
36%
投票期：2026-10-12 ~ 2026-11-12
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處