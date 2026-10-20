10月24日第三屆香港菠蘿油日，安佳聯乘茶餐廳送出4,600個菠蘿油＋街頭挑戰賽贏$30現金券

免費食菠蘿油！適逢紐西蘭乳製品品牌Anchor安佳慶祝140周年，將於 10月24日攜手46間茶餐廳舉辦「第三屆香港菠蘿油日」，送出菠蘿油及禮遇，10 月 20 日至 23 日安佳更會於街頭率先推出「菠蘿油Chill易舉」挑戰賽，成功舉起 5kg 菠蘿油模型維持動作指定秒數，即時送你價值 $30 的茶餐廳現金券乙張，數量有限，送完即止。

限定一天！聯乘46間茶餐廳送菠蘿油

「第三屆香港菠蘿油日」將於10月24日登場！安佳特別攜手全港46間茶餐廳大派福利，當日凡於指定茶餐廳下午2時-6時內，惠顧堂食滿$40，即送正宗港式菠蘿油乙個，數量有限，送完即止！

挑戰「14秒巨獎Chill賞拎」

屆時現場更加碼舉辦極考反應的「14秒巨獎Chill賞拎」遊戲，只需憑堂食滿HK$40及列明「贈送菠蘿油」的單據，並讚好及追蹤Anchor官方Instagram或Facebook專頁即可參加。玩法既簡單又刺激，參加者講出1個愛上「安佳菠蘿油」的理由後，按下計時器，精準按停在「14.00秒」，即算挑戰成功！就算未能挑戰成功，亦可獲贈超級可愛的「安佳牛牛限量版A4文件夾」乙個。

*參與茶餐廳名單請看新聞稿附件；貳號冰室(機場店)，活動將於下午2:30開始

舉起 5kg 巨型菠蘿油贏現金券

10 月 20 日至 23 日，安佳挑戰隊伍每日將會快閃前往 2 間指定茶餐廳門外，舉行「菠蘿油 Chill 易舉」街頭挑戰賽！屆時枱上將放有一個重達5kg 的巨型「菠蘿油模型」，等待全港街頭大力士來大顯身手。參加者只需全程雙手手肘伸直，一口氣舉起 5kg 菠蘿油模型，並確保模型最低點不低於腰部，男士只需維持動作 20 秒，女士 10 秒，即算過關。凡成功完成這項「重量級」挑戰，安佳即時送你價值K$30 的茶餐廳現金券乙張，數量有限，送完即止！