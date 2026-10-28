職場女王｜「5分鐘」決定你是炮灰還是贏家：失敗者，是熱度只有5分鐘的人；成功者，是堅持最後5分鐘的人

5分鐘的差距：決定你是炮灰還是贏家。幾多雄心壯志，熱血沸騰的豪情壯語，可惜很快冷卻，熱度只有5分鐘。遭遇少少挫折、新鮮感一過；老細同客質多兩句，就開始縮沙，找藉口、怨環境、怪隊友，最後不了了之。這不過是在自我陶醉的低級勤奮，除了浪費青春同精力，甚麼都成就不了。

職場也好，人生也好，從來不是看你出生開波有幾威，而是看你收尾埋單結果有幾堅。

職場馳騁半世紀，我看過太多聰明人，也見過看似平凡的人一步步走上巔峰。 兩者之間，天差地別的距離，我說就是那不斷跌倒再站起來，「最後5分鐘」的堅持，你信不信？

甚麼是最後5分鐘？ 就是當所有人都叫苦連天、想棄甲曳兵的時候，你咬緊牙關，硬著頭皮死頂多一陣。是在全世界都勸你放棄、放手，連你自己都想退縮的臨界點即時候，你逼自己再做多一步、再撐多一晚。

成功從來沒有童話，不過是捱過了黎明前最黑的一刻。

人生很長，5分鐘微不足道； 但正是「頭5分鐘」的浮躁，同「最後5分鐘」的執著，劃出失敗者與贏家的界線。

職場如戰場，想贏？逼自己一把，做那個咬牙堅持到底的強者！

失敗者，是熱度只有5分鐘的人。

成功者，是堅持最後5分鐘的人。