譚仔秋日限定「蟹黃風味醬拌米線配烤雞皮餃．香茜魚湯」晚市全線加推「迷你砂鍋系列」

由即日起，譚仔將於全線分店推出極具話題性的秋日期間限定「蟹黃風味醬拌米線配烤雞皮餃．香茜魚湯」，濃郁蟹黃風味醬緊緊裹著每一根米線，配搭外層烤得香脆、內裏充滿甘香雞油的烤雞皮餃，帶來視覺與味覺的雙重衝擊。

譚仔特別邀請了人氣YouTube組合JFFT四位成員——床哥、良少、米爺及雞翼率先試食重「蟹黃風味醬拌米線配烤雞皮餃．香茜魚湯」，四子更預告10月22日直播中會即場分享食評，大家敬請期待！

今次強勢主打的「蟹黃風味醬拌米線配烤雞皮餃．香茜魚湯」，早前於「譚仔三十周年美食巡禮展」以迷你版首度亮相時已贏盡口碑，如今應大眾熱烈要求正式全線登場。這款新品以滋味濃郁蟹黃風味醬緊緊裹著每一根米線（米線底可轉寬麵），配搭外層烤得香脆、內裏充滿甘香雞油的烤雞皮餃，帶來視覺與味覺的雙重衝擊。為了讓食客完美品嘗這份滋味，譚仔打破傳統，使用叉和匙羹進食，輕鬆將沾滿濃醬的米線送入口中。品嘗濃味之餘，這款新品亦附上一碗清鮮的香茜魚湯，一口魚湯一口米線，濃淡交替令層次瞬間昇華；食客更可將烤雞皮餃蘸上特配的滋味酸醋汁，一解油膩，增添一抹清爽酸香。

蟹黃風味醬拌米線配烤雞皮餃．香茜魚湯 $55

香茜魚湯可選淨湯或配魚蛋或魚腐。

另外，惹味小食「蒜椒雞腳筋」亦會重磅回歸，口感極致爽脆彈牙，完美交織著惹味的蒜香與微辛的椒香，無論是單獨享用還是配搭米線都令人一口接一口停不下來。

若想平衡味蕾，則必試譚仔破格推出全港首創的「木薑子檸檬茶」。木薑子向來是酸辣以及涼拌料理中的靈魂香料，散發著天然的檸檬與香茅幽香，入口帶有微微辛麻的獨特口感，這種獨特風味使其成為不少中菜的寵兒。譚仔發揮無限創意，成為全港首個將木薑子變成飲品的餐廳，巧妙地將這款特色食材融入港式檸檬茶，令兩者的檸檬香氣完美契合，入口清新解渴，餘韻更留下令人著迷的微麻快感；無論是搭配濃郁的蟹黃風味米線，還是惹味的蒜椒雞腳筋，都能瞬間清爽解膩，帶來耳目一新的驚喜。

蒜椒雞腳筋 $23

木薑子檸檬茶 加配價$14／單點價$18

為配合秋風漸起的微涼天氣，譚仔更將早前大受歡迎的「迷你砂鍋」系列全面升格，於全線分店晚市時段推出。喜愛濃郁口味必選「迷你咖喱砂鍋」，鍋內盛滿蜆肉、雞卷及麵筋，吸盡惹味咖喱精華；而追求鮮甜滋味的則可選擇「迷你三鮮砂鍋」，以鮮蝦、蜆肉、魚肚及勝瓜或京白菜交織出海鮮與蔬菜的極致清甜。譚仔今個秋日全方位滿足大眾的味蕾，絕對值得食客親臨品嘗。

迷你三鮮砂鍋 $38

配料包括鮮蝦、蜆肉、魚肚及勝瓜，10月21日起勝瓜配料將轉為京白菜。

迷你咖喱砂鍋 $32

配料包括蜆肉、雞卷及麵筋。

譚仔雲南米線

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