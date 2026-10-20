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同學聚會，全部「奔七」，個個退晒休，20年不見，變化真大。
理財智慧

快樂婆仔玩財技

快樂退休
曾智華
快樂退休
PHOTO:圖片由作者提供

　　同學聚會，全部「奔七」，個個退晒休，20年不見，變化真大。

 

快樂婆仔玩財技

舊同學聚會，變成乜嘢款都有。

 

　　有的昔日雄心勃勃精力旺盛，如今周身病痛，揸拐杖行路；有的昔日保守低調，如今忽然染咗七彩頭髮，只差未變「七張幾嘢紥起辮仔」，臨老趕潮流；有的昔日誓言不娶，如今結完一次又一次（婚），兒孫滿堂。

 

快樂婆仔玩財技

小弟聖約瑟書院1972班的舊照，近55年了，不少早已「天各一方」。

 

　　人生的變化，究竟是自己決定或是上天決定呢？向前唔知，回望點滴在心頭。

 

　　其中一位A姐最為有趣，早早決定獨身，自嘲「婆仔」，笑意盈盈，人見人愛。

 

　　A姐退休5年，生活無憂，為人精明，堅守財政紀律，早早供滿自住物業，買晒醫療保險，然後，揸住1000萬現金研究點玩最安全又快樂。

 

快樂婆仔玩財技

A姐獨身生活很快活，自由自在，財務百分百自決。

 

　　A姐來自銀行界，絕對知道今天的銀行，絕非昔日的銀行，「合法劏客」永不手軟，故此，當然唔會亂買銀行「投資顧問」推介的基金或金融產品，更唔會胡亂買股票咁老襯（畀錢人哋亂用而自己無得控制）。

 

快樂婆仔玩財技

A 姐來自金融界，非常清楚「金融產品」的陷阱，故從不聽「投資顧問」的推介。

 

　　佢點玩1000萬財富？講出嚟又幾過癮，今日公開，大家可以參考甚至跟比例照抄。

 

　　佢首先用500萬買政府年金，不是一次過買，而是分十次買，每次50萬元 ，3日買一次。如此，每3日去打一次簿仔（上網睇無咁開心），就會彈出接近3000元收入，即一個月有十次，次次揸住研究點使，極具滿足感。

 

快樂婆仔玩財技

70歲後買500萬年金，一個月分十次買，A姐每月收十次接近3000元當出糧，直至離世為止，佢話呢個方式好好玩。

 

　　單身，每3日有近3000元，內心真真非常踏實，旅行又得，食餐好又得，扮靚靚又得，突然善心起，捐咗佢又得。

 

　　最大安全感，係佢知道只要一日在世，政府保證佢每3日收入近3000元 ，真真一世都唔使再擔心無錢使，大家可以代入感受吓。

 

　　好嘞，另外500萬元又如何？

 

　　分別存入五間銀行，每間100萬元，造定期3個月，約3厘半息。點解分五間？如此，就可玩「銀行定期輪」，A銀行滿就調去B銀行，變「新錢」，享最高息，如此類推，B滿調去C，C滿調去D，D滿調去E，每大半個月就有100萬元定期滿。咁玩法，又穩穩陣陣每月有逾1.4萬元利息落袋。

 

快樂婆仔玩財技

A姐500萬元分存五間銀行造定期，每3個月就玩一次「新錢輪」，將錢調來調去，賺取高息。

 

　　A姐呢種安排，即每月有約4萬多元收入，單身，唔使供樓，無後顧之憂，你話內心幾安寧又快活！

 

　　最正係有政府年金負責鎖死錢（免卻被騙又或自己多手亂用亂投資），一生撳地游水。

 

　　另外，又有500萬元存定期自由錢，想點用都得。

 

　　一個人要快樂，首先得到內心安寧，擁有Peace of Mind，有咗安寧，身體免疫力就會提高，疾病遠離你。

 

快樂婆仔玩財技

這張卡通，絕對可以代表A姐的真人。

 

　　小弟冷眼旁觀個別舊同學，七十開外早早財務自由，但仍營營役役，又或日日謀求發更大的達（製造下代爭產惡鬥？），事事睇唔過眼又時時唔滿足，如此，相由心生，散發岀來的「氣質」，當然不太可親。擁有這樣心態而日漸老去，又有何意義呢？　　

 

　　希望A姐的「婆仔財技」對大家有丁點幫助及啟發。

Tags:#快樂退休#退休生活#財務策劃#個人理財#年金#定期存款#利息收入#長者生活#獨身生活#財富管理#財務自主
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