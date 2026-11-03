AI代理商務︱AI如何改變傳統網購模式？香港網店商家關注重點及對策

過去網購，消費者需要自行搜尋商品、比較價格及閱讀評價。但隨著 AI 技術發展，這些步驟正逐漸可以交由 AI 協助完成。這種新購物模式稱為 Agentic Commerce（AI 代理商務）。它與傳統網購有甚麼分別？又會為香港商家帶來甚麼影響？

甚麼是 Agentic Commerce？

簡單來說，Agentic Commerce 是指利用 AI Agent（人工智能代理），協助消費者完成購物過程中的不同任務。

傳統網購主要由消費者親自搜尋商品、比較選項及完成交易；Agentic Commerce 則讓 AI 根據消費者的需求，主動協助執行部分購物步驟。

例如，你想購買一部吸塵機。

傳統方式可能需要先搜尋「香港吸塵機推薦」，再打開多個網站，比較不同品牌的價格、吸力、功能及顧客評價。

但透過 AI，你可以直接提出更具體的要求：「幫我找一部適合 500 呎單位、有養貓家庭使用、預算 HK$2,000 以下的吸塵機。」

AI 可以根據這些條件，協助搜尋產品、整理規格、比較價格及篩選選項。

隨著相關技術及商戶系統逐步整合，具備交易功能的 AI Agent 更有機會在獲得消費者授權後，協助完成下單及付款。

換句話說，傳統網購是消費者親自完成每個步驟，而 Agentic Commerce 則讓 AI 成為購物助手，協助處理部分甚至大部分流程。

傳統網購與 Agentic Commerce 有甚麼分別？

兩者最大的分別，在於由誰負責搜尋、比較及執行購物任務。

比較項目 傳統 E-commerce Agentic Commerce 搜尋方式 消費者輸入關鍵字搜尋 AI 理解自然語言及具體需求 商品比較 自行瀏覽網站及比較 AI 協助整理價格、規格及評價 商品推薦 依靠搜尋結果、廣告及平台推薦 AI 根據需求篩選合適選項 下單流程 消費者自行加入購物車及結帳 在支援的系統中，AI 可獲授權協助下單 商家關注重點 SEO、廣告、網站體驗 除傳統渠道外，亦需關注商品資料能否被 AI 理解



以往，消費者需要花時間在不同網站之間比較商品；透過 AI，部分搜尋及篩選工作可以更集中地完成。

不過，Agentic Commerce 並不代表所有交易都可以立即由 AI 自動處理。實際功能仍取決於 AI 工具、電商平台、付款系統及商家的技術支援。

Agentic Commerce 對香港網店有甚麼影響？

過去，商家經營網店時，通常會關注網站設計、Google SEO 排名、社交媒體內容及廣告投放。

這些渠道在未來仍然重要，但隨著 AI 逐漸參與購物決策，商家可能需要考慮另一個問題：

當消費者向 AI 尋找商品時，AI 能否找到並理解你的產品？

例如，一位家長向 AI 尋找「適合兩歲小朋友、可以摺疊、香港有現貨的嬰兒圍欄」。

如果商家的網店只寫上「優質嬰兒圍欄」，卻沒有提供適用年齡、尺寸、材質、摺疊功能及庫存資訊，AI 便可能難以判斷產品是否符合需求。

相反，清晰而完整的商品資料，可以幫助搜尋系統及 AI 更準確地理解產品特點。

因此，商家可以從三個基本方向開始準備：

1. 完善商品資料

清楚列出商品名稱、尺寸、規格、材質、用途及適用對象，避免只使用籠統的宣傳字句。

2. 保持價格及庫存資訊準確

定期更新商品價格、庫存及配送安排，減少消費者在搜尋與實際購買時遇到資訊落差。

3. 建立可信的網店資訊

提供清晰的品牌介紹、顧客評價、付款方式及退換貨政策，讓消費者更容易了解商品及建立購買信心。

這些準備未必能保證商品獲得 AI 推薦，但有助提升網店資訊的完整度，為未來的 AI 購物環境打好基礎。

Agentic Commerce 距離我們還有多遠？

事實上，AI 輔助購物已經開始出現。

消費者可以使用 ChatGPT、Gemini、Perplexity 等工具搜尋商品、比較產品及尋求購物建議。

不過，目前不同 AI 工具的購物功能及支援地區仍有差異，部分交易仍需要消費者前往商家網站完成。

這意味著 Agentic Commerce 並非一夜之間完全取代傳統網購，而是隨著 AI 技術、電商平台及支付系統逐步整合而發展。

對香港商家而言，現階段不一定需要立即投入複雜的 AI 技術，而是可以先確保自己的商品資訊清晰、準確及容易被搜尋系統讀取。

過去，商家努力讓消費者找到自己的網店；未來，商家可能還需要讓 AI 理解自己的商品，才有更多機會進入消費者的購物選項。

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