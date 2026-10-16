阿仙奴冠軍，絕非幸運；阿迪達成功，皆因信任

阿迪達在剛過的國際賽期，和阿仙奴續了新約，預計將會執教至2032年。對等了22年兵工廠球迷來說，阿迪達為他們這個冠軍；而阿迪達亦用了7年時間去證明自己。

自2019年12月接掌阿仙奴帥印以來，這位當時毫無一隊執教經驗的西班牙少帥，由被質疑、被嘲笑，到最終帶領阿仙奴重奪英超冠軍，寫下了近年歐洲球壇最具啟發性的故事之一。

當然，這個冠軍屬於阿迪達，但它更屬於整個阿仙奴。因為這個故事最值得討論的，從來不只是戰術，而是信任。

最近阿仙奴官網傳出發佈有關阿迪達的影片，內容提到他剛接手阿仙奴時的情況。當年的兵工廠並不是今天這支有能力挑戰冠軍的強隊，而是一支失去方向的豪門。更衣室問題不斷，球隊缺乏凝聚力，紀律鬆散，成績亦長期徘徊在歐聯席位之外。

影片之中最令人深刻的，不是阿迪達畫出多少精妙戰術板，而是他如何改變球隊文化。

他要求球員準時、要求紀律、要求訓練質素、要求每個人都為團隊負責。他不是先改變踢法，而是先改變球隊的價值觀。

阿迪達上任後先後放走奧巴美揚、奧斯爾、拿卡錫迪等成名球星，以紀律和體系優先，重塑阿仙奴文化與競爭力

很多球迷今天看見的是沙卡、奧迪加特、懷斯和沙列巴，但其實阿仙奴真正的轉折點，是阿迪達成功建立了一支願意相信同一套理念的球隊。

而這一切，背後都離不開管理層的支持。

回頭看2019年，阿仙奴找來阿迪達其實是一場豪賭。

當時的他，只有曼城助教經驗，從未執教過任何職業球隊。換句話說，阿仙奴把一家豪門的未來，交給一個從未做過主帥的人。

若果換轉是今天的車路士，可能半季已經被炒。若果換轉是近年的曼聯，或許一年也捱不過。偏偏高安基家族選擇了另一條路。

即使阿迪達上任後首兩個完整球季成績並不理想，連續兩年排名第8，即使球迷不斷批評，即使外界一次又一次質疑其能力，高安基家族依然沒有動搖。他們相信問題不在於教練，而在於球隊需要重建。

高安基家族七年間全力支持阿迪達重建，累計投放近8億英鎊引援資金，從奧迪加特到懷斯，讓他逐步打造其理想陣容。

在今天這個速食足球年代，這種耐性其實比金錢更珍貴。

正因為管理層願意信任，阿迪達才有空間按自己想法打造球隊。沒有高安基支持，就不會有一億英鎊的懷斯。沒有高安基支持，就不會有奧迪加特、添巴、夏維斯等重點收購。沒有高安基支持，更不會有送走奧巴美揚、奧斯爾等高薪球員的決定。

自阿迪達2019年底執教以來，阿仙奴先後簽入逾30名球員，同時出售或清洗超過40名球員，徹底完成陣容換代與文化重建。

很多人只看到阿仙奴近年花了多少錢買人，卻忽略了另一件事：花錢從來不是最難，敢把錢交給同一位教練去規劃，才是最難。

畢竟現今足球世界，不缺的就是金錢；最缺的是耐性。

看看曼聯便知道：費格遜退休後十多年，紅魔先後經歷莫耶斯、雲高爾、摩連奴、蘇斯克查、坦哈格和艾摩謙等不同領隊。每個人都有不同風格，每個人都買自己想要的球員，結果就是球隊一直在推倒重來。

利辛度馬天尼斯在歐聯賽事後直言曼聯多年豪花逾十億鎊引援卻欠成效，認為球會更需要合適球員，而非昂貴球星；這番說話又再引起話題，成為曼聯更衣室不穩的證明。

車路士更加誇張：過去數年動輒一年換一次方向，教練來來去去，轉會市場豪花十數億，最終卻始終建立不了穩定文化。

反觀阿仙奴，卻堅持走了一條最不受歡迎的路：選擇相信同一個人。

說到底，足球世界最大的誤區，就是把所有成功都歸功於領隊，把所有失敗都怪罪領隊。

但很多時候，一位教練能否成功，並不完全取決於能力。

自2004年摩連奴上任至今，車路士先後歷經15位不同主帥，平均不足18個月換帥一次，車路士從不缺少名帥，真正缺少的往往是讓領隊完成藍圖的耐性。

哥迪奧拿當年執教曼城第一季，同樣四大皆空。如果按照今天部分球迷的邏輯，那一年他已經應該下課。結果曼城選擇繼續信任，於是後來有了英超王朝。

如果每當遇到低潮便換帥，再出色的教練也很難建立屬於自己的足球。

當然，信任不是盲目。前提是你要先找對人。

阿迪達值得信任，是因為他一直有清晰方向；哥迪奧拿值得等待，是因為他擁有經過驗證的能力。

但當管理層找到自己認同的人之後，下一步就是不要干預，而是給予他足夠時間。

現代足球最大的問題，正正是人人都想即食。班主想即時成功，球迷想即時奪冠，媒體想即時製造話題。然而體育運動從來不應該這樣運作。

一支球隊建立文化需要時間，培養年輕球員需要時間，建立體系同樣需要時間。

阿仙奴奪冠背後最大的價值，不是冠軍本身，而是告訴所有人一個簡單的道理：成功當然需要能力，但能力若沒有信任作為土壤，很多時候根本沒有機會開花結果。

哥迪奧拿2016年執教以來，曼城簽入逾60名球員、出售逾150人，轉會淨投入超過10億英鎊。不錯是賺錢，而且不少。背後不只是金錢，更是管理層對哥迪奧拿近乎毫無保留的信任與授權。

本週焦點

列斯主場對曼聯，雙方近況都未算穩定，但曼聯個人能力仍略勝一籌，若然頂住壓力，有能力作客取分，但要贏得有不少難度。上場列斯對阿仙奴，上半場踢得比阿仙奴好，這仗返回主場，相信有分落袋。

紐卡素主場對阿士東維拉，紐卡素主場威力一向強勁，加上整體士氣和硬度較佳，值得看高一線。

維拉近5戰4勝1和攻入17球僅失6球，進攻火力全面回升，但防線穩定性仍有改善空間。

至於諾定咸森林主場迎戰阿仙奴，森林作客與主場判若兩隊，不過若論整體實力、板凳深度及爭冠決心，阿仙奴仍然明顯佔優。