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之前一篇文章《預測未來賺大錢？》（見連結）討論靠預測未來作投資未必不可取，文章提到著名投資者Michael Burry的預測往績不太理想，八次後市預測中有七次與結果不符，他所命中的一次正是金融海嘯讓他聲名大噪的那次。見到Michael八次預測只能命中一次，可能有人會考慮把他當作「明燈」，意思是指參考他的預測後再作反向操作。此舉是否可行呢？
理財智慧

眾裏尋「燈」

財識兼收
止凡
財識兼收

　　之前一篇文章《預測未來賺大錢？》（見連結）討論靠預測未來作投資未必不可取，文章提到著名投資者Michael Burry的預測往績不太理想，八次後市預測中有七次與結果不符，他所命中的一次正是金融海嘯讓他聲名大噪的那次。見到Michael八次預測只能命中一次，可能有人會考慮把他當作「明燈」，意思是指參考他的預測後再作反向操作。此舉是否可行呢？

 

　　把人家當成是「明燈」，其實算是反向認同了人家的預測能力。無論是跟風，還是作反向操作也好，至少認為人家的預測有點意義，而不是以一些隨機性結果來看待。若真正揶揄人家的預測能力，理應把其預測結果當成是隨機性結果，不予理會才對吧。

 

　　談到投資「明燈」，很多人又會用「一個停的時鐘每天也會有兩次準確」的論述來形容。然而，最好還是明白其底層邏輯，而不是單以「壞鐘論」去看待。或許該時鐘並非不準，只是沒有電池而停掉，明天放回電池再校準時間，就完全不一樣了。

 

眾裏尋「燈」

投資市場風高浪急，人們總想找「明燈」指路，無論正向或反向。(Shutterstock)

 

　　我們需要分辨清楚「預測結果」與「預測分析」的意義，別單以結果論勝負。追蹤人家的往績，而不是理據分析，小心跌入「結果論」的陷阱。以前曾討論過「火雞理論」（見連結），這是一個相當有趣的故事。

 

　　主人每天餵養火雞，364天進來也是餵養的，火雞也習慣了，亦喜愛主人；到感恩節那天，主人進來把火雞殺掉並製作感恩節大餐。從往績看來，主人餵養火雞的機會比殺掉牠大得多，但從理據分析，火雞認為感恩節當天同樣能得到主人餵養，邏輯水平實在太低了吧。

 

　　談到投資習慣，很多人都是跑來跑去找高人，抄貼士、抄操作。當找到可參考對象時，會自以為聰明地說：「我會先觀察此人一段時間，或者小注跟風幾次，發覺此人的確有料到，我才會相信此人的推介。」

 

　　其實，不少騙局投資群組正正利用這種心態設計圈套。這類投資群組邀你入群後，多會給你貼士冧巴先讓你賺點錢，令你感受到他們的「準繩度」，之後才給你一些幫他們散貨的冧巴，你最終還是蝕本收場。

 

　　當一個遊戲的運氣成分佔比不高，結果就相對重要。例如對下棋來說，結果是重要的，因為棋藝高低絕對影響結果，甚至是單一因素。相反，玩撲克則不然，若玩牌次數不多，運氣成分佔比相對高，結果並不能證明甚麼。例如賭場的勝率超過一半，長賭必贏，但它亦不能保證未來一鋪或十鋪的結果是必賺的。

 

　　一些撲克高手分享訓練組員的經驗，他們會討論一些牌局出牌情況與分析細節，但卻不用討論該鋪牌最終結果如何，因而不會向組員提供最後牌局的發展結果。要成為撲克高手，應該優化技術，當手持好牌時贏多一點，手持爛牌時輸少一點，但不可能控制下一鋪拿到甚麼樣的牌。因此，訓練重點是讓組員著重分析，多於關心結果。投資偏向似玩撲克而不似下棋，因而著重理據更為重要。

 

　　最後，記得該篇文章亦有提過，Michael Burry預測甚麼，是否代表他的投資部署也如此？始終投資市場險惡，一個公眾人物說的話，是否他心中所想？又是否他會做的操作呢？眾裏尋「燈」是否可取？值得深思。

 

相關連結：

預測未來賺大錢？

火雞思維 諗嘢唔好咁「火雞」

結果定對錯？網友路過分享投資成功故事

Tags:#財識兼收#投資#市場預測#Michael Burry#金融海嘯#股市#行為金融#投資策略#風險管理#市場分析#邏輯推理#投機行為#金融騙局#壞鐘論#火雞理論#下棋比喻#撲克比喻#貼士文化
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