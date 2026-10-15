麥當勞萬聖節主題派對每位$100，90分鐘包套餐＋小遊戲及禮物＋滑嘟嘟/漢堡神偷/小飛飛驚喜現身

Happy Halloween！麥當勞推出全新萬聖節主題派對將於10月24、25、30及31日舉行，限定4天，召集大人、小朋友齊齊到麥當勞投入萬聖節派對，滑嘟嘟、小飛飛及漢堡神偷首次換上萬聖節造型，隨時驚喜現身與粉絲打卡互動盡情體驗「Trick or Treat」魅力！派對體驗約90分鐘，每位收費$100包套餐、小遊戲及限定禮物，即日起可報名。

全新萬聖節主題麥當勞派對將於10月24、25、30及31日全港30間指定餐廳舉行，參加者除了可大玩節日主題扭扭氣球體驗及小遊戲環節，更隨時有機會遇上換上萬聖節造型的麥當勞樂園角色，滑嘟嘟、小飛飛或漢堡神偷可能驚喜現身，與大家近距離互動兼打卡影相，一同慶祝萬聖節！

每位$100主題派對體驗包甚麼？

整個主題派對體驗時間約為1小時30分鐘，每位$100，無論大人及小朋友，均可獲得限定小禮物包括「麥當勞樂園角色x萬聖節主題眼罩」、「Trick or Treat 手提紙籃」及「麥當勞樂園角色鬼馬貼紙」。小朋友參加者可品嚐任何一款開心樂園餐，並獲贈指定開心樂園餐玩具或主題圖書；大人參加者則可享用指定超值套餐，有得食，有得玩！

活動內容

• 小朋友參加者可品嚐任何一款開心樂園餐，並獲贈指定開心樂園餐玩具或主題圖書；大人參加者則可享用指定超值套餐

• 參與小遊戲

• 扭扭氣球體驗

• 參與Trick or Treat

• 獲贈限定小禮物包括「麥當勞樂園角色x萬聖節主題眼罩」、「Trick or Treat 手提紙籃」及「麥當勞樂園角色鬼馬貼紙」

活動費用：每位港幣100元（大小同價 ）

可供預訂日期：10月24、25、30及31日

地點：30間指定麥當勞餐廳，詳情請經麥當勞App了解最新預訂資訊。

可以點報名？

10月15日上午11時起經麥當勞App預訂。指定舉辦活動之麥當勞餐廳名額有限，額滿即止。

主題派對大人可以參加嗎？

可以。成人可相約朋友一同參與，毋須有小朋友同行，有興趣之顧客可直接聯絡指定餐廳查詢及報名。12歲或以下小童須要有一名成人陪同方可報名參加（陪同出席之成人亦需購票）。