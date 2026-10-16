本欄的焦點之一是債券，最近幾個月，債息幾乎每日都佔據財經新聞的重要位置，而本欄近期的幾次內容也和債息相關，可見對市場的影響有多大。不過，我感到有點奇怪，新聞報道往往將焦點集中「債息上升」之上。

表面上，「債息上升」可以是正面的，因為息口上升，對於打算買入債券投資的人士，這可能是好消息呢！

事實上，我身邊有些朋友也計劃在美國10年期債息升至5.5%或以上時入市。他們認為，這等於持有一批債券10年，每年就有5.5厘回報，而且這是沒有風險的，因為傳統上，美債是所謂的無風險資產（但今時今日是否還是，確實值得商榷）。

但其實，為甚麼債息會上升？說穿了，就是投資者大舉拋售債券，才令到債息上升（因為價格下跌了，就令到買入債券的回報提高，即賺了票面息率之餘，也賺了債券的價格，但大前提是到期時，發行人可以100%歸還你的本金）。換句話說，新聞報道也可以大字標題曰：「美國10年期和30年期的債券價格急跌」（等於股市急跌一樣）！

如果用「債券價格急跌」這些標題，相信就會令投資者更感憂慮，但如果用「債息上升」，則未必能夠直接引起投資者的憂慮呢！

當油價大幅回落，通脹壓力紓緩，全球債市危機才有望解除。(Shutterstock)

做完投資者教育之後，又回歸債息的話題。上日本欄的標題是《美國10年期債息的『死位』不再是5%》，主旨是，過去幾次的金融風暴，都源於美國10年期債息升破5%這個關口。

但今次美國10年期債息升破5%之後，到目前為止仍沒有觸發任何金融風暴，我估計，主要因為科技股仍具吸引力。在人工智能(AI)賦能之下，無論公司前景，以至經濟大氣候都會提升，因此，5%這個心理關口被打破了。

但是，債息持續上升，始終會去到一個「死位」，只不過，這到底是5.5%，還是6%，暫時沒有人可以準確估計。大家都希望，特朗普能夠盡快解決伊朗的問題，以至俄烏戰事，讓環球政治與經濟出現轉機，油價可以大幅回落，以紓緩通脹壓力。這樣，全球的債市危機才有望解除。

不過，當美國的債市危機有一觸即發之勢時，在大西洋彼岸的法國，這個歐盟第二大經濟體率先發出警號。投資者除了拋售美國國債外，也靜悄悄地拋售法國的國債，令到法國的10年期債息也急升至近5%的高位。

這就讓投資者勾起了15年前（大約2011年）的歐債危機，當時以希臘為首的歐豬五國(PIIGS)，即連同葡萄牙、西班牙、意大利及愛爾蘭，先後出現債務危機，投資者大舉拋售這些國家的債券，結果波及整個歐洲，當年的股票市場也受到很大衝擊。

由於篇幅關係，今次的歐債危機，留待下次再和大家分享我的看法，但我有個很深的體會，就是今日標題所說的「成也舉債，敗也舉債」。

從經營的角度，能夠借助別人的錢去投資賺錢，是最佳和最有效率的策略，但如果過度借貸，又或者，借回來的錢不是去賺更多的錢，而只是用來花費，最終只會令自己泥足深陷。個人如此，一個國家也如此！

但似乎，歐洲國家並沒有完全汲取上次的教訓。到底，新一輪的歐債危機是否會到來？下次再談。