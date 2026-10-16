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香港美食嘉年華2026︱七大主題區10.24開幕＋1蚊1折筍貨＋8折美食通行券＋新增東南亞美食區＋免場入場
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香港美食嘉年華2026︱七大主題區10.24開幕＋1蚊1折筍貨＋8折美食通行券＋新增東南亞美食區＋免場入場

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice ChowPHOTO:香港美食嘉年華

　　美食掃街買平貨機會來了！第13屆香港美食嘉年華將於10月24日至11月1日，於葵涌運動場舉行，七大主題區逾330個攤位，為食掃街的朋友必留意逾80個熟食及美酒檔，及新增設「東南亞美食區」。大會今年加碼推出「8折美食通行券」，於指定兩個時段限量派發予現場購票進場人士，開幕首3日更有$1限量快閃，10月24及25日舉行「爆旋陀螺S1街霸戰」，10月30日及31日期間以萬聖節裝扮入場的人士可享免費入場！

 

香港美食嘉年華2026︱七大主題區10.24開幕＋1蚊1折筍貨＋8折美食通行券＋新增東南亞美食區＋免場入場

 

七大主題區

 

　　今屆嘉年華亮點眾多， 場內逾330個戶外攤位精心劃分為七大主題區，包括健康養生區、休閒食品區、餐廚用具區、Chill 飲 Chill 食區、為食 Guide、家鄉風味區及東南亞美食區。

 

4大免場入場方法

 

　　•    每晚7pm後免費入場

　　•    身高1米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士免費進場

　　•    訪港旅客可憑旅遊證件到旅客中心免費領取嘉賓券

　　•    10月30日及31日期間，以萬聖節裝扮入場的人士可享免費入場（須具備至少兩項明顯萬聖節元素的服裝或妝容，優惠受條款約束）

 

香港美食嘉年華2026︱七大主題區10.24開幕＋1蚊1折筍貨＋8折美食通行券＋新增東南亞美食區＋免場入場

 

新增「東南亞美食區」

 

　　三大美食區匯聚80檔熟食攤位，包括「為食Guide」、氣氛一流的「Chill飲Chill食區」及新增設的「東南亞美食區」，來到全新的東南亞區，必試泰式大頭蝦、香蕉煎餅、芒果糯米飯、泰國椰汁班蘭糕、泰國扎肉、泰式牛奶串燒、爆膏大頭蝦、正宗船麵、星加坡肉骨茶、酥脆蝦餅、越南美饌、印尼糕點及馬來西亞肉骨茶麵。

 

香港美食嘉年華2026︱七大主題區10.24開幕＋1蚊1折筍貨＋8折美食通行券＋新增東南亞美食區＋免場入場

香港美食嘉年華2026︱七大主題區10.24開幕＋1蚊1折筍貨＋8折美食通行券＋新增東南亞美食區＋免場入場

 

8折美食通行券

 

　　人氣熟食及 Chill 飲 Chill 食區有超過80檔美食及美酒攤位，大會今年加碼推出「8折美食通行券」，將於每日下午1時 30分及5時30分兩個時段，合共派發500張予現場購票進場人士。持券者可於三大美食區內指定熟食攤位消費，專享全單8折超強優惠。此外，大會亦會於每日下午3時，限量免費派發30杯紅酒或白酒（先到先得），讓市民微醺度過愜意午後。

 

香港美食嘉年華2026︱七大主題區10.24開幕＋1蚊1折筍貨＋8折美食通行券＋新增東南亞美食區＋免場入場

香港美食嘉年華2026︱七大主題區10.24開幕＋1蚊1折筍貨＋8折美食通行券＋新增東南亞美食區＋免場入場

 

　　入場人士更可品嚐矜貴即飲法國藍龍蝦湯、焗油封鴨腿、西班牙白毛豬火腿拼盤及冰鎮鮑魚等佐酒佳餚，配搭頂級香檳、威士忌、清涼生啤、本地特色手工啤酒、清酒、梅酒或嘉年華限定雞尾酒，在浪漫的街頭Busking音樂伴奏下，享受戶外微醺小夜市！

 

香港美食嘉年華2026︱七大主題區10.24開幕＋1蚊1折筍貨＋8折美食通行券＋新增東南亞美食區＋免場入場

 

開幕首3日$1限量快閃

 

　　展會開鑼及閉幕期間掀起兩輪「大減價」震撼優惠，大量人氣好物將以破底價低至1元或1折限量開搶，還有全期適用的「10元及30元隨心購」超值精選產品。 

 

