9月美通脹，是又升、又跌，怎解？

美國勞工部香港時間昨晚（14日）公布消費者價格指數(CPI)報告。經濟學家之前預測，9月CPI按月可能上漲0.6%，8月為上漲0.4%。

9月CPI按年預計上漲3.6%，高於8月的3.4%。（編按：實際CPI按月升0.6%，按年升3.7%）美聯儲追蹤個人消費支出(PCE)物價指數，並將其作為2%通脹目標的參考指標。

通脹高，特朗普政府招民怨

此前調查顯示，在生活成本上漲引發不滿之際，消費者信心惡化，特朗普支持率下降。民調顯示，約78%的美國人將物價上漲歸咎於特朗普政策，包括進口關稅以及美國、以色列與伊朗的戰爭，物價漲幅正超過工資。

不過，9月CPI報告預計將顯示，剔除波動較大的食品和能源價格後，其他商品價格將溫和上漲（編按：實際核心CPI按月升0.3%，按年升2.6%）。這將進一步降低美聯儲本月再次加息的緊逼性。

9月CPI報告將受到數百萬退休人員和其他社保領取者密切關注，他們試圖估算明年福利將增加多少。美國社會保障局使用2025年第三季度至2026年第三季度城市工資收入者和文職人員CPI數據，來確定2027年社會保障和補充保障收入福利的年度生活成本調整(COLA)。這些項目惠及已退休的美國老年人，以及殘疾人、某些寡婦、鰥夫和兒童。

美國最大老年人團體之一「美國老年公民聯盟」(The Senior Citizens League)預計，2027年COLA將上調3.5%，高於2026年的2.8%，將使退休人員平均月福利增加67.9美元，至2007美元。

能源價格衝擊的影響正受到密切關注，以尋找其是否蔓延至運輸業以外的跡象。一些經濟學家表示，更貴的能源產品尚未嵌入通脹，理由是核心CPI漲幅溫和。其他人警告稱，柴油價格創紀錄高位，且中東衝突看不到結束跡象，很快將傳導至超市物價。他們指出，企業調查中的價格指標讀數偏高。

剔除波動較大的食品和能源，9月CPI預計按月上漲0.2%，8月為上漲0.3%。核心CPI通脹率預計在9月份有所放緩，將反映AT&T服務變更導致手機價格跳漲帶來的提振作用逐漸消退，儘管也不能排除漲幅超出預期的可能性。其他服務提供商在9月份也提高了收費。

由於航空燃油價格上漲，機票價格可能進一步上漲。租金預計溫和上漲。隨著關稅影響消退，商品價格可能小幅上升。截至9月的12個月，核心CPI通脹預計上漲2.5%，8月為上漲2.4%。該指標滯後於核心PCE通脹，後者8月上漲3.0%，原因是籃子中各組成部分權重不同。

總合上述，美9月CPI是又升又跌，原因是美政府搬龍門，目的明顯是不想再加息。

如何搬龍門？明續。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）