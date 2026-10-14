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萬聖節好去處2026︱香港迪士尼樂園萬聖節及前夕開放至10:30pm，指定4天加推「萬聖加碼派對夜」盛裝打扮贏門票
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萬聖節好去處2026︱香港迪士尼樂園萬聖節及前夕開放至10:30pm，指定4天加推「萬聖加碼派對夜」盛裝打扮贏門票

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice ChowPHOTO:香港迪士尼樂園

　　準備萬聖節去迪士尼樂園的朋友留意了！樂園將於10月23日、24日、30日及31日延長開放時間，舉辦「萬聖加碼派對夜」，加長萬聖派對時間！ 於當日盛裝打扮出席「萬聖加碼派對夜」的賓客，記得到笑匠歡宴坊參與「迪士尼趣怪造型獎」，有機會贏得免費樂園門票，並可於比賽當日於指定觀賞專區欣賞「惡人反轉大街派對」，一齊入夜狂歡！

 

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萬聖節好去處2026︱中環皇后像廣場巨型眼球裝置＋街頭匹克球＋彈跳城堡遊樂場＋戶外音樂派對

 

　　即日至11月1日，香港迪士尼樂園度假區萬聖節盛會「Disney Halloween Time」將整個度假區反轉成為派對現場，邀請大家盛裝打扮，一同狂歡！迪士尼惡人和迪士尼朋友全面現身與賓客互動，並帶來一連串萬聖節主題娛樂表演，包括全新音樂慶典「米奇與好友萬聖奇遇」、更盛大的「惡人反轉大街派對」、得獎歌舞匯演「惡人舞動迪士尼」，以及各式各樣的特色美食、商品和Trick-or-Treat討糖活動等多種體驗。

 

萬聖節好去處2026︱香港迪士尼樂園萬聖節及前夕開放至10:30pm，指定4天加推「萬聖加碼派對夜」盛裝打扮贏門票

 

　　為讓賓客於萬聖節期間玩得更盡興，香港迪士尼樂園將於2026年10月23日、24日、30日及31日延長開放時間，舉辦「萬聖加碼派對夜」，萬聖節及前夕更開放至10:30pm。當日盛裝打扮出席「萬聖加碼派對夜」的賓客，記得到笑匠歡宴坊參與「迪士尼趣怪造型獎」。

 

萬聖節好去處2026︱香港迪士尼樂園萬聖節及前夕開放至10:30pm，指定4天加推「萬聖加碼派對夜」盛裝打扮贏門票

 

　　評審將選出獲獎組別，而獲獎組別將獲邀參加比賽當日舉辦的「米奇與好友萬聖奇遇」城堡匯演相關之服裝巡遊，展現萬聖造型，機會難得！最開心梗係有機會贏得2張免費樂園門票，並可於比賽當日於指定觀賞專區欣賞「惡人反轉大街派對」，一齊入夜狂歡！

 

萬聖加碼派對夜

日期︰2026年10月23日至24日 （星期五、六）

時間︰樂園將開放予所有賓客至晚上9:30

日期︰2026年10月30日至31日 （星期五、六）

時間︰樂園將開放予所有賓客至晚上10:30

註︰以上4天「萬」遊Trick-or-Treat及惡人出沒時段亦將會延長  

 

迪士尼趣怪造型獎

登記地點︰笑匠歡宴坊 （幻想世界）  

登記日期及時間︰2026年10月23日至24日上午11:00至下午3:30

2026年10月30日至31日下午12:00至下午4:30

 

參賽詳情︰

　　•    於樂園由獲授權攝影師拍低參賽造型並完成登記。

　　•    評審將選出獲獎組別。 

　　•    獲獎組別將獲邀參加比賽當日舉辦的「米奇與好友萬聖奇遇」城堡匯演相關之服裝巡遊，展現萬聖造型。

　　•    精彩片段將上載香港迪士尼樂園官方社交媒體平台。 

　　•    獎品詳情︰獲獎組別的每位參與者均可進入指定觀賞專區，欣賞比賽當日舉行的最後一場之「惡人反轉大街派對」演出。

　　•    獲獎組別的每位參與者可獲2張免費樂園門票。  

 

Disney Halloween Time

https://www.hongkongdisneyland.com

 

Tags:#萬聖節2026#香港迪士尼樂園#香港周圍遊#玩樂旅遊#著數優惠#港漂生活情報#玩樂旅遊熱話#港漂樂活#萬聖節幻好去處2026#Jetso
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