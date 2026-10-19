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一個影響民生，亦對樓市未來具正面意義的重要因素，正是新皇崗口岸的開通，筆者認為這項基建值得我們正面迎接，並繼續觀察有關進展。
樓市分析

香港銜接大灣區的里程碑

樓市點評
汪敦敬
樓市點評

　　一個影響民生，亦對樓市未來具正面意義的重要因素，正是新皇崗口岸的開通，筆者認為這項基建值得我們正面迎接，並繼續觀察有關進展。

 

　　重建後的皇崗口岸被譽為全球最大陸路口岸綜合體，已於10月12日正式啟用。這個位於深圳市福田區的24小時客運陸路口岸，是港深之間首個採用「合作查驗、一次放行」通關模式的陸路口岸（即旅客只須排一次隊、檢查一次證件、核實一次身份，便可通過出入境雙方的查驗區域及完成兩地出入境手續），再進一步落實「一地兩檢」。新口岸設計每日通關流量達20萬人次，數量是現時落馬洲口岸的五倍，未來港鐵北環綫支線開通後，日均處理能力更可進一步提升至30萬人次，將全面釋放兩地人流、物流的跨境流動潛能。整體旅客通關時間亦會由以往的約30分鐘大幅縮短至約5分鐘，車輛通關時間則由約10分鐘降至2分鐘以內。新皇崗口岸的開通正是落實國家「十五五」規劃及深化粵港澳大灣區建設，有助強化規劃銜接與機制對接，成為大灣區互聯互通的里程碑，隨著港澳交通聯繫加強，人流、物流、資金流和信息流將更高效流動，兩地居民普遍憧憬新口岸帶來的便利生活與商機。

 

香港銜接大灣區的里程碑

新皇崗口岸24小時運作，是港深之間首個採用「合作查驗、一次放行」通關模式的陸路口岸。（Nelson攝）

 

　　新皇崗口岸有兩大重要的突破：第一，在通關科技上的突破，免出示證件（「刷臉」通關）是建基於「合作查驗」自助通道服務下的嶄新服務，合資格旅客毋須取出身份證，只須步行通過指定通道便完成查驗，進一步提升通關效率與體驗；第二，北環線支線開通後，口岸日均處理量將由20萬人次提升至30萬人次，額外增加10萬人次的承載能力，更重要的是，未來北環綫連接東鐵綫與屯馬綫，新界東和新界西的居民往返口岸的交通時間因而縮短，港人北上效率明顯提升，現時由港鐵錦上路站出發前往深圳，主要經由大欖隧道轉車站或福田/皇崗口岸前往，車程及過關時間約需45至60分鐘，未來錦上路往新皇崗口岸/深圳方向，經北環綫主線及支線轉乘，總行車時間約為23分鐘，較目前更快捷。

 

　　香港與大灣區將進一步融為一體，據香港陸路邊境平均每日出入境人次統計（不含機場、碼頭和高鐵），10月截至12日是79.28萬人次，比去年10月增加約12%。這是大勢所趨，在面對「東升西降」的現實下，世界出現了新秩序，傳統的經營方法和流程均被顛覆、財富重新分配、資金重新尋找避難所及流動方向，香港與大灣區更加需要配合得更好，而香港亦要在國家規劃中重新找到角色及分工。在融合過程中，自然會透過基建，將人流、物流、資金流和信息流融為一體，但過程中難免會有陣痛，其中包括消費市場方面，香港的服務與性價比都被深圳等城市比了下去。然而，從長遠經濟格局看，香港人口只是約750萬，大灣區的人口是逾8000萬，兩地融合長遠一定對香港更加有利，大家應該正面向前進步，去面對及征服這個新里程。

 

香港銜接大灣區的里程碑

 

Tags:#樓市點評#新皇崗口岸#大灣區#深圳#香港#福田區#跨境基建#合作查驗、一次放行#刷臉通關#北環綫#資金流#物流#人流#信息流#十五五規劃#中港融合#粵港澳大灣區#基建發展#跨境交通#通關流量#快捷通勤#本港樓市
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