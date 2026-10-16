香港網約車規管制度逐步落實，我才記起一直持有的士（代號6）正式駕駛執照。新安排下，持有效的士牌者可直接申請網約車車輛駕駛許可證，毋須再考綜合筆試，也不用修讀職前課程。

問題是，雖然當年上課時聽過導師講解行業運作，但我沒有自己的車，也從未駕駛過的士謀生。這個牌多年來沒有替我賺過一元，現在突然多了一個用途，我開始想，它究竟算不算我的資產？

我向來不抗拒考試，也考過不少與工作相關的專業資格。有些為工作需要，有些想補足知識，也有些只是覺得將來可能有用。考試有課程、有合格線，努力過後得到一張證書，總令人覺得自己又向前走了一步。

最近我又想考取另一項專業資格，希望它可以補足現有知識，但要完成整個課程，投入的時間絕不輕。到了這個階段，我開始問自己：究竟是在投資自己，還是在習慣性地收集證書？

人生時間有限，當不再年輕，應為各目標定次序。(Shutterstock)

投資講邊際回報，人力資本也一樣。第一張專業資格可能替你打開一扇門，第二張補足能力，再考下去，如果只是重複證明同一件事，增加的可能不是收入能力，而只是安全感。考試花掉的不只是學費，還有時間。年輕時一年半載未必算甚麼，人生走到另一階段，每投放時間在一件事，就代表放棄另一件事。

反過來，那個從未替我賺過錢的6號牌，卻提醒我另一件事：它與日常工作毫不相干，偏偏制度一變，多提供了一個原本沒有留意的工作選擇。它令我重新理解資格的價值，重點不是名字後面多了甚麼，而是它有沒有令你多做到一件以前做不到的事。

這也改變了我看下一張證書的方法。下一項專業資格，甚至另一項職業技能，不應先問哪一項最有名、最難考，而應問取得之後，能否打開新的工作、收入、研究或人生選擇。學習本身沒有錯，真正有限的其實是時間。

我仍然想學很多東西，也沒有打算停下來。分別只是以前總想著下一張證書，現在更想先完成眼前的一個里程碑，再決定下一步。求知慾不必設限，人生卻需要次序。

理財不只是管理銀行戶口裏的資產，人力資本同樣需要取捨。下一項投資未必要是最後一項，但至少要知道，自己為甚麼把有限的時間投放在這裏。