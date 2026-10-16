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西營盤西邊街｜「城中藝遊」—— 細聽西環歷史變奏 香港藝術發展局呈獻 全新藝遊路線「西環變奏」
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4大商業英語新詞：AI幫你10分鐘做完報告，卻害同事花3小時重做？認識職場英文新詞「Workslop」
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4大商業英語新詞：AI幫你10分鐘做完報告，卻害同事花3小時重做？認識職場英文新詞「Workslop」

職場英語教室
Zephyr Yeung
職場英語教室
PHOTO:相片由作者提供

　　你有沒有遇過這個情況？收到同事send來的file後，第一眼看，格式工整、排版專業、語氣得體，你以為同事終於交足功課。但細看之下，數據對不上、邏輯前後矛盾、內容空洞無物，你花了兩個小時幫他執手尾，心裏只有一個疑問：這份文件到底有沒有經過人手審閱，還是純粹由AI生成就直接提交？

 

4大商業英語新詞：AI幫你10分鐘做完報告，卻害同事花3小時重做？認識職場英文新詞「Workslop」

（Credit: https://t2informatik.de/

 

　　2025年9月，哈佛商業評論發表了一項由BetterUp Labs與史丹佛社交媒體實驗室共同進行的研究，正式將這種現象命名為「Workslop」。研究指出，41%的美國全職員工在過去一個月內曾經收過Workslop，平均每人每月要花近兩小時處理相關問題。
本周，筆者精選五個2025至2026年間最具代表性的商業英語詞彙，助你在職場溝通中與時並進。Are you ready？

 

Workslop 工作殘渣

 

　　「Workslop」由「Work」與「Slop」（殘渣）組合而成。Collins Dictionary將它定義為「由人工智能程式生成、質量低劣，卻被當作可用工作提交給同事的內容」。這個詞的核心問題不在於AI本身，而在於「未經編輯就直接提交」。研究指出，如果AI生成的內容沒有經過適當編輯，quality通常不會達標。

 

　　Workslop的殺傷力在於它「表面看似沒有問題」。研究顯示，收到Workslop的員工當中，53%感到惱怒，42%認為發送者的可信度下降，約一半人覺得同事的能力與可靠度都比之前差。

 

例句：

"I spent two hours fixing the workslop my colleague sent me. The AI-generated report was full of errors and irrelevant data."

「我用咗兩個鐘去修正同事send俾我嘅工作殘渣。份AI生成嘅報告錯漏百出，仲話唔想有大量無關數據。」

 

例句：

"Workslop is becoming a real productivity killer. We need clear guidelines on how to use AI responsibly."

「工作殘渣正成為真正的生產力殺手。我們需要清晰的指引，說明如何負責任地使用人工智能。」

 

Vibe Working 氛圍式工作

 

4大商業英語新詞：AI幫你10分鐘做完報告，卻害同事花3小時重做？認識職場英文新詞「Workslop」

（Credit: https://stock.adobe.com/

 

　　「Vibe Working」是近年最受討論的職場新詞之一，由Microsoft正式提出，將AI助手整合到Word與Excel，容許用戶透過自然語言指令生成文件與試算表。簡單來說，「氛圍式工作」（vibe working）指一種不需下達精確指令，而是透過「方向感」與 AI 協作完成工作的方式。使用者只需向 AI 描述大致想要的感覺、方向或目標，而非逐步的操作指示；人類負責方向、品味與判斷，AI負責生成、測試、修正與重組內容，整個過程像一場持續對話，而非一次性的問答。簡單來說，重點不在「怎麼做」，而在「我大概想要甚麼」。

 

例句：

"Our team has fully embraced vibe working. We use AI to handle the tedious data entry, which frees us up for the strategic thinking that actually matters."

「我們團隊已全面採用氛圍工作模式。我們用人工智能處理繁瑣的數據輸入，騰出時間做真正重要的策略思考。」

 

例句：

"Vibe working isn't about being lazy; it's about leveraging AI so you can focus on higher-value tasks."

「氛圍工作不是懶惰，而是善用人工智能，令你可以專注於更高價值的工作。」

 

Resenteeism 怨恨在職

 

　　「Resenteeism」是「Resentment」（怨恨）與「Presenteeism」（出勤主義）的blended words（混合詞），由RotaCloud首先提出。它指「員工雖然仍然在職，但對工作充滿怨恨與不滿，導致士氣低落、投入度下降與生產力受損」。這個詞彙精準捕捉了2025年職場的一種普遍現象：許多人因為經濟壓力或市場環境而被困在不滿意的工作中，他們不會辭職，但亦不會投入。

 

例句：

"Resenteeism is on the rise as employees feel stuck in jobs they no longer enjoy but can't afford to leave."

「怨恨在職現象正在上升，因為員工覺得被困在不再享受但無法離開的工作中。」

 

例句：

"To combat resenteeism, companies need to address the root causes of employee dissatisfaction, not just offer superficial perks."

「要應對怨恨在職，企業需要解決員工不滿的根源，而非只提供表面福利。」

 

Green-Collar Job 綠領工作

 

　　「Green-Collar Job」是近年迅速冒起的詞彙，指「環保責任優先於利潤的工作類型」。聯合國環境規劃署將綠色工作定義為「在農業、製造業、建築、安裝及維護等領域，對保護或恢復環境質量有實質貢獻的職位」。隨著可持續發展成為企業核心議題，越來越多畢業生與求職者尋求這類職位。

 

例句：

"More graduates are actively seeking green-collar jobs where they can make a positive environmental impact."

「愈來愈多畢業生積極尋找綠領工作，希望能夠對環境產生正面影響。」

 

例句：

"Companies accused of greenwashing will struggle to attract top talent from the green-collar generation."

「被指控漂綠的企業將難以吸引綠領世代的人才。」

 

　　近年的business vocabular正以前所未有的速度演變。由「Workslop」到「Vibe Working」，由「Resenteeism」到「Green-Collar Job」，每一個新詞都反映了職場文化與科技發展的深層變化。掌握這些詞彙，不僅令你的商業英語更加與時並進，更能夠幫助你理解當代職場的真實面貌。下次開會時，不妨嘗試運用其中一兩個詞彙，展現你對最新趨勢的掌握。

 

Tags:#哈佛商業評論#技能增值#職場英語#Workslop#AI
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