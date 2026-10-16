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一年多前，本欄曾發表題為《狼群戰術反噬美國，大國共治非天方夜譚》的文章。
國際評論

「大國共治」非冷戰舊夢，多極世界需要穩定基石

政經范局
范強
政經范局

　　一年多前，本欄曾發表題為《狼群戰術反噬美國，大國共治非天方夜譚》的文章。藉著美國總統特朗普在阿拉斯加會見俄羅斯總統普京的時機，該文指出了兩大論點：

 

　　一，中美關係的好壞，才是決定世界未來格局的最關鍵因素；二，近年來美國歷任總統推行放任、多變而又冒險的全球戰略，在全球各地點燃火頭，這些火頭的失控蔓延，正反噬到美國的自身利益。

 

「大國共治」非冷戰舊夢，多極世界需要穩定基石

中美元首相會於華盛頓，展示當前世界最重要的「兩強關係」。（美聯社）

 

　　該文指出一個最為顯著的失控現象，就是美國決策層近年為製造代理人衝突，蓄意扶植或釋放一些中等實力盟國的軍工潛力，以期形成圍攻中俄的「狼群戰術」。而目前的危險處境是，正是因為美國國力下滑，反而無力節制這批「狼群」國家透過武力擴張，來擾亂並擺脫二戰後國際秩序。

 

　　該文因此作出一個結論——如果特朗普政府及美國深層政府人士能夠重拾理性，就會發覺中美合作與其說是對華「讓步」，不如說是「承認現實」——唯有兩強協調，才能避免當前的世界戰略安全體系全盤失控。

 

去年的「天方夜譚」成今天的現實

 

　　該文發表之時，正值特朗普上台大半年，在各個領域積極火力全開，推進其基於「美國優先」的全球戰略。在嚴峻形勢下，此文在當時確實顯得「天方夜譚」。但是，隨著特朗普此後在外交、軍事、經濟及內政等領域，遭遇一連串失利，且西方盟國陷入嚴重的經濟和安全困境，現在看來又不是那麼「天方夜譚」了！

 

　　過去一年多，該文兩大論點都得到了印證：其一，中國國家主席習近平伉儷時隔11年展開對美國事訪問，特朗普總統伉儷打破美國60多年來的外交慣例，親自前往機場迎接。兩國元首在白宮講話中相向而行，共同強調了中美在二戰並肩抗擊法西斯的往事。這場外交盛事向世界傳達了明確信息：中美關係就是最能影響全球未來的「兩強關係」。

 

　　其二，美國多變而又冒險的全球戰略，在特朗普時期進一步走向失控。一年多前，本欄預測美國將喪失對俄烏戰爭的掌控，無法絕對主導歐洲盟友及澤連斯基政府的下一步棋，導致戰火有外溢，甚至是向核衝突邊緣發展的風險。

 

「大國共治」非冷戰舊夢，多極世界需要穩定基石

中美元首在白宮發言，強調兩國曾並肩對抗法西斯。（美聯社）

 

烏克蘭局勢與日本右翼失控

 

　　事實是，特朗普非但未能實現俄烏停火，歐洲各國為了自身戰略安全，持續繞過美國的限制，向烏克蘭提供援助；而俄羅斯不僅多次警告北約，在必要時「動用手上一切可用武器」，且頻密舉行非預警戰術核武演習。

 

　　一年多前，本欄預測美國為牽制中俄，而對日本「再軍事化」開綠燈，引導日本與歐洲軍工合作。但日本政壇極右翼與民粹勢力抬頭，可能導致日本對美國的從屬關係出現「下剋上」，反而可能把美國拖入其並不樂見的對華直接衝突中。

 

　　事實上，日本不僅在過去一年多加速軍國主義復辟，推進「擴軍修憲」和「亞太版北約」的建構，中俄與美日同盟在第一島鏈的軍事對峙高度緊繃。與此同時，極右翼首相高市早苗主動挑起台海事端，將之納入日本「危機存亡事態」範圍內，引發中方強烈反制。

 

　　值得注意的是，就在白宮舉行習特會前，高市在聯合國發言時，又高調呼籲廢除「敵國條款」，其中一個目的，顯然就是要擾亂和破壞習特會。結果，中美兩國元首相向而行，均強調了在二戰中並肩作戰的盟友關係。

 

　　上述事實，連同美國發動無差別關稅戰、攻打伊朗失利、美國國債突破41萬億美元、日本為救日圓拋售美債、歐洲大國陷入社會動亂和債務危機、美國和西方盟友關係惡化等連串事件，可見美國主導的單極強權無以為繼，這使得特朗普所倡導的「美國優先」淪為空洞的口號。

 

「大國共治」非冷戰舊夢，多極世界需要穩定基石

日本極右翼首相高市早苗積極推進再軍事化（美聯社）

 

亞太沙皇言論轉向

 

　　所以目前的關鍵看點，是包括特朗普政府在內的美國各方政治勢力，會否重新審視過去10年的對華政策。就在習近平訪美行程結束不久，深圳APEC即將於下月拉開序幕之時，有「印太沙皇」之稱的美國前副國務卿坎貝爾接受了本港《南華早報》採訪。

 

　　他一改以往的強硬和高壓姿態，直言：「中國是一個偉大、強大的國家，在全球擁有廣泛利益，遏制中國是不可能的。」、「中國是一個需要積極接觸的國家，用『遏制』的思路看待中國行不通。」

 

　　在奧巴馬總統時代，坎貝爾是「亞太再平衡」戰略的核心設計者之一。到了拜登總統時期，他主導了美日印澳的「四邊機制(Quad)」，並負責建構美國對華的「小院高牆」技術封鎖政策。如今他改變語調，對中美關係未來走向具有重要的啟示作用。

 

以「大國共治」重構多極世界新秩序

 

　　最後要指出的是，導致外間對「大國共治」存在疑慮，還有一個主要原因，就是把中美間的這種合作，錯誤理解成了冷戰時期美蘇間的「超級大國共治(Superpower Condominium)」。美蘇兩國歷任首腦在歷史上曾基於瓜分全球利益的需要，討論兩大超級強國共治，以壓制歐洲、亞洲等地區國家的崛起。

 

　　但是，這場「共治」的好夢最終以蘇聯的崩潰告終，並造就了美國的單極霸權。特朗普上台後，就是想以這場舊夢來利誘普京，實現美俄瓜分烏克蘭，並共同壓制歐洲的雜音。事實證明這一策略並不成功，既沒有令普京就範，還激起了歐洲國家的強烈反彈。

 

「大國共治」非冷戰舊夢，多極世界需要穩定基石

坎貝爾表示，遏制中國是不可能的。（資料圖片）

 

　　習近平在白宮講話中，定義了新形態下的「大國共治」。他說：「雖然中美合作不可能解決世界上所有問題，但沒有兩國合作，世界上很多問題都難以解決。」這句話透露了北京一個重要的底線思維，即「大國共治」是建基於多極世界之上，「中美兩強」是要為世界解決困難，而不是瓜分全球利益。

 

　　從中美關係的發展看世界未來，習近平在白宮演講的結語中如是說：「實現中華民族偉大復興和讓美國再次偉大並行不悖。讓我們秉持人民情懷、展現歷史主動，不斷推進中美兩國人民友好事業，攜手共建一個更加美好的世界！」

Tags:#政經范局#大國博弈#中美關係#大國共治#特朗普#習近平#普京#俄烏戰爭#坎貝爾#中美合作#台海
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