　　•    10月24日至26日廣昌隆$100現金券(1張) （每日限量10）

　　•    10月24日至26日陳皮世家爆漿陳皮糖(300克) $1（每日限量20）

　　•    10月24日至26日林村蜜蜂王百花蜜(30克) $2 （每日限量20）

　　•    10月30日至11月1日澳寶牌佛跳牆系列-6-8人份急凍佛跳牆 $29（每日限量100）

　　•    10月30日至11月1日P&J 100%純椰子水(330毫升) $4（每日限量100）

　　•    10月30日至11月1日迦勒濕疹救星椰子油(15克) $15（每日限量100）

 

$10隨心購

　　•    Flemington Carnival澳洲嘉年華紅酒$10（每日限量80，每日下午1時及6時開賣，每時段各40）

　　•    Angel Garden波士頓熟龍蝦肉鬆(約45克) $10（每日限量20）

　　•    金草師傅茶包(袪濕養脾茶(5克)、清熱養生茶(2.5克)及補血養顏茶(2.5克))(3包/袋) $10（每日限量50）

　　•    皇廷紅燒鰻魚(160克) $10 （每日限量100）

　　•    FISCHEN法國藍龍蝦湯(250毫升) $10 （每日限量20）

 

$30隨心購

　　•    Organic Season鹿茸菇脆3合1禮盒(210克) $30（每日限量20）

　　•    Estrella de Castilla伊比利亞橡果黑毛封門柳(約500克) $30（每日限量20）

　　•    Proven益生菌養胃抗幽門配方150億(7粒) $30（每日限量20）

 

三、爆旋陀螺激戰 x 萬聖節派對

 

　　緊貼爆旋陀螺熱潮，展會將於10月24及25日分別上演熱血沸騰的「爆旋陀螺S1街霸戰」，設親子組及個人組賽事外，10月24日更邀得神秘嘉賓上演星級表演賽！展期內，大會亦將全天候免費提供陀螺盤供大眾自由切磋，同場更特設「極速旋風抽速大比拼」，以龍虎榜形式決定每日最高速王者，贏取價值港幣500元的豐富禮物包。

 

香港美食嘉年華2026︱七大主題區10.24開幕＋1蚊1折筍貨＋8折美食通行券＋新增東南亞美食區＋免場入場

 

　　適逢萬聖節，每年大受歡迎的節慶活動將於10月30日及31日再度登場，讓會場搖身一變成為狂歡派對！「萬聖節 We We 嘩嘩大巡遊」、創意手作工作坊及免費面部彩繪輪番上陣，一眾造型獨特、趣怪可愛的「嘩鬼」將傾巢而出與大眾互動打卡。

 

香港美食嘉年華2026︱七大主題區10.24開幕＋1蚊1折筍貨＋8折美食通行券＋新增東南亞美食區＋免場入場

 

　　凡於活動期間身穿萬聖節主題服飾或妝容的市民，即可享免費入場優惠！入場人士更可於場內尋找穿著節慶服飾的工作人員進行「Trick or Treat」領取應節糖果，感受濃厚的節日氛圍。

 

　　大會今年準備了總值超過港幣60萬元的終極大獎賞！除了萬眾期待的「味力無限大抽獎」及電子消費抽獎外，每日更會向首500名購票入場人士派發精美禮品。舞台方面同樣星光熠熠，藝人杜大偉、莫麗淇、邱芷微及陳鴻碩將閃亮登場大展歌喉，以及菜式即場示範、A Cappella、花式跳繩、折子戲及小丑趣劇等精彩表演。

 

第13屆香港美食嘉年華

日期︰2026年10月24日（六）至11月1日（日）

時間︰11am- 9pm（最後進場時間為8︰30pm，最後一天提早至8︰00pm）

地點︰葵涌運動場

攤位︰七大展區、超過330個戶外攤位

入場費︰港幣$6（7︰00pm起免費入場）

　　•    身高1米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士免費進場

　　•    訪港旅客可憑旅遊證件到旅客中心免費領取嘉賓券

　　•    10月30日及31日期間，以萬聖節裝扮入場的人士可享免費入場（須具備至少兩項明顯萬聖節元素的服裝或妝容，優惠受條款約束）

購票︰可於現場使用八達通、AlipayHK、支付寶及微信支付即時付款入場，或於AlipayHK、01空間、KKday、Klook、八達通App、Trip.com及攜程網上購票

www.foodhk.com.hk

 

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