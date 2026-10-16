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香港電訊推出自主開發AI平台HKT.AI＋月費低至$48，姜濤AI應用快問快答
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香港電訊推出自主開發AI平台HKT.AI＋月費低至$48，姜濤AI應用快問快答

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice ChowPHOTO:香港電訊

　　AI發展一日千里，香港電訊宣布自主開發AI平台HKT.AI正式啟用，身為代言人的姜濤@MIRROR出席啟動禮，分享身為自家品牌的老闆，如何善用AI為公司發展諗新方向？HKT.AI平台分別設有個人及企業用戶入口，香港電訊客戶即日起，可按需要訂購個人或商業版本，個人用戶月費低至港幣48元，商業版本月費則低至港幣88元。兩個版本所使用的AI資源相同，而因應個人及企業不同的應用場景，分別提供專用的應用程式和工具，目前可供使用的AI助手數目已逾80個。

 

香港電訊推出自主開發AI平台HKT.AI＋月費低至$48，姜濤AI應用快問快答

（左至右）香港電訊創新及資訊安全總監簡培欽、香港電訊商業客戶業務董事總經理吳家隆、香港電訊集團董事總經理許漢卿、姜濤@MIRROR、香港電訊個人業務行政總裁林國誠及香港電訊創新及資訊科技部高級副總裁賴震昕主持HKT.AI啟動禮。

 

24/7 熱線專人支援＋AI 免費課堂

 

　　HKT.AI平台強調深度本地化，更貼合香港客戶需要，同時提供24/7 熱線AI 專人支援，協助用家解決使用難題，另外設AI 免費課堂，多元主題由淺入深緊貼最新 AI 趨勢，亦提供全面保障資料與使用安全。平台實用和趣味性兼備，「大模型擂台」讓用家可同時比較多個模型的答案；「圖片工作室」可生成各種有趣相片；「影片工作室」更配備AI優化提示詞，助用家輕易把想法變成創意無限的影片。

 

香港電訊推出自主開發AI平台HKT.AI＋月費低至$48，姜濤AI應用快問快答

香港電訊推出自主開發AI平台HKT.AI＋月費低至$48，姜濤AI應用快問快答

 

　　個人用戶版本的HKT.AI針對不同生活、學習及工作需要，設有一系列專區。其中「全能家長」專區為父母提供「孩子學習專家」、「英文老師」及「數學解題博士」等AI助手，可一站式生成練習和模擬試題，並支援改卷、解題、功課輔導等功能。平台亦貼心照顧日常生活所需，用戶透過「香港安居生活顧問」可獲得如租約和合同分析；「星級大廚」AI助手只需憑一張雪櫃食物相片，便可提供食譜及買餸建議。上班族則可透過「簡報工作室」快速生成可編輯的簡報，提升工作效率。

 

香港電訊推出自主開發AI平台HKT.AI＋月費低至$48，姜濤AI應用快問快答

 

　　商業用戶版本的AI助手全方位涵蓋不同業務場景及工作職能，如為市場推廣而設的社交內容工作室及簡報工作室；協助人力資源的自動排更工具和招聘廣告撰寫，以及處理日常業務的商務文書撰寫、客戶投訴回覆和AI會議助手。平台更設有針對香港中小企的營商環境設計的「香港專屬」助手，協助公司申報及中小企資助配對，讓中小企能夠以可負擔成本，提升營運效率。

 

香港電訊推出自主開發AI平台HKT.AI＋月費低至$48，姜濤AI應用快問快答

 

姜濤AI應用管理服飾品牌

 

　　HKT.AI代言人姜濤@MIRROR分享透過AI尋求演出靈感的經驗，亦考慮以AI分析跳舞姿態。身為自家服裝品牌的老闆，姜濤指日後會多加利用AI協助管理其個人服飾品牌，如詢問現在市場流行的 剪裁是甚麼，以及關於服裝的細節問題。

 

香港電訊推出自主開發AI平台HKT.AI＋月費低至$48，姜濤AI應用快問快答

 

　　日常生活上，姜濤表示常用買東西的時候，他會把產品放在一起拍照比較查詢AI，而AI會為他生成表格比較產品的優劣，認為很方便。問到有否曾收到AI出其不意的答案，原來他旅行的時侯找指定店舖，問AI要怎樣走，AI給他很詳細的地址，但發現現場是一片荒地，那間店鋪是不存在，後來才知道原來是自己輸入資料錯誤所致。

 

Tags:#香港電訊#AI#姜濤#HKT.AI#MIRROR#中小企#AI助手#數碼創科#玩樂旅遊#玩樂旅遊熱話#KeungTo
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