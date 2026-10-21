職場女王｜不要問AI幾時取代你，而是你要揀一份工，去發揮AI取代不到你的部分

AI入場，你係等被揀，定自己揀？呢排個個都話驚被AI取代，但我想反問一句：講到尾，幾時都係人揀工，唔係工揀人。

工作本身係死嘅，人先係生嘅。所以揀工，最應該跟返自己嘅興趣同條件。如果你對件事本身都無感，咩工具都救唔到你。

職場就算唔係戰場，都一定係競技場。規則變緊，因為有AI呢個新選手入場，硬實力嘅差距被極速拉近。但競技場不變嘅規矩係：先做好自己份內事，你先有資格去講發展、講選擇。

出嚟做嘢，無人有責任日日氹住你。大家都唔再係幼稚園生，如果仲要等一句讚賞、一句加油先肯開工，咁好快就會發現，市場已經唔等你。AI可以24小時不停做，而藉口，永遠唔會令你嘅表現變好。

份工不如預期？好正常。成個職場就係不斷嘅期望落差。你其實得兩個選擇：

1. 回頭是岸： 勉強無幸福，學識同唔啱嘅工作講再見，都係一種本事。

2. 就地醒覺： 留低，就邊做邊學，盡快掌握新規矩，將AI由競爭者變成你嘅工具。

講到底，份份工都有壓力，淨係得興趣先捱得住。

同埋要記住，職場唔係為咗交朋友而存在。隊友係隊友，同時都係競爭者。以前升職睇邊個最「好打得」，而家大家手上都有AI，打得快已經唔係優勢。

最後跑出嗰個，一定係EQ高、懂人性、知進退嘅人。

論速度、論產量，你點會打得贏AI？但論做人、論判斷、論點樣令人信服，呢個先係你真正嘅賽場。

所以問題唔係AI幾時取代你，而係你揀咗一份點樣嘅工，去發揮AI取代唔到嘅部分。

你，會點揀？