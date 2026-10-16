歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
期貨期權
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
指數期貨
中國國債期貨
股票期貨
每月期權
每周期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
今日活躍
報價
篩選器
比較
新聞
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion & Beauty
Watch & Jewelry
Art & Culture
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
本欄的焦點之一是債券，最近幾個月，債息幾乎每日都佔據財經新聞的重要位置，而本欄近期的幾次內容也和債息相關，可見對市場的影響有多大。不過，我感到有點奇怪，新聞報道往往將焦點集中「債息上升」之上。
理財智慧

成也舉債，敗也舉債

基金債券攻略
凌風
基金債券攻略

　　本欄的焦點之一是債券，最近幾個月，債息幾乎每日都佔據財經新聞的重要位置，而本欄近期的幾次內容也和債息相關，可見對市場的影響有多大。不過，我感到有點奇怪，新聞報道往往將焦點集中「債息上升」之上。

 

　　表面上，「債息上升」可以是正面的，因為息口上升，對於打算買入債券投資的人士，這可能是好消息呢！

 

　　事實上，我身邊有些朋友也計劃在美國10年期債息升至5.5%或以上時入市。他們認為，這等於持有一批債券10年，每年就有5.5厘回報，而且這是沒有風險的，因為傳統上，美債是所謂的無風險資產（但今時今日是否還是，確實值得商榷）。

 

　　但其實，為甚麼債息會上升？說穿了，就是投資者大舉拋售債券，才令到債息上升（因為價格下跌了，就令到買入債券的回報提高，即賺了票面息率之餘，也賺了債券的價格，但大前提是到期時，發行人可以100%歸還你的本金）。換句話說，新聞報道也可以大字標題曰：「美國10年期和30年期的債券價格急跌」（等於股市急跌一樣）！

 

　　如果用「債券價格急跌」這些標題，相信就會令投資者更感憂慮，但如果用「債息上升」，則未必能夠直接引起投資者的憂慮呢！

 

成也舉債，敗也舉債

當油價大幅回落，通脹壓力紓緩，全球債市危機才有望解除。(Shutterstock)

 

　　做完投資者教育之後，又回歸債息的話題。上日本欄的標題是《美國10年期債息的『死位』不再是5%》，主旨是，過去幾次的金融風暴，都源於美國10年期債息升破5%這個關口。

 

　　但今次美國10年期債息升破5%之後，到目前為止仍沒有觸發任何金融風暴，我估計，主要因為科技股仍具吸引力。在人工智能(AI)賦能之下，無論公司前景，以至經濟大氣候都會提升，因此，5%這個心理關口被打破了。

 

　　但是，債息持續上升，始終會去到一個「死位」，只不過，這到底是5.5%，還是6%，暫時沒有人可以準確估計。大家都希望，特朗普能夠盡快解決伊朗的問題，以至俄烏戰事，讓環球政治與經濟出現轉機，油價可以大幅回落，以紓緩通脹壓力。這樣，全球的債市危機才有望解除。

 

　　不過，當美國的債市危機有一觸即發之勢時，在大西洋彼岸的法國，這個歐盟第二大經濟體率先發出警號。投資者除了拋售美國國債外，也靜悄悄地拋售法國的國債，令到法國的10年期債息也急升至近5%的高位。

 

　　這就讓投資者勾起了15年前（大約2011年）的歐債危機，當時以希臘為首的歐豬五國(PIIGS)，即連同葡萄牙、西班牙、意大利及愛爾蘭，先後出現債務危機，投資者大舉拋售這些國家的債券，結果波及整個歐洲，當年的股票市場也受到很大衝擊。

 

　　由於篇幅關係，今次的歐債危機，留待下次再和大家分享我的看法，但我有個很深的體會，就是今日標題所說的「成也舉債，敗也舉債」。

 

　　從經營的角度，能夠借助別人的錢去投資賺錢，是最佳和最有效率的策略，但如果過度借貸，又或者，借回來的錢不是去賺更多的錢，而只是用來花費，最終只會令自己泥足深陷。個人如此，一個國家也如此！

 

　　但似乎，歐洲國家並沒有完全汲取上次的教訓。到底，新一輪的歐債危機是否會到來？下次再談。

Tags:#基金債券攻略#債券#債息#美國10年期債息#金融市場#債務危機#美國#法國#歐元區#全球通脹#油價#地緣政治風險#歐債危機#歐豬五國#政府債務#投資策略#市場波動#特朗普#俄烏戰事#伊朗
Add a comment ...Add a comment ...
特朗普救不了美國債息？
更多基金債券攻略文章
特朗普救不了美國債息？

投票區

法國騷亂憂衝擊經濟
56
|
0

你認為今次危機會否蔓延至全球？

36%
不會
52%
不肯定
12%
投票期：2026-10-20 ~ 2026-11-20
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處