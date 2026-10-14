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海洋公園50周年慶︱2027年新大熊貓展館＋海洋哺乳動物保育中心＋公眾徵集舊相贏會籍
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海洋公園50周年慶︱2027年新大熊貓展館＋海洋哺乳動物保育中心＋公眾徵集舊相贏會籍

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice ChowPHOTO:海洋公園

　　海洋公園50周年慶預告！海洋公園宣布將於2027年迎來成立50周年的重要里程碑，並以「延續動人未來」作為周年慶典主題，預告海洋哺乳動物保育中心2027年1月開幕，而新大熊貓展館預計2027年第三季落成，訪客亦有機會近距離了解大熊貓日常護理工作。同時，樂園展開超過50個本地原創IP參與聯乘，水上樂園推出音樂狂熱季及大樹灣繽紛嘉年華。即日起，舉行「自然動人回憶賞」徵集活動，有機會獲得海洋公園全年會籍或門票。

 

海洋公園50周年慶︱2027年新大熊貓展館＋海洋哺乳動物保育中心＋公眾徵集舊相贏會籍

 

　　•    海洋公園50周年主題為「延續動人未來」

　　•    海洋哺乳動物保育中心2027年1月開幕

　　•    新大熊貓展館預計2027年第三季落成

　　•    超過50個本地原創IP參與聯乘

　　•    水上樂園推出音樂狂熱季及大樹灣繽紛嘉年華

        •    「自然動人回憶賞」徵集活動由即日起至12月15日

 

明年1月開幕海洋哺乳動物保育中心

 

　　作為50周年重點發展項目，公園將於2027年陸續推出兩大全新旗艦動物展館。首先登場的是2027年1月開幕的海洋哺乳動物保育中心，展館由「北極之旅」改建而成，以「化身海洋哺乳動物大使，為海洋重燃希望」為主題。館內將首度展出2023年西貢擱淺布氏鯨複合群中的艾氏鯨全副骨骼標本，並加入互動體驗及保育教育元素，希望提升公眾對海洋生態及塑膠污染問題的認識。

 

海洋公園50周年慶︱2027年新大熊貓展館＋海洋哺乳動物保育中心＋公眾徵集舊相贏會籍

海洋公園50周年慶︱2027年新大熊貓展館＋海洋哺乳動物保育中心＋公眾徵集舊相贏會籍

 

　　另一焦點項目則是預計於2027年第三季啟用的新大熊貓展館。園方表示，新展館將重新規劃現有設施，全面照顧六隻大熊貓，包括盈盈、樂樂、安安、可可，以及港產大熊貓龍鳳胎加加和得得的不同成長需要。展館更特設高空觀察台，方便獸醫及護理團隊監察動物情況，訪客亦有機會近距離了解大熊貓日常護理工作。

 

海洋公園50周年慶︱2027年新大熊貓展館＋海洋哺乳動物保育中心＋公眾徵集舊相贏會籍

海洋公園50周年慶︱2027年新大熊貓展館＋海洋哺乳動物保育中心＋公眾徵集舊相贏會籍

 

　　除了保育及教育發展，海洋公園亦會大力支持本地創意產業。園方透露將破天荒聯乘超過50個本地原創知識產權（IP），分兩階段推出主題活動。首階段於2026年12月展開，麥兜、B.Duck、香港重機，以及公園自家角色 Panda Friends 和 Bulu Boo 等將率先亮相。第二階段則於2027年年中推出，老夫子、十三点、Cheap Century、PLASTIC THING等知名本地創作角色亦將加入慶典行列。海洋公園更會聯乘著名港漫《風雲》推出沉浸式表演，打造嶄新體驗。

 

　　水上樂園亦將加入慶祝陣容。今年第四季率先帶來「音樂狂熱季」，設有現場音樂表演、SUP瑜伽及親子派對等活動；12月則推出「大樹灣繽紛嘉年華」，結合暖水遊樂設施、巨型吹氣樂園、S.T.E.A.M.挑戰及親子觀星活動，打造冬日玩樂新地標。

 

海洋公園50周年慶︱2027年新大熊貓展館＋海洋哺乳動物保育中心＋公眾徵集舊相贏會籍

 

　　為凝聚全港市民的共同回憶，公園即日起至2026年12月15日舉辦「自然動人回憶賞」，透過「海洋公園50周年記憶庫」向公眾徵集昔日相片、影片、文字及錄音分享。獲選作品有機會成為50周年宣傳內容的一部分，參加者更有機會獲得海洋公園全年會籍或門票。

 

海洋公園50周年慶︱2027年新大熊貓展館＋海洋哺乳動物保育中心＋公眾徵集舊相贏會籍

 

詳情請瀏覽https://50anniversary.oceanpark.com.hk/

 

Tags:#香港海洋公園#大熊貓#海洋哺乳動物保育中心#水上樂園#港漂生活情報#港漂樂活#香港周圍遊#玩樂旅遊#玩樂旅遊熱話
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