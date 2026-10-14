今時今日，退休應該買美債嗎？

在我建議的三合一退休理財方案中，最後一部分是定息工具，而所謂定息工具，最主要當然是債券。我在本欄多次提出，適合退休人士選擇的優質債券實在不多，由香港政府發行的銀色債券是其中的首選，奈何供不應求，每次只能抽到10萬至20萬元，對退休人士的現金流幫助不大。

我知道，對投資有一定認識的人士，而又有一定資產者，都有興趣買美債，因為在過去，美債被喻為無風險資產，它提供的息率，被喻為無風險利率。

首先撇開美債是否無風險，先談談今時今日的債息（指買入美債後所得的總回報，即不只票面息率Coupon Rate）。截稿時的美國10年期債息，大約5.3%，30年期債息更高達5.7%。而且，債息似乎仍有上升趨勢。

美債息現升至20年難得一見的水平，而向上趨勢看來未變。(Shutterstock)

我在本欄也提過，如果無風無險能賺到5厘回報的投資工具，其實是十分吸引的（如果超過5厘的話，就要了解是甚麼投資工具）。因此，我知道，有部分投資者仍然是傾情美債的，也願意在這個20年難得一見的水平買入美債收息。

我也知道，現在美債的入場門檻已經降低了。早前我在本欄提過，現在用銀行的應用程式就可以買美債了。過去每隻美債的入場門檻要20萬美元，但現在7萬美元左右已經可以，確實可以鼓勵更多投資者入市。

但首先，第一個問題是，現在是買美債的時機嗎？其實，現在剛開始加息周期，理論上未是合適時候，因為債券價格和息口是呈相反方向的，只要息口向下，債券價格就會向上。

如果大家相信，美國仍會持續加息，那麼，現在就不值得買入美債。即是等於美債孳息率在4.5%時，如果你認為吸引，就入市買美債，你現在手上持有的美債價格，已經跌了接近一成了。

當然，我不是投資專家，也不知道美國今次加息周期是否不一樣，所以，從普羅投資者的角度來看，我認為還是按兵不動比較好。

好了，接著還有兩個問題要探討，因為買美債，自然就要用美元買，到底美元的前景如何呢？另外，更核心的問題，當然是美國的債券是否穩陣。準確來說，是問今時今日買美債是否仍然穩陣？美國會否賴債？這兩個問題，留待下次探討。

作者電郵：lkslo@yahoo.